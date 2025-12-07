宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 地方選區整體投票率21.72% 89.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 4 時半，投票開始 9 個小時後，全港地方選區整體有約 89.7 萬人投票，累計投票率21.72%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首7小時，即至下午 4 時半的累計投票率為21.02%。
截至下午 4 時 30 分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有 22.44 %，有 10.5 萬名登記選民已投票，投票率最低是新界東北選區，有 9.2 萬人投票，累計投票率為20.76%。
功能界別方面，商界（三）、科技創新界投票率已達 100% ，最低是會計界，投票率22.94%；選舉委員會界別方面，在 1,466 名選民中，已有 1,410 投票，投票率為96.18%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至中午12時半，地區直選有超過53萬名選民投票，投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時，結束時間亦延遲一小時，按時段劃分去與上屆比較，投票率稍為上升，升了不足1個百分點。看完地方選區後，轉看選舉委員會界別，投票率超過84%，是三個界別之中最高。至於功能界別中，投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地，供市民往獻花，涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示，表示悼念活動將於今晚 23:59 完結。警方今回應傳媒時稱，經商討及協調後，現場人士同意自行離開現場。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉｜ 陳國基：「一戶一社工」不會強迫災民投票 李家超：投票代表推動改革｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，特首李家超投票後見記者，再次呼籲選民投票，形容投票是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行，又指對於大埔火災，政府會查個水落石出；勞工及福利局長孫玉菡今早表示，今日有約20戶災民提出需要特別交通安排前往票站，政務司司長陳國基見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉︱青協要求上載「心意謝卡」換半日假 員工憂不投票或影響工作 多間機構有類似要求︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，香港青年協會今日（5 日）向員工發出內部通告，表示會在立法會選舉投票日推出多項便利安排，包括提供交通津貼及額外半日有薪假期，以鼓勵同工投票。有員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 3 萬人｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，截至下午 3 時 30 分，地方選區累計 808,490 人投票，累積投票率為 19.57%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 3 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 839,563 人，換言之現屆選舉至今減少了 3.1 萬人投票。Yahoo新聞 ・ 7 分鐘前
