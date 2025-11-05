立法會選舉︱謝偉俊梁毓偉洪雯無交表參選 累計 35 名議員棄選︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會議員「棄選潮」隨著換屆選舉提名期結束終告落幕。在提名期最後一日，選委會界別的尚海龍、譚岳衡和陳月明都宣布不競逐連任。而在提名期結束後，選舉事務處宣布今日無新增參選表格，最終共 161 人報名參選，換言之 3 名最終未表態議員，選委會界別的謝偉俊、洪雯和梁毓偉都不競逐連任。

早在 9 月底會期未結束前，社會已經關注「棄選潮」，其中「70 歲退選死線」受到議論，結果現屆立法會 12 名 70 歲或以上的議員全部「無得留低」。

立法會主席，74 歲的梁君彥率先在 9 月底宣布不再參選，之後陸續有其他議員宣布棄選決定，而棄選的人士遍布不同年齡界別。年齡屆乎 60 至 69 歲，以及 50 至 59 歲的不競逐連任議員，分別有 8 名以及 4 名；至於年齡屆乎 40 至 49 歲的不競逐連任議員，亦有 9 名。至於餘下 2 名「三字頭」的不連任議員，分別為專業動力的林素蔚，以及香港新方向的張欣宇。

政黨方面，民建聯和經民聯各有 5 名現屆議員不競逐連任，新民黨有 3 位，自由黨則有 2 位。無黨籍的棄選者則多達 14 人。

35 名議員不競逐連任的議員，按年齡順序排列如下：

張宇人（76 歲，自由黨，飲食界）

葉劉淑儀（75 歲，新民黨，香港島西）

田北辰（75 歲，實政圓桌，新界西北）

梁君彥（74 歲，經民聯，工業界（第一））

龍漢標（74 歲，經民聯，地產及建造界）

林健鋒（73 歲，經民聯，商界（第一））

黎棟國（73 歲，新民黨，選舉委員會）

易志明（72 歲，自由黨，航運交通界）

盧偉國（71 歲，經民聯，工程界）

陳健波（71 歲，無黨籍，保險界）

馬逢國（70 歲，新世紀論壇，選舉委員會）

謝偉銓（70 歲，無黨籍，建築、測量、都市規劃及園境界）

廖長江（68 歲，無黨籍，商界（第二））

狄志遠（68 歲，新思維，社會福利界）

謝偉俊（66 歲，無黨籍，選舉委員會）

林順潮（65 歲，無黨籍，選舉委員會）

蘇長荣（65 歲，無黨籍，選舉委員會）

林新強（64 歲，無黨籍，法律界）

譚岳衡（63 歲，無黨籍，選舉委員會）

黃英豪（62 歲，民建聯，進出口界）

江玉歡（55 歲，無黨籍，選舉委員會）

陳月明（53 歲，無黨籍，選舉委員會）

朱國強（51 歲，教聯會，教育界）

洪雯（50 歲，無黨籍，選舉委員會）

容海恩（48 歲，新民黨，選舉委員會）

郭玲麗（46 歲，民建聯，選舉委員會）

周文港（44 歲，無黨籍，選舉委員會）

劉國勳（44 歲，民建聯，新界北）

尚海龍（43 歲，無黨籍，選舉委員會）

李世榮（42 歲，民建聯，新界東南）

陸瀚民（41 歲，經民聯，選舉委員會）

梁毓偉（41 歲，無黨籍，選舉委員會）

梁熙（40 歲，民建聯，香港島東）

林素蔚（37 歲，專業動力，新界東南）

張欣宇（36 歲，香港新方向，新界北）

【11 月 6 日】

立法會選舉提名期下午 5 時結束。選舉委員會界別議員尚海龍約在下午 4 時於社交平台發文，表示經過深思熟慮後，決定不競逐連任。

尚海龍形容，為香港搶人才、留人才，推動香港國際創科中心建設的初心使命「尚未成功，海龍仍須努力」，他之後會在人工智能浪潮中拼搏，預計 11 月尾會向大家公布新去向。

