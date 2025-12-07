立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo

寶湖花園外的助選團。

【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。

《Yahoo 新聞》 記者全日在大埔市區內觀察，聚集各政黨助選團的重點拉票區均從昔日的喧囂歸於寂靜，包括大埔墟站隧道、大埔墟街市、大埔中心天橋及大元邨等。昔日寶湖商場對出路口也是重點拉票區，今日各黨助選團在同一位置不再嗌咪、叫口號，只拿着參選人的廣告牌站展示。

相比其他政黨，民建聯助選街站較少，亦未有用大聲公等音響宣傳。

在宏福苑居民票站李興貴中學門外，助選團安靜地展示候選人宣傳牌。

「仲叫人投票，邊有心情」

有附近商店老闆指，全日沒有聽到任何政黨用大聲公拉票，拉票團亦比記憶中少人。「你仲叫人投票，邊有心情投票。」她續指投票是公民責任，但覺得不用特地提醒宏福苑居民投票，「佢哋好多仲要搞身後事，仲有好多嘢，唉唔識」。另一商店負責人也稱未有聽到助選拉票聲音，但認為有沒有人拉票都不影響投票率。

大埔區內有三個投票站因火災而停用，選民需改往另外三個地點投票，由選舉事務處安排旅遊巴接載選民來往票站。嚴小姐以往在大埔社區中心投票，因社區中心成為物資站，今日要改往羅定邦中學投票。她認為票站不算遠，「政府都好積極搞選舉，氣氛差唔多」。

選舉事務處安排接載選民往新票站，記者下午觀察抵達羅定邦中學三班旅遊巴，平均每次有五至六名選民使用接載服務。

「希望佢哋盡做」

同樣來投票的蔡先生亦認為選舉氣氛與往日無太大分別，他透露是以區議員所屬政黨來決定票投哪位候選人，「區議員做得到嘢，梗係支持返佢嗰啲」。他有信心當選議員能為宏福苑災民服務，「應該都做到嘢嘅，希望佢哋⋯盡做啦」。

選民蔡先生認為區議員表現最影響他投票意向。

來自浙江、移居香港十年的葉先生則是首次獲選民資格投票，他透露宏福苑大火有影響到他的投票意向，「讓我思考哪一個政黨做的事情比較多」。他期望當選議員能夠在民生方面做多一點，包括反思火災的原因，在監督、制度和法例都做得更仔細。他續指，仍然相信當選議員未來能在制度上作出改變，「我認為更多選民有助大家反饋意見，更多選民參與，我們就有更好的選擇。」

「首投族」新移民葉先生相信當選議員能夠作出改變。