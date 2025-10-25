支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
累計 27 人不參選
立法會主席梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定。截至 10 月 25 日，27 名議員明確表示不再參選。按年齡順序排列如下：
張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）
葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）
田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）
梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））
龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）
林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））
黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）
易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）
盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）
陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）
馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）
謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）
廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））
狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）
林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
蘇長荣（65 歲，無黨籍，選舉委員會）
黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）
江玉歡（55 歲，無黨籍，選舉委員會）
容海恩（48 歲，新民黨，選舉委員會）
朱國強（48歲，教聯會，教育界）
郭玲麗（46 歲，民建聯，選舉委員會）
周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）
劉國勳（44 歲，民建聯，新界北）
李世榮（42 歲，民建聯，新界東南）
梁熙（40 歲，民建聯，香港島東）
林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）
張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）
【10 月 25 日】
教育界朱國強宣布放棄競逐連任 稱集中做好教育
教育界立法會議員朱國強宣布，放棄競逐連任，他表示，教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，他決定集中時間與精力，辦好學校、做好教育，引領師生前行。
新民黨公布出選名單 葉劉淑儀黎棟國棄選
政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。隨著新民黨 10 月 25 日公布參選名單，香港島西的 75 歲葉劉淑儀，以及選舉委員會 73 歲的黎棟國放棄連任，已確認今屆第七屆立法會 12 名年齡滿 70 歲的議員全部不參選。
【10 月 23 日】
蘇長荣不參選 廿三條二讀投票低頭無舉手支持
選舉委員會界別立法會議員蘇長荣周四（23 日）宣布，不會競逐連任。
現年 65 歲的蘇長荣是香港島各界聯合會理事長，他任內最「著名」事件，是在去年 3 月 19 日「廿三條」《維護國家安全條例草案》二讀投票時，蘇長荣低頭沒有舉手支持，被外界質疑他當時「瞓著」。
蘇長荣事後解釋，他在表決時低著頭是因為受胃潰瘍困擾，整天身體不適所致。他強調自己全面支持 23 條立法，又指自己在三讀通過時都有參與投票。
邱達根宣布競逐連任
科技創新界立法會議員邱達根周四宣布會角逐連任。
邱達根表示，過去 4 年有聚焦行業相關的工作，上星期先處理了網約車條例草案，今個星期才對個人去留作考慮和決定。他認為憑藉議會經驗，之後可以繼續推動網絡安全，人工智能管治和數字資產方面議題，這些都跟科技產業與香港經濟息息相關，如果當選，期望來屆參與上述的立法討論，提供建設性的意見，推動香港創科發展。
自由黨 5 人出選 張宇人易志明早前宣布不連任