除了尚海龍之外，選委會界別的譚岳衡和陳月明都表示不競逐連任。譚岳衡在社交平台說，未來「將帶著這份寶貴的議會經驗，以熱忱之心在不同崗位上繼續貢獻國家和香港」；陳月明則在社交平台表示，「我在與家人、打鼓嶺父老鄉親商量之後，大家都支持我的決定，我將轉換跑道，用另一種身份，繼續推進北都建設，服務香港，貢獻國家。」

現時尚有謝偉俊、梁毓偉和洪雯未表態有否在提名期結束前最後一日交表參選。

尚海龍

譚岳衡

陳月明

【11 月 5 日】

立法會選舉提名期進入最後兩日。法律界議員林新強宣布，不會競逐連任，換言之林新強跟教育界朱國強，選委會陸瀚民、江玉歡等同樣成為「一屆議員」。

截至昨日，法律界參選人分別有獨立的李頴彰，以及自由黨的陳曉峰，兩人報稱職業均為律師。

現時尚有 6 名議員未表態會否繼續參選，他們全部來自選舉委員會界別，分別為謝偉俊、譚岳衡、陳月明、梁毓偉、洪雯，以及尚海龍。

林新強宣布不競逐連任。

【10 月 28 日】

江玉歡重返新民黨

上周六宣布不會競逐連任的新民黨議員葉劉淑儀表示，另一名不連任的議員江玉歡「闊別多年後正式重回新民黨大家庭。」

葉劉淑儀說，江玉歡宣布不競逐連任後，隨即答應全力支持新民黨，並表示樂意協助新民黨一眾連任及新科議員。葉劉又說，江玉歡早前在社交媒體回憶與新民黨副主席黎棟國「以法案委員會為家」，自言兩人是「立法雙雄」。「我深信新民黨來屆立法會議員在兩位法律專家協助下，必定能將立法會的立法工作做得更好，讓議會論政質素更上一層樓。」

江玉歡在 2014 至 2016 年為新民黨黨員，於 2015 年區議會選舉曾經代表新民黨出選港島東康山選區，以 1,814 票輸給獲得 2,384 票公民黨梁兆新。

葉劉淑儀宣布，江玉歡（左）重返新民黨。

【10 月 27 日】

經民聯陸瀚民不競逐連任

經民聯議員，41 歲陸瀚民宣布不競逐連任。陸瀚民說，有關決定經過慎重考慮，及與經民聯黨友和太太商量，展望將來會在未來新崗位上，「繼續連結各界，與各位攜手，促進經濟發展、推動文體旅，助力青年上流，為貢獻國家和香港特區一起努力」，縱使崗短不同仍會一如以往「報效國家，服務香港」。

經民聯在第 7 屆立法會有 9 名議員，至今有 5 名議員宣布不連任。

【10 月 25 日】

教育界朱國強宣布放棄競逐連任 稱集中做好教育

教育界立法會議員朱國強宣布，放棄競逐連任，他表示，教育界正面對嚴峻挑戰，學齡人口結構性下跌，縮班殺校的問題再次困擾學界。經過慎重考慮後，他決定集中時間與精力，辦好學校、做好教育，引領師生前行。

新民黨公布出選名單 葉劉淑儀黎棟國棄選

政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。隨著新民黨 10 月 25 日公布參選名單，香港島西的 75 歲葉劉淑儀，以及選舉委員會 73 歲的黎棟國放棄連任，已確認今屆第七屆立法會 12 名年齡滿 70 歲的議員全部不參選。

【10 月 23 日】

蘇長荣不參選 廿三條二讀投票低頭無舉手支持

選舉委員會界別立法會議員蘇長荣周四（23 日）宣布，不會競逐連任。

現年 65 歲的蘇長荣是香港島各界聯合會理事長，他任內最「著名」事件，是在去年 3 月 19 日「廿三條」《維護國家安全條例草案》二讀投票時，蘇長荣低頭沒有舉手支持，被外界質疑他當時「瞓著」。

