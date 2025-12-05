立法會選舉︱青協要求上載「心意謝卡」換半日假 員工憂不投票或影響工作 多間機構有類似要求︱Yahoo

立法會選舉將於 12 月 7 日舉行。 (Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，香港青年協會今日（5 日）向員工發出內部通告，表示會在立法會選舉投票日推出多項便利安排，包括提供交通津貼及額外半日有薪假期，以鼓勵同工投票。有員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。

青協回覆《Yahoo新聞》表示，協會積極響應政府呼籲，透過多方宣傳推廣選舉資訊，包括推出「投票為香港」項目，鼓勵同工、青年會員及所有合資格選民行使《基本法》賦予的公民權利，履行公民責任。是次安排只屬便利及鼓勵同工投票舉措。

廣告 廣告

員工須上載「心意謝卡」證明有投票。

需於人力資源管理系統申請

該通告由青協總幹事徐小曼發出，表示響應政府呼籲，推廣選舉資訊，並鼓勵青年及同工行使公民權利。通告列出兩項便利措施，包括以實報實銷方式申領交通費，同工如在投票日需要值班，值班前由投票站前往工作地點，或值班後由工作地點前往投票站，其中一個情況均可實報實銷申領交通津貼。

通告同時表示，全職員工完成投票後，可獲額外半天有薪假期，需於人力資源管理系統申請，並上載「心意謝卡」圖片作為證明。有關假期可支取的日期由 12 月 8 日起至明年 3 月 31 日為止，且只適用於在 12 月 7 日或之前入職的員工，未使用者不會獲發代償薪金。

部分員工表示，雖然通告以鼓勵投票為名，但因需提交投票證明圖片，擔心沒有投票可能引起管理層注意，從而影響未來的工作氛圍。

多間商會及企業亦推出投票假

除青協外，多間商會及企業亦配合今次立法會換屆選舉推出投票假或其他便利安排。信和集團早前宣布，會向全體員工提供半日假期，方便當天前往投票；旅遊發展局則為已投票員工設有半日有薪「感謝假」，員工須憑投票後獲派的政府「心意謝卡」申請。香港總商會、香港工業總會、香港中華廠商聯合會、一帶一路總商會、香港旅遊發展局、中國和平統一促進會香港總會、經民聯及麗新集團等已表示響應；電訊盈科及華懋集團亦表示，會為員工提供半天有薪假，以支持投票安排。

另一些機構則以彈性上班及交通支援方式便利員工投票。馬會表示，會鼓勵值班員工在辦公時間內前往投票，並提供交通津貼及在多個場地加強宣傳；醫管局呼籲各部門在不影響病人服務的前提下調配輪班，讓員工可抽身投票。機管局則提出容許員工延遲上班或提早下班，並安排專車由機場接載員工往部分投票站；中大、房協、地產代理監管局、中華電力及煤氣公司等亦表示，會透過彈性工作安排鼓勵員工在投票日履行公民責任，多個專業團體及商會同樣呼籲會員和市民在當日投票。