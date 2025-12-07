宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉．投票率｜截至下午1時半 地方選區整體投票率15.18% 62.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 1 時半，投票開始 6 個小時後，全港地方選區整體有約 62.7 萬人投票，累計投票率15.18%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首5小時，即至下午 1 時半的累計投票率為14.39%。
截至下午 1 時 30分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有15.88%，有 7.4 萬名登記選民已投票，投票率最低是九龍西選區，有 5.02 萬人投票，累計投票率為14.53%。
功能界別方面，商界（三）、科技創新界投票率已達 100% ，最低是會計界，投票率15.18%；選舉委員會界別方面，在 1,466 名選民中，已有 1,302投票，投票率為88.81%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
相關報道：
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
其他人也在看
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉｜廉署再拘4人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉今天(12月7日)舉行，政府今年延長投票時間，全港票站提早於早上七時半開放。受宏福苑大火影響，位於受影響區域內的三個票站移施至附近三間中學，包括香港教師會李興貴中學，主要開放予宏福苑、廣福邨居民的投票。從宏廣需步行到新票站至少15分鐘，政府安排巴士接載居民投票。記者在場觀察，首一小時約有七十多人入內投票，期間已有不少人經過票站但沒有進入，票站人員在門外指示選民入內。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
【JHC日本城】憑投票心意謝卡即享9折（只限07/12）
今日係立法會選舉投票日，今日投票後於全線日本城JHC/生活提案/生活工房分店，出示由政府派發嘅心意謝卡，即可享全單9折！YAHOO著數 ・ 3 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：「一戶一社工」不會強迫災民投票 李家超：投票代表推動改革｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，特首李家超投票後見記者，再次呼籲選民投票，形容投票是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行，又指對於大埔火災，政府會查個水落石出；勞工及福利局長孫玉菡今早表示，今日有約20戶災民提出需要特別交通安排前往票站，政務司司長陳國基見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
秦啓維為TVB效力10年現宣布離巢 ：相信未來一定有好嘅發展
綠葉演員秦啓維宣布離巢，結束與TVB的10年主僕關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
立法會選舉｜網售投票心意謝卡索價50元 多間機構員工可憑卡換半日假 醫管局設10萬元抽獎｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今日（7 日）舉行，今屆選民於完成投票後，可獲發一張答謝「心意謝卡」，《Yahoo新聞》日前報道，有機構要求員工上載此感謝卡，作為換取半日假的證明。記者今日中午再發現，有人於網上平台徵求心意謝卡，出價 40 元，亦有多名賣家索價30元至50元不等出售，部分列明可實體交收。Yahoo新聞 ・ 30 分鐘前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 1 天前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 18 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
全城拆棚網 政府：非懲罰承辦商 未來有安全守則
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，政府要求全港棚網三日內拆除，昨日(6日)是最後限期。政府今日(7日)指拆棚網的目的不是懲罰承辦商，強調只是想安全，未來會有新的守則確保圍網安全。on.cc 東網 ・ 3 小時前
上水直擊｜鄰近邊境票站人流不斷 選民指方便投票一盡公民責任
【Now新聞台】立法會選舉今日投票，一般票站由上午7時30分開始，至晚上11時30分結束。政府在多個口岸設有邊境投票站，本台記者江瓔庭下午1許，身處上水一個鄰近邊境票站，現場所見，到票站投票的人絡繹不絕，更有人拉喼到場。今次是繼前年區議會選舉後，再次使用上水這個遴近邊境投票站。有選民向記者表示，對於有關安排及投票過程都覺得方便，只要過關後便能投票，盡公民責任。 立法會選舉｜投票率不斷更新立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒立法會選舉｜各界別投票時間一覽立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 52 分鐘前
宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分外媒 指散播虛假信息、抹黑 記協：缺事實證據｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】駐港國家安全公署今（6 日）表示，依據《香港國安法》有關規定，針對近期大埔宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假訊息和炒作抹黑，對「一些在港外國新聞機構負責人及記者」進行了約談。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
AD反彈 獨行俠拆火箭
【Now Sports】周五在NBA常規賽對奧克拉荷馬雷霆，只取得2分的安東尼戴維斯，周六在背靠背情況下，迎戰侯斯頓火箭，回復水準表現，最後協助達拉斯獨行俠以122:109贏波。安東尼戴維斯（Anthony Davis）今場上陣30分鐘，19投14中，最後攻入29分，總算回復受傷前的水平，「狀元」法拉格也有不俗表現，15投7中，取得19分，幫助獨行俠收穫近5場常規賽的第4場勝利。火箭主將杜蘭特今場貢獻27分，其中20分於上半場取得，只是他沒有於第4節上陣，主要原因是獨行俠於第3節打出一段37:20，並且於第4節初段以21分領先。獨行俠下場將會在周五主場對布魯克林籃網，而火箭則周四主場對洛杉磯快艇。now.com 體育 ・ 1 小時前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 19 小時前