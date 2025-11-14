立法會選舉．九龍中︱6 人爭 2 席競爭最激烈 現任議員、區議員、央企背景「素人」混戰︱Yahoo

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【Yahoo新聞報道】立法會選舉九龍中選區今（14日）舉行選舉論壇，今屆該區有6名參選人爭兩席，為10個地方選區中競爭最激烈的一區。九龍中候選人包括現任議員李慧琼及楊永杰，區議員則有李超宇、楊諾軒及區燿誠，譚莉儀則以政治素人之姿參選，具央企背景。論壇的討論圍繞啟德發展及精準扶貧等議題。
民建聯李慧琼的勝算被看高一線，她多次在論壇上強調會透過其人大常委的身份，推動有利國家及香港發展的政策，又承諾解決香港深層次矛盾。她標榜擁有超過20年議會經驗，又強調剛完成北京清華大學社會學博士學位。在扶貧方面，她認為最實際的策略是創造就業機會，主張「本地工人就業優先」，提倡大力打擊黑工，同時爭取國際高端人才來港。
楊諾軒促吸引企業留住區內人才：「唔好再逼走下一代喇」
本身是青協主席的楊諾軒身兼黃大仙區議員，力促加快舊區重建，才能吸引人才及創新企業進駐，讓基層青年向上流，「（扶貧）要扶得穩、扶得起，扶返一條向上流嘅路，恢復大家對香港信心」。他又指黃大仙區內面臨青年流失，「唔好再逼走下一代喇，畀佢哋紮根成家、照顧父母，成為社區力量」。
譚莉儀央企背景 促AI打假學歷
首次參選的「素人」譚莉儀早前辭任中糧集團總經理。她在論壇上標榜會把新思維帶進議會。她又指本身是在職媽媽，聲稱代表中產聲音，提倡外傭開支扣稅及推動AI鑑別大學的假學歷申請，守護公平競爭。
九龍中候選人包括經民聯李超宇、民建聯現任議員李慧琼及工聯會丘燿誠，楊諾軒、現任議員楊永杰及譚莉儀則無申報政治聯繫。
