宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉．投票率｜截至下午 7 時半 地方選區整體投票率 27.46% 113.4 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 7 時半，投票開始 12 個小時後，全港地方選區整體有約 113.4 萬人投票，累計投票率27.46%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首11小時，即至下午 7 時半的累計投票率為26.49%。
截至下午 7 時 30 分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有 28.31%，有 13.3 萬名登記選民已投票，投票率最低是新界東北選區，有 11.6 萬人投票，累計投票率為26.06%。
功能界別方面，商界（三）、科技創新界投票率已達 100% ，最低是會計界，投票率29.48%；選舉委員會界別方面，在 1,466 名選民中，已有 1,446 投票，投票率為98.64%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 5 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，截至下午 4 時 30 分，地方選區累計 981,777 人投票，累積投票率為 23.76%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 5 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,033,968 人，換言之現屆選舉至今減少了 5.2 萬人投票。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
立法會選舉｜投票首12小時 地區直選累計超過100萬人投票
【Now新聞台】立法會選舉投票已進行了12小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，過多4個多小時，到晚上11時半結束。截至傍晚6時半，地區直選超過100萬名選民已經投票，投票率是百分之25.75。在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之26.54。而投票率最低的選區就是新界東北，投票率是百分之24.48。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分與上屆比較，投票率稍為上升約0.7個百分點。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌捲宏福苑火災爭議 陳克勤指黃繼續助選 網上抹黑致民建聯「全線告急」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，爭取連任新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤表示，民建聯面對抹黑及謠傳，各區選情「全線告急」。被問到捲入宏福苑火災爭議的大埔區議員、黨友黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指對方的助選工作仍在繼續，「她按自己的方法進行」。陳克勤又強調，完成調查後，必須嚴格處理任何失職的人和官員。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉︱261 個中心獲兩萬元便利津貼 涉約 522 萬元公帑 約 350 人轉往外展票站投票︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今次立法會換屆選舉新增多項協助長者及行動不便人士的措施，其中 261 個中心各獲 20,000 元投票便利津貼，涉款約 522 萬元，例如安排車輛和職員接送有需要的長者、殘疾人士等前往票站投票。當勞工及福利局局長孫玉菡今日（7 日）到訪古洞北福利服務綜合大樓視察院舍外展投票站，形容運作暢順，讓院友可在院舍內便捷投票。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉｜網售投票心意謝卡索價50元 多間機構員工可憑卡換半日假 醫管局設10萬元抽獎｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今日（7 日）舉行，今屆選民於完成投票後，可獲發一張答謝「心意謝卡」，《Yahoo新聞》日前報道，有機構要求員工上載此感謝卡，作為換取半日假的證明。記者今日中午再發現，有人於網上平台徵求心意謝卡，出價 40 元，亦有多名賣家索價30元至50元不等出售，部分列明可實體交收。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
基孔肯雅熱︱青衣自然徑列較高風險 多名行山人士確診 衞生署：青衣北一帶加強滅蚊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（ 7 日）表示，本港未有新增基孔肯雅熱個案，但指由於多名確診者均曾到青衣自然徑行山，中心已加強相關地區的防蚊及監測工作。Yahoo新聞 ・ 42 分鐘前
宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於今晚 23:59 完結。警方今回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉｜陸啟康：投票率高低各有解讀 冀香港邁向「復常」 陳國基：社工不會強迫災民投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，特首李家超投票後見記者，再次呼籲選民投票，形容投票是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行，又指對於大埔火災，政府會查個水落石出；勞工及福利局長孫玉菡今早表示，今日有約20戶災民提出需要特別交通安排前往票站，政務司司長陳國基見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
立法會選舉｜投票首10小時 地區直選累計超過98萬人投票
【Now新聞台】立法會選舉投票已進行超過10小時。 立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至下午5時半，地區直選超過98萬名選民已經投票，投票率是百分之23.76。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時。按時段劃分與上屆比較，投票率稍為上升。在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之24.52。而投票率最低的選區就是新界東北，投票率是百分之22.62。看完地方選區後轉看選舉委員會界別，投票率超過九成七，是三個界別之中最高。至於功能界別方面，商界(第三)和科技創新界的投票率達到百分百。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 6 小時前
立法會選舉｜孫玉菡巡視院舍外展票站 稱運作順暢受院友歡迎
【Now新聞台】為了便利選民投票，機場及港珠澳大橋等地設有邊境票站，方便往返內地及海外的選民，今次亦設立了3個院舍外展投票站。勞工及福利局局長孫玉菡表示，票站會服務約350名選民，受到院友及員工歡迎。設在機場二號客運大樓的邊境票站，早上七時半起開放投票，現場有指示牌顯示投票的輪候時間，有工作人員舉牌指示票站的位置。不少選民特地坐飛機回港投票。官小姐：「我覺得香港做得很好，宣傳得很好，我在北京經常看到相關新聞，都覺得回來一次，支持一下香港都是好事來的。」丁小姐：「我住在上海，特意回來。(為甚麼這麼遠都回來？)都是盡一個香港市民的責任。」為了方便內地及海外已經預先登記的選民投票，港珠澳大橋香港口岸，以及上水港鐵站附近的兩間學校亦設有邊境票站。今屆選舉亦設有3個院舍外展投票站，勞工及福利局局長孫玉菡早上到位於古洞的外展投票站，巡視票站情況，與投票的長者交談。他表示，三個票站會服務約350名選民，其中以古洞最多人登記。勞工及福利局局長孫玉菡：「很順暢、很成功，無論院友，或者我和員工談天，大家都表示方便了很多。老友記不需要來回兩程車，投完票就可以做今日的活動，有些行動力好的說會外出飲茶。檢討方面now.com 新聞 ・ 6 小時前