蘇長荣事後解釋，他在表決時低著頭是因為受胃潰瘍困擾，整天身體不適所致。他強調自己全面支持 23 條立法，又指自己在三讀通過時都有參與投票。

邱達根宣布競逐連任

科技創新界立法會議員邱達根周四宣布會角逐連任。

邱達根表示，過去 4 年有聚焦行業相關的工作，上星期先處理了網約車條例草案，今個星期才對個人去留作考慮和決定。他認為憑藉議會經驗，之後可以繼續推動網絡安全，人工智能管治和數字資產方面議題，這些都跟科技產業與香港經濟息息相關，如果當選，期望來屆參與上述的立法討論，提供建設性的意見，推動香港創科發展。

自由黨 5 人出選 張宇人易志明早前宣布不連任

自由黨周四公布參選名單，一共派出 5 人參選。自由黨主席邵家輝及現任選委界議員李鎮強競逐連任，南區區議員梁進出戰飲食界，接替張宇人。至於航運交通界議席，現任議員易志明早前宣布不參選，自由黨亦不會派人出選，意味該黨會失去自 1998 年起佔據的席位。至於東區區議員阮建中及中西區區議員楊哲安，分別會出戰港島東及港島西直選議席。

工聯會 16 人出選 無現任議員退下火線

工聯會亦都宣布，將派出 16 人參選立法會換屆選舉，較上屆的 9 人為多；全數 7 名現任議員均爭取連任，其中 4 人轉戰不同選區。地區直選方面，工聯會派出 9 人角逐 9 個地方選區；功能界別派出 3 人出戰勞工界；另有 4 人參加選委會界別。

蘇長荣不參選來屆立法會選舉。

邱達根宣布參選。

自由黨將會派 5 人參選。

工聯會派 16 人參選。

【10 月 22 日】

惜別宴疑復辦

立法會議員「畢業飯」原本告吹卻又起死回生，將於23日中午舉行。立法會主席梁君彥解釋，原訂「畢業飯」只是星期三的恆常聚餐，惟早前已取消的飯聚訂餐的費用已付，於是邀請議員明天回來進行最後一次會議時一同進餐，沒有強制要求議員出席。

盛傳將棄選的新民黨葉劉淑儀被記者問到會否出席惜別宴時，表示這幾天已「安排好多工作」，因此不會出席，「你忽然間話畀我知，我點安排？」對於惜別宴忽然復辦，葉劉稱「要問秘書處」。

江玉歡宣布棄選

選舉委員會的江玉歡，今早（22 日）11 時半召開記者會，宣布不會尋求連任，換言之只做一屆議員就告別議會。

江玉歡只做一屆議員就告別議會。

【10 月 21 日】

民建聯 5 人棄選 梁熙李世榮有份

議會第一大黨，現時有 19 名立法會議員的民建聯周二（21 日）交代出選名單。民建聯將會派出 26 人出選，其中 14 人是現屆議員，包括主席陳克勤等。至於不在出戰名單的現屆議員就有 5 名，包括香港島東的梁熙、新界東南的李世榮、新界北的劉國勳、選委會的郭玲麗，以及早在 10 月 11 日就已經宣布不參選的進出口界黃英豪。

梁熙

劉國勳

李世榮

郭玲麗

新民黨陳家珮據報轉直選接替葉劉 李梓敬或有得留低

新民黨方面，《香港 01》就引述消息指，該黨擬派出 7 人參選立法會，名單內未見黨主席，75 歲的葉劉淑儀，至於兩名副主席，73 歲的選委會黎棟國以及 48 歲的選委會容海恩亦都「冇影」。

葉劉淑儀是現屆的香港島西議員，消息就指選委會陳家珮將要參與地區直選，接替葉太出戰香港島西，至於新界東北的李梓敬就被傳獲葉太強力爭取而毋須「起身走人」，繼續留在新界東北，跟選委會何敬康同樣爭取連任。至於其餘 4 名的新民黨參選者，則為郭浩景、陳志豪、張文嘉和甘文鋒。