自由黨周四公布參選名單，一共派出 5 人參選。自由黨主席邵家輝及現任選委界議員李鎮強競逐連任，南區區議員梁進出戰飲食界，接替張宇人。至於航運交通界議席，現任議員易志明早前宣布不參選，自由黨亦不會派人出選，意味該黨會失去自 1998 年起佔據的席位。至於東區區議員阮建中及中西區區議員楊哲安，分別會出戰港島東及港島西直選議席。
工聯會 16 人出選 無現任議員退下火線
工聯會亦都宣布，將派出 16 人參選立法會換屆選舉，較上屆的 9 人為多；全數 7 名現任議員均爭取連任，其中 4 人轉戰不同選區。地區直選方面，工聯會派出 9 人角逐 9 個地方選區；功能界別派出 3 人出戰勞工界；另有 4 人參加選委會界別。
【10 月 22 日】
惜別宴疑復辦
立法會議員「畢業飯」原本告吹卻又起死回生，將於23日中午舉行。立法會主席梁君彥解釋，原訂「畢業飯」只是星期三的恆常聚餐，惟早前已取消的飯聚訂餐的費用已付，於是邀請議員明天回來進行最後一次會議時一同進餐，沒有強制要求議員出席。
盛傳將棄選的新民黨葉劉淑儀被記者問到會否出席惜別宴時，表示這幾天已「安排好多工作」，因此不會出席，「你忽然間話畀我知，我點安排？」對於惜別宴忽然復辦，葉劉稱「要問秘書處」。
江玉歡宣布棄選
選舉委員會的江玉歡，今早（22 日）11 時半召開記者會，宣布不會尋求連任，換言之只做一屆議員就告別議會。
【10 月 21 日】
民建聯 5 人棄選 梁熙李世榮有份
議會第一大黨，現時有 19 名立法會議員的民建聯周二（21 日）交代出選名單。民建聯將會派出 26 人出選，其中 14 人是現屆議員，包括主席陳克勤等。至於不在出戰名單的現屆議員就有 5 名，包括香港島東的梁熙、新界東南的李世榮、新界北的劉國勳、選委會的郭玲麗，以及早在 10 月 11 日就已經宣布不參選的進出口界黃英豪。
新民黨陳家珮據報轉直選接替葉劉 李梓敬或有得留低
新民黨方面，《香港 01》就引述消息指，該黨擬派出 7 人參選立法會，名單內未見黨主席，75 歲的葉劉淑儀，至於兩名副主席，73 歲的選委會黎棟國以及 48 歲的選委會容海恩亦都「冇影」。
葉劉淑儀是現屆的香港島西議員，消息就指選委會陳家珮將要參與地區直選，接替葉太出戰香港島西，至於新界東北的李梓敬就被傳獲葉太強力爭取而毋須「起身走人」，繼續留在新界東北，跟選委會何敬康同樣爭取連任。至於其餘 4 名的新民黨參選者，則為郭浩景、陳志豪、張文嘉和甘文鋒。
假如以上名單屬實，棄選的立法會議員將會增加至 24 人。新民黨出選名單有待該黨最終確認。
【10 月 20 日】
謝偉銓宣布不參選 稱家庭情況近年出現變化
立法會建築、測量、都市規劃及園境界別議員謝偉銓宣布，將不會參加第八屆立法會選舉。他表示，感謝業界及傳媒長期關注和支持，並指這個決定是在聽取業界意見及經過深思熟慮後作出。
70 歲的謝偉銓指出，自己已連續擔任 3 屆、共 12 年立法會議員，期間獲得業界選民的信任與鼓勵。不過，因家庭情況近年出現變化，希望能騰出更多時間陪伴家人，因此決定不再參選。
他強調，雖然將卸任議員職務，但對業界和社會的關懷不變，並會繼續以專業知識及過往的議會經驗，在不同崗位為市民、社會及業界服務。謝偉銓同時感謝一直支持他的朋友、家人、同事及市民，期望日後能與各界攜手，為建設更美好的香港出一分力。
田北辰宣布不競逐連任
現年 75 歲的實政圓桌立法會議員田北辰在周一（20 日）宣布不競爭連任，指今後會「換個方式貢獻香港」。現時累計有 21 名議員宣布不競逐連任。
12 名 7 旬議員當中，現時已經有 9 名宣布棄選，現時仍未表態的只有 75 歲的新民黨葉劉淑儀，73 歲的新民黨黎棟國，以及 70 歲的無黨派謝偉銓。
政界傳「劍后」江旻憓參與地區直選
另外多間傳媒在周末引述政圈消息指，巴黎奧運女子重劍金牌得主，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓擬參與立法會選舉，擬出戰新界北地區直選。
新界北兩名現屆議員，其中香港新方向張欣宇早前已經表示「家庭原因」放棄連任，民建聯的劉國勳就表示「有新想法」，但未明確表達會否競逐連任。
【10 月 17 日】
葉劉淑儀重申稍後正式宣布參選意向
至今尚未透露個人及新民黨下屆參選意向的葉劉淑儀，日前被記者追問時面露不悅，希望記者不要阻她開會，「唔好騷擾我」，稱新民黨會在適當時候作出公布。今日（17日）她再被記者追問，態度明顯轉變，並且面露笑容。葉太稱：「我哋黨稍後會正式宣布，真係對唔住我趕住開會，我要開運輸及交通委員會，真係對唔住啊，唔該，俾我開會。」
被問會否怕新民黨多人無法連任、影響該黨發展，葉劉淑儀回應稱：「真係唔該俾我開會，我趕時間，我已經遲咗啲，唔好意思、唔好意思。」
盧偉國：經民聯適時公布參選名單
早前宣布不會參選的經民聯主席盧偉國表示，適當時候會公布黨內參選名單，現時不適宜透露具體部署。他強調會薪火相傳，一定會有新面孔參選。他指經民聯會努力做好選舉，令業界及市民放心。
【10 月 16 日】
吳秋北：會盡最大能力保工聯會議席
工聯會會長吳秋北表示，中委會將在下周三（22日）開會討論參選名單及準則，周四（23日）召開記者會交代。被問會否擔心工聯會議席不保，吳秋北他說會盡最大能力，至於根據甚麼準則決定人選，說會內部商量。
【10 月 15 日】
10.17 惜別餐聚取消
