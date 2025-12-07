立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會選舉今天(12月7日)舉行，政府今年延長投票時間，全港票站提早於早上七時半開放。受宏福苑大火影響，位於受影響區域內的三個票站移施至附近三間中學，包括香港教師會李興貴中學，主要開放予宏福苑、廣福邨居民的投票。從宏廣需步行到新票站至少15分鐘，政府安排巴士接載居民投票。記者在場觀察，首一小時約有七十多人入內投票，期間已有不少人經過票站但沒有進入，票站人員在門外指示選民入內。

宏福苑宏建閣76歲居民黃先生，現在與兒子住在位於沙田的酒店，今日八時許到達大埔票站投票。他認為新票站指示不清晰，起初亦去錯票站，促訂更多指示牌：「馮梁結紀念中學有一間票站，又唔開，可能唔批啩，宏福苑又冇咗學校…...應該係廣福邨附近，冇咁遠嘛。」

黃先生是宏福苑居民，現與兒子住在沙田的酒店，今早專程回大埔投票，但也坦言新一屆議員或未能幫助居民。

災民：冇心情 成間屋燒晒

黃先生以往都會出來投票，表示大火之後大家肯定都是不開心，但仍會盡責任投票：「冇心情，成間屋都燒晒啦…...投票是香港人盡自己責任呀嘛，人人都一樣啦。」被問到希望下屆立法會議員如何幫助宏福苑居民，黃先生就坦言：「幫唔到㗎啦。」

住宏福苑對面居民：投票支持香港政府

68歲的陳先生以往每次都有出來投票，今次亦不例外，八時已經完成投票踏出票站。陳先生居住在大埔悠然山莊，雖然有出來投票，但心情亦大受影響：「我仲好感觸，悠然山莊對住宏福苑，宏福苑係大埔地標嚟。」

儘管心情低落，但陳先生表示若不積極投票，憂影響立法會換屆銜接，又表示政府今次後續處理快：「身為香港居民，宏福既事情已經發生咗，希望積極出來投票 …... 支持返香港政府嘅選票。」他又指新一屆議員必須思考如何幫助災民，並防止大火事件重演：「要解決居住問題，佢地好多嘢冇做，要畀返生活、居住、經濟、心情上嘅需要佢哋。」

陳先生八時已經完成投票，希望新一屆議員可以幫助宏福苑居民解決住屋、經濟上等需求。