假如以上名單屬實，棄選的立法會議員將會增加至 24 人。新民黨出選名單有待該黨最終確認。

消息指陳家珮會接替葉劉淑儀出選港島西。

李梓敬有機會不需要離開議會，可繼續爭取連任。

何敬康將會爭取連任。

【10 月 20 日】

謝偉銓宣布不參選 稱家庭情況近年出現變化

立法會建築、測量、都市規劃及園境界別議員謝偉銓宣布，將不會參加第八屆立法會選舉。他表示，感謝業界及傳媒長期關注和支持，並指這個決定是在聽取業界意見及經過深思熟慮後作出。

70 歲的謝偉銓指出，自己已連續擔任 3 屆、共 12 年立法會議員，期間獲得業界選民的信任與鼓勵。不過，因家庭情況近年出現變化，希望能騰出更多時間陪伴家人，因此決定不再參選。

他強調，雖然將卸任議員職務，但對業界和社會的關懷不變，並會繼續以專業知識及過往的議會經驗，在不同崗位為市民、社會及業界服務。謝偉銓同時感謝一直支持他的朋友、家人、同事及市民，期望日後能與各界攜手，為建設更美好的香港出一分力。

70 歲謝偉銓宣布不參選。

田北辰宣布不競逐連任

現年 75 歲的實政圓桌立法會議員田北辰在周一（20 日）宣布不競爭連任，指今後會「換個方式貢獻香港」。現時累計有 21 名議員宣布不競逐連任。

12 名 7 旬議員當中，現時已經有 9 名宣布棄選，現時仍未表態的只有 75 歲的新民黨葉劉淑儀，73 歲的新民黨黎棟國，以及 70 歲的無黨派謝偉銓。

政界傳「劍后」江旻憓參與地區直選

另外多間傳媒在周末引述政圈消息指，巴黎奧運女子重劍金牌得主，現職馬會對外事務助理經理的江旻憓擬參與立法會選舉，擬出戰新界北地區直選。

新界北兩名現屆議員，其中香港新方向張欣宇早前已經表示「家庭原因」放棄連任，民建聯的劉國勳就表示「有新想法」，但未明確表達會否競逐連任。

75 歲田北辰宣布棄選。(Photo by Dickson Lee/South China Morning Post via Getty Images)

消息指江旻憓擬出戰地區直選。 (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images)

【10 月 17 日】

葉劉淑儀重申稍後正式宣布參選意向

至今尚未透露個人及新民黨下屆參選意向的葉劉淑儀，日前被記者追問時面露不悅，希望記者不要阻她開會，「唔好騷擾我」，稱新民黨會在適當時候作出公布。今日（17日）她再被記者追問，態度明顯轉變，並且面露笑容。葉太稱：「我哋黨稍後會正式宣布，真係對唔住我趕住開會，我要開運輸及交通委員會，真係對唔住啊，唔該，俾我開會。」

被問會否怕新民黨多人無法連任、影響該黨發展，葉劉淑儀回應稱：「真係唔該俾我開會，我趕時間，我已經遲咗啲，唔好意思、唔好意思。」

葉劉淑儀今日（17日）再被記者追問參選意向，她面露笑容，且客氣地說「唔好意思」，着記者讓她前往開會。（now 新聞截圖）

盧偉國：經民聯適時公布參選名單

早前宣布不會參選的經民聯主席盧偉國表示，適當時候會公布黨內參選名單，現時不適宜透露具體部署。他強調會薪火相傳，一定會有新面孔參選。他指經民聯會努力做好選舉，令業界及市民放心。

經民聯主席盧偉國日前已宣布不會競逐連任立法會議員。（盧偉國 facebook）

【10 月 16 日】

吳秋北：會盡最大能力保工聯會議席

工聯會會長吳秋北表示，中委會將在下周三（22日）開會討論參選名單及準則，周四（23日）召開記者會交代。被問會否擔心工聯會議席不保，吳秋北他說會盡最大能力，至於根據甚麼準則決定人選，說會內部商量。