10 月 17 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。《香港電台》和《星島日報》引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映提名期在下周五就開始，希望聚焦處理選舉事宜，立會通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。
早前有消息指，今屆多名議員「落馬」的情況令政圈陷入「低氣壓」，多名議員已經表示「無心情」食飯，原本歡送主席梁君彥，在 10 月 23 日舉行的晚宴都要取消。至於負責在中銀大廈安排晚宴場地的金融界議員陳振英就指，「人又少、場地又安排唔到」，因此取消。
龍漢標：決定全力專注商會會務
經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。
龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。
林順潮：回歸專業，專注臨床醫學
身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。
部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單
立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。
至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」
葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」
行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。
葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。
江玉歡暗示棄選
此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。
【10 月 14 日】
廖長江：想做的，必須做的，都已經做到
10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」
廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。
【10 月 13 日】
周文港：推動官產學研四方合作
立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。
他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。
盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化
經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。
盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。
他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。
易志明：有幸見證 23 條及國安法立法
立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。
他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。
易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。
【10 月 12 日】
張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選
至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。
同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。
新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。
【10 月 11 日】
陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休
10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。
同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。
【9 月 29 日】
梁君彥率先宣布不參選
梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。
其他人也在看
立法會選舉 | 葉劉淑儀黎棟國容海恩放棄競逐連任(何嘉駿報道)
