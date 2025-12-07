立法會選舉︱261 個中心獲兩萬元便利津貼 涉約 522 萬元公帑 約 350 人轉往外展票站投票︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】今次立法會換屆選舉新增多項協助長者及行動不便人士的措施，其中 261 個中心各獲 20,000 元投票便利津貼，涉款約 522 萬元，例如安排車輛和職員接送有需要的長者、殘疾人士等前往票站投票。當勞工及福利局局長孫玉菡今日（7 日）到訪古洞北福利服務綜合大樓視察院舍外展投票站，形容運作暢順，讓院友可在院舍內便捷投票。

孫玉菡表示，是次設立三個院舍外展票站，當中以古洞北福利服務綜合大樓的規模最大，他稱讚今日的運作非常流暢和快速，提到避免長者長途跋涉和交通安排的辛勞，而票站內設有兩個投票格，方便使用輪椅的長者由院舍員工協助推動輪椅，他們可以輪流投票，整個流程僅需數分鐘。

廣告 廣告

安排車輛接送有需要的長者。（循道衛理觀塘社會服務處-樂學評估及訓練中心 Threads）

約 350 選民轉往外展票站投票

參與便利投票資助的機構包括長者中心、殘疾人士地區支援中心及精神健康綜合社區中心，共計 261 間，每間可獲 20,000 元。他稱資助旨在提升服務水平，協助有意投票的市民，尤其長者及行動不便人士。

局方統計顯示，約有 350 多名選民把投票地點轉往三個外展票站，其中院友約 200 多名、員工約百多名。古洞票站的登記人數最多，約 200 多名選民轉往當地投票，其中約 130 名為院友、約 90 多名為員工。孫玉菡稱，院友普遍認為安排省時省力，完成投票後可如常外出或進行日常活動。

安排車輛接送有需要的長者。（循道衛理觀塘社會服務處-樂學評估及訓練中心 Threads）

投票後長者在票站外合照。（循道衛理觀塘社會服務處-樂學評估及訓練中心 Threads）

投票前，有長者在中心內獲贈禮物。（循道衛理觀塘社會服務處-樂學評估及訓練中心 Threads）