吳秋北說會盡最大能力保工聯會議席。（資料圖片）

【10 月 15 日】

10.17 惜別餐聚取消

10 月 17 日的本屆議會惜別餐聚已經取消。《香港電台》和《星島日報》引述立法會秘書處電郵，指午宴原本邀請行政長官出席，但由於不少議員反映提名期在下周五就開始，希望聚焦處理選舉事宜，立會通知特首辦後獲對方理解，立法會主席決定不舉行午宴。

早前有消息指，今屆多名議員「落馬」的情況令政圈陷入「低氣壓」，多名議員已經表示「無心情」食飯，原本歡送主席梁君彥，在 10 月 23 日舉行的晚宴都要取消。至於負責在中銀大廈安排晚宴場地的金融界議員陳振英就指，「人又少、場地又安排唔到」，因此取消。

龍漢標：決定全力專注商會會務

經民聯成員、74歲地產及建造界議員龍漢標今（15 日）宣布，決定全力專注商會會務，不競逐連任。他指，相信業界不乏才德兼備，有志服務香港、服務國家的人才，請大家放心。

龍漢標由 1999 年任地產建設商會秘書長至今。

林順潮：回歸專業，專注臨床醫學

身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，今日（15 日）宣布不競逐連任。他表示，服務社會的途徑各適其適，經過深思熟慮，決定回歸專業。除了全國人大的工作，他指會專注於生物醫藥科技和臨床醫學等領域的創新和落地，希望透過自己的專業發揮香港所長，貢獻國家所需。

身兼港區人大代表的選委界立法會議員林順潮，宣布不競逐連任。

龍漢標與林順潮一樣，成為「一屆議員」後就要告別立會。

部分民建聯議員傳不角逐連任 陳克勤：下周公布名單

立法會選舉持續出現棄選潮，繼「7 字頭」大限後，部分民建聯議員亦有傳不再角逐連任。現時在立法會擁有最多 19 席的大黨民建聯，主席陳克勤今（15 日）在立法會回應指，立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布。

至於被傳放棄競逐連任、交棒黨友姚銘的民建聯新界北議員劉國勳，表示正思考如何繼續貢獻對北都發展的知識和想法，「究竟繼續或用不同角色，我整理好有新想法，跟黨溝通了，有較好的時間再跟大家分享。」

陳克勤指立法會參選名單須在民建聯執委會內討論和通過，最快下星期公布 (Photo by Jonathan Wong/South China Morning Post via Getty Images)

葉劉淑儀被問參選意見 著記者「唔好騷擾我」

行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀 10 月 13 日被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。

葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。

江玉歡暗示棄選

此外，選舉委員會界別的江玉歡早前在社交媒體發文稱，即使不再擔任議員，也會「換一種方式留在這片土地上」，不過至今仍未正式宣佈退選。

第七屆立法會議員合照。

【10 月 14 日】

廖長江：想做的，必須做的，都已經做到

10 月 14 日中午，商界（二）立法會議員，人稱「建制派班長」的廖長江宣布不再參選。他表示，「自 2012 年當選立法會議員以來，我已連續擔任三屆立法會議員。想做的，必須做的，都已經做到。」

廖長江指，香港已經開啟由治及興，崎嶇之路已基本踏平，是合適時候交棒「讓愛國愛港力量薪火相傳」，他以後將更加專注於其他工作，繼續在不同的崗位上服務國家和香港。

廖長江宣布不參選。

【10 月 13 日】

周文港：推動官產學研四方合作

立法會選舉委員會界別議員周文港宣布不參選，他表示，主要考慮到希望專注於政策研究及推動官產學研四方合作的工作，這些工作需要投放更多精力和時間。周文港表示，，未來將會集中研究政策及促進產學合作，並提升自身能力，期望在不同平台上繼續為國家及香港作出貢獻。

他強調，「香港是我家，香港人都是一家人」，並表示樂見及支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會。