【Now新聞台】立法會換屆選舉提名期第二日，新民黨公布參選名單，黨主席葉劉淑儀決定退位，交棒給執委陳家珮出選香港島西，另外有7人亦會競逐地區直選及選委界議席。在第七屆立法會佔六席的新民黨，公布今次換屆選舉的參選名單，其中執委陳家珮會擔大旗，「轉跑道」接替年過70歲的黨主席葉劉淑儀出選港島西。新民黨主席葉劉淑儀：「經過17年的(立法會)工作之後，我覺得、亦應該是時候交棒予年輕的人。我不是退休，我還有很多的平台工作，無論我的應援會或網民都不要失望，我不會離開各位，並會一直為各位服務。」立法會香港島西選區參選人陳家珮：「我今次一定會敢於創新，以及以迎難而上，最大的決心，全力以赴，保著我們新民黨港島西的這一席位。」同樣年過70歲的常務副主席黎棟國以及48歲副主席容海恩都會一同退下火線，只剩餘何敬康及李梓敬會競逐連任選委界以及新界東北議席。容海恩被問到退任決定，是否跟涉嫌違反國安法的家翁袁弓夷有關。新民黨副主席容海恩：「很高興在黨的培育下服務了市民兩屆，即9年的時間，(不參選)純粹是我自己個人的決定，當然在決定之間亦作出不同的考慮，都希望在現在新潮流下，可以發揮我自己法律專業方面的潛能，亦可以繼now.com 新聞 ・ 16 小時前
立會退選潮持續 葉劉淑儀等3議員宣布不競逐連任 累計26議員棄選
【on.cc東網專訊】立法會退選潮持續，議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩今日(25日)均宣布不競逐連任，累計26議員棄選。當中葉劉淑儀表示，她在2008年透過直選當選立法會議員，已做了4屆合共17年，認為是時候交棒給年輕人。她說立法會曾經過很黑暗的時代，嚴重影響政府on.cc 東網 ・ 19 小時前
幣圈震撼！特朗普出手赦免趙長鵬 WSJ揭與家族加密事業關聯
美國總統特朗普周四 (23 日) 宣布，正式赦免加密貨幣交易所幣安 (Binance) 創辦人趙長鵬 (Changpeng Zhao)。趙長鵬此前承認違反美國反洗錢法，被司法部起訴並定罪。白宮在聲明中表示，這項特赦旨在終結拜登政府對加密產業的「政治打壓」。鉅亨網 ・ 2 天前
羽毛球｜「鄧謝配」反負中國世二組合 法國羽賽4強止步
BWF世界巡迴賽超級750法國羽毛球公開賽周六（25日）續戰，世界排名第8的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪4強火拚中國「世二」組合馮彥哲/黃東萍，兩人首局後上「刁時」以22：20先拔頭籌，可惜未能延續優勢，隨後連輸兩局17：21、16：21「反勝為敗」，無緣繼5月新加坡羽賽後再闖世巡決賽。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
【運籌制勝】定價黃金飾品大熱 周生生轉強
港式金舖很難和老鋪比，以周生生（0116.HK）為例，市值不足100億元，只有老鋪黃金的「零頭」，同行六福（0590.HK）和周大福（1929.HK）先後創經股息調整後的股價新高，反映板塊的熱度不差；畢竟，在高通脹環境下減息，黃金便有1970年代的魅力，強化買金送禮、保值的需求。信報財經新聞 ・ 1 天前
東涌5日大男嬰昏迷 送院搶救終不治
【on.cc東網專訊】今日(25日)早上9時52分，東涌松仁路北大嶼山醫院職員報案，指一名5日大男嬰由家人送抵醫院，醫護人員為昏迷男嬰進行搶救，惜最終證實不治。人員正了解男嬰生前狀況，遺體稍後由仵工舁送殮房，死因有待剖驗後確定。on.cc 東網 ・ 18 小時前
荃灣享和街男子燒炭 當場氣絕身亡
【on.cc東網專訊】今晨(25日)11時21分，執法部門接獲一名市民報案，指懷疑男友人在享和街43至59號一單位企圖自殺。救援員接報到場，發現32歲事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭，當場證實事主氣絕身亡。警員於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 17 小時前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場
啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。28Hse.com ・ 1 天前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 1 天前
騙案｜自稱「聖功會」社工 籲贊助100份三文魚定食予長者
騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。 網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔am730 ・ 13 小時前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 7 小時前
楊謹華41歲結婚、47歲封后，最美的事永遠不嫌太遲：不是不夠好，只是你還沒有被看見
楊謹華終於在2025金鐘獎頒獎禮上，捧走視后獎座—這一刻，她等了整整十八年。她在台上笑著說：「我要把十八年來的感謝講完。」語氣平靜，卻藏著無數次落選後仍不放棄的堅持。Yahoo Style HK ・ 1 天前
立法會選舉2025｜棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊 澄清是遭冒認｜Ray Online
立法會選舉提名期已經展開，但係早前宣布棄選嘅新界東南立法會議員林素蔚都有動作，突然設立群組組織支持者。林素蔚澄清係遭到冒認，冇開設任何新群組。 無呼籲人士協助任何競選團隊 林素蔚發表聲明，話衷心多謝大家過去4年嚟嘅支持同信任。早前已經正式宣布唔會競逐連任，但係近日發現有人未經授權，喺WhatsApp、微信等am730 ・ 13 小時前
曾被戴蒙比作「寵物石」的比特幣 如今摩根大通計畫將其納入抵押品
【彭博】— 摩根大通計畫在年底前允許機構客戶將其持有的比特幣和以太坊作為貸款抵押品，此舉標志著華爾街對加密貨幣的深度整合。Bloomberg ・ 1 天前
大圍遊戲機中心遭爆竊 賊人爬抽氣扇缺口闖入擸6萬
大圍遊戲機中心發生爆竊案。 今日（24日）早上8時28分，一名職員返回大圍積福街104號天寶樓地下一間遊戲機中心，準備開舖時，發現舖內有被搜掠痕跡，收銀機被撬開，經點算後損失約6萬元現金，於是報警求助。警方接報後到場調查，翻查閉路電視，發現今日凌晨1至2時，相信賊人從後巷毀爛洗手間抽氣扇後，從缺口潛入舖內，撬開收am730 ・ 1 天前
「白卡聯盟」7成員寄刀片信到公共機構等 涉刑事恐嚇等罪被捕
警方於10月15日至22日期間接獲多宗報案，指三名社交媒體內容創作者的相關地址，包括公共機構、住所、教會及學校，先後收到自稱「白卡聯盟」寄出的信件，內容帶有威嚇成分並附有鎅刀刀片。經調查後，警方於昨日（23日）以涉嫌刑事恐嚇、作出有違公德的行為及公眾地方行為不檢，拘捕7名本地男子，介乎13至36歲。 港島總區重案am730 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜教育界朱國強宣布不競逐連任 集中精力辦好學校
立法會選舉12月7日舉行，教育界議員朱國強宣布不競逐連任，指希望集中時間及精力辦好學校、做好教育。 以其他崗位繼續貢獻教育 朱國強發表聲明，指教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，決定不角逐連任，但會以其他崗位繼續貢獻教育。集中最多的時間與精力辦好學校、做好教am730 ・ 11 小時前
立法會選舉2025｜葉劉公布棄選 冀應援會及網民勿失望指「唔會離開各位」
立法會選舉12月7日舉行，新民黨派出8人參選。不過，新民黨主席葉劉淑儀、副主席黎棟國及容海恩宣布不競逐連任，葉劉指不是退休，會一直為各位、為香港、為國家、為未來服務。 75歲的葉劉淑儀及73歲的黎棟國宣布不競逐連任，即是現屆所有12名70歲或以上的議員均不競逐連任。葉劉自2008年起透過地區直選晉身立法會，她感謝am730 ・ 18 小時前
《墨魚遊戲3》阿蛋@LollyTalk奪冠軍網民感意外 陸永洪天明被選為MVP：真係世一
由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而以Netflix韓劇《魷魚遊戲》作藍本進行二次創作嘅《墨魚遊戲2》係頻道告別重頭之作，邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出《墨魚遊戲3》（又稱墨魚遊戲2下集）終局之戰，最高峰有17.5萬人收看觀看，節目繼續大玩香港人兒時遊戲，包括氹氹轉菊花園、天下太平及007入子彈，節目播出後，除咗掀起網民回憶殺之外，仲引起激烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
醫衞局：協助手寫病歷西醫提升系統連接醫健通 綜合平台與HA Go定位不同
【Now新聞台】醫衞局推出支援計劃，鼓勵私家醫生使用連接醫健通的臨床管理系統。醫衞局表示，醫健通與HA Go的應用及定位不同，會協助手寫病歷的醫生轉型，提升臨床系統。目前有三成、約2500名私家醫生具備條件把病人的電子病歷上傳到醫健通，為了鼓勵更多私家醫生加入，當局提供每月500元資助，一年最多可獲6000元。醫衞局首席助理秘書長林冰冰在本台節目《時事全方位》表示，理解私家醫生轉換系統時需要適應期，當局早前已將其中5個臨床醫療管理系統連接至醫健通，醫生毋須重複輸入資料，又透過提供誘因鼓勵醫生轉型使用。對於醫健通及HA Go兩個應用程式有類似功能，林冰冰形容醫健通是綜合健康管理工具，與HA Go的定位不同。醫衞局首席助理秘書長林冰冰：「HA Go主要是支援市民使用(公立)醫院服務方面的需要，可能我需要付款、取藥；醫健通是一個綜合平台，管理方方面面，不論公私營機構的藥物紀錄、參加不同醫療計劃的醫療紀錄、以及不同長者參加醫療券時，餘額剩下多少錢。」去年醫健通加入了跨境健康紀錄的功能，長者在大灣區指定醫療機構使用醫療券求診時，可以跨境使用電子病歷，方便數據過河。林冰冰：「大家可以申請醫健通內的紀錄，在內地診症時可以讓當地醫生在你的授權下查閱。另外有一個『我的資料夾』功能，市民在內地看完後，醫生想把紀錄放在醫健通戶口內，就可以透過『我的資料夾』功能上傳到戶口。」醫健通需要使用電子病歷，目前仍有部分醫生手寫病歷，而中醫及牙醫亦採用不同的醫療紀錄。有私家醫生建議政府投放更多資源，協助他們數碼化轉型，當局指會逐步協助業界提升系統。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前