周文港（周文港 facebook）

盧偉國：支持議會薪火相傳及推動年青化

經民聯盧偉國宣布，不會競逐新一屆立法會選舉連任。他表示，自 2012 年起擔任立法會議員至今，已有 13 年時間，感謝工程界及社會各界長期以來的支持與鼓勵。

盧偉國稱，過去多年致力捍衛工程業界福祉、推動行業發展，並代表業界反映心聲。他形容這 13 年的議會生涯，是專業生涯中「最具挑戰亦最豐碩」的一段時間，能為香港「由亂及治、由治及興」及「一國兩制行穩致遠」出一分力，感到非常光榮。

他透露，近期與工程業界團隊、經民聯黨友及家人檢視過去工作並規劃未來，「為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會」。他強調，未來將繼續在不同平台服務社會，報效國家。

盧偉國（盧偉國facebook）

易志明：有幸見證 23 條及國安法立法

立法會航運交通界議員易志明 10 月 13 日宣布不會參加立法會選舉，結束連續 13 年在議會的工作。他表示，過去 13 年間，香港經歷由亂到治的艱難時期，有幸參與及見證《港區國安法》及《基本法》第 23 條立法工作。他稱，現屆政府「以結果為目標」，推動拆牆鬆綁，為經濟及民生努力，形容能夠參與其中並貢獻力量是他的榮幸。

他提到，經過與家人及黨友慎重商議後，決定不再參加立法會選舉，呼籲業界朋友及市民積極參與投票，讓更多有心有力的年輕人進入議會，為香港經濟及民生努力，為國家繁榮貢獻力量。

易志明最後表示，離開立法會後，仍會在不同崗位上為航運交通界及香港的長遠經濟發展發聲和努力，並再次感謝業界多年來的支持與鼓勵。

【10 月 12 日】

張欣宇、林健鋒及林素蔚同日宣布不參選

至於地區直選議員張欣宇 10 月 12 日表示，因家庭原因決定不再參選。他稱，能以議員身份服務香港是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。張欣宇說，雖然自己並非在香港出生，但在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家」。

同日，經民聯林健鋒亦宣布不參選，表示已連續擔任 5 屆議員，任內一直恪盡職守、為工商業界及市民福祉努力。他指，現時是香港經濟復甦的重要時期，自己希望專注商界事務及招商引資，同時讓業界青年有更多機會服務香港及國家。林健鋒強調，服務香港的初心不變，將繼續透過不同平台為工商界發聲，並呼籲市民積極投票選出優秀代議士。

新界東南選區立法會議員林素蔚同日亦於社交平台表示，決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。她續指，因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業；相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。

林健鋒

張欣宇

林素蔚。（林素蔚Connie Lam Facebook 專頁）

【10 月 11 日】

陳健波：是時候交棒 張宇人：考慮到「一國兩制」及業界發展決定退休

10 月 11 日，多名資深功能界別議員相繼表態棄選。餐飲界代表張宇人在影片中表示，考慮到「一國兩制」及業界發展需要，與家人及黨友商議後決定退休，結束 25 年議員生涯，但強調離任後仍會為業界發聲。保險界的陳健波則指出，完成 17 年議員工作後是時候「交棒」予新一代，並表示對過往推動經濟政策的工作感到自豪。

同日，社福界議員狄志遠宣佈退選，表示會提名黨內年輕成員參選，讓第三道路的新一代延續理性監察政府的角色。進出口界的黃英豪則指，將專注擔任全國人大代表及香港浸會大學校董會和諮議會主席等職務，認為自己「歷史使命已完成」，期望培育更多年輕領袖。

陳健波

張宇人

黃英豪

狄志遠

【9 月 29 日】

梁君彥率先宣布不參選

梁君彥於 9 月 29 日表示，年齡已超過 70 歲，經與家人商量後決定不再參選，希望讓更多有能力的人投入選舉工作。他回顧任內曾推動修改議事規則、審議超過 120 項法例以支援政府施政，並寄語年輕人參與公共事務。與他同日宣佈退下的馬逢國稱，期望年輕一代積極投身文化及城市發展工作。

立法會主席梁君彥。(Photo by Martin Henery/Anadolu via Getty Images)