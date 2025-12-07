立法會選舉．投票率｜截至下午6時半 地方選區整體投票率 25.75% 106.3 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉．投票率｜截至下午6時半 地方選區整體投票率 25.75% 106.3 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至下午 6 時半，投票開始 11 個小時後，全港地方選區整體有約 106.3 萬人投票，累計投票率25.75%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首10小時，即至下午 6 時半的累計投票率為24.99%。
截至下午 5 時 30 分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有 26.54%，有 12.5 萬名登記選民已投票，投票率最低是新界東北選區，有 10.9 萬人投票，累計投票率為24.48%。
功能界別方面，商界（三）、科技創新界投票率已達 100% ，最低是會計界，投票率27.81%；選舉委員會界別方面，在 1,466 名選民中，已有 1,438 投票，投票率為98.09%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行,功能界別 30 席由28個界別組成,除勞工界三席,其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別,其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界,由於她並非該界別登記選民,報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」,意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。
立法會選舉｜投票率不斷更新（15:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行,下列為選舉事務處公布的最新投票率。【15:30】地方選區累積投票人數808,490,投票率是19.57%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東/ 379,926/ 75,703/ 19.93%香港島西/ 342,123/ 65,015/ 19.00%九龍東/ 441,663/ 87,932/ 19.91%九龍西/ 345,661/ 65,618/ 18.98%九龍中/ 421,235/ 82,612/ 19.61%新界東南/ 439,546/ 86,736/ 19.73%新界北 408,660 78,693 19.26%新界西北/ 436,087/ 87,338/ 20.03%新界西南/ 471,045/ 95,484/ 20.27%新界東北/ 445,352/ 83,359/ 18.72%功能界別累積投票人數46,904,投票率是24.44%
立法會選舉｜黃碧嬌捲宏福苑火災爭議 陳克勤指黃繼續助選 網上抹黑致民建聯「全線告急」
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行,爭取連任新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤表示,民建聯面對抹黑及謠傳,各區選情「全線告急」。被問到捲入宏福苑火災爭議的大埔區議員、黨友黃碧嬌有否協助拉票,陳克勤指對方的助選工作仍在繼續,「她按自己的方法進行」。陳克勤又強調,完成調查後,必須嚴格處理任何失職的人和官員。
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行,地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席,其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生,每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現,因擔任上屆宏福苑法團事務顧問,被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌,自 2011 年起連任選委,今日將到會展投票選立法會選委界議員,同時亦意味有被選資格。
立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 5 萬人
2025 年立法會換屆選舉,截至下午 4 時 30 分,地方選區累計 981,777 人投票,累積投票率為 23.76%。由今日中午開始,地方選區的累計投票人數就不如上屆,差距持續擴大。以下午 5 時 30 分計,上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,033,968 人,換言之現屆選舉至今減少了 5.2 萬人投票。
立法會選舉｜地區直選投票率為12.99% 選委會界別投票率逾84%
【Now新聞台】今日是立法會選舉,投票已進行超過五小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始,晚上11時半結束。截至中午12時半,地區直選有超過53萬名選民投票,投票率是百分之12.99。投票時間比上屆提早一小時,結束時間亦延遲一小時,按時段劃分去與上屆比較,投票率稍為上升,升了不足1個百分點。看完地方選區後,轉看選舉委員會界別,投票率超過84%,是三個界別之中最高。至於功能界別中,投票率最高的分別是商界(三)、科技創新界及全國人大、政協和全國性團體代表界別。
立法會選舉︱大劉、甘比呼籲市民履行責任 新地郭炳聯、郭基煇現身票站
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉投票日,多名商界人士今日（7 日）早上前往票站投票。富商劉鑾雄與太太劉陳凱韻（甘比）早上抵達大坑徑票站投票。甘比表示,雖然心情沉重,但仍認為需要履行公民責任,希望選民選出心儀人選。她提到,由劉鑾雄創立、歷史逾 40 年的慈善基金一直支援有需要人士,近期火災亦已提供金錢及義工支援,並會關注災民日後生活與精神健康,為其提供較長遠的協助。
立法會選舉．新界東北︱湯家驊助拉票指香港人「慢熱」 黃頴灝宣傳片提親人住宏福苑被轟情緒勒索
【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今（7日）投票,不少候選人均現身拉票,其中新界東北候選人黃頴灝獲行政會議成員湯家驊站台,兩人齊到大埔墟拉票。湯家驊表示,大埔區的氣氛未有想像中沉重,「唔係萬人空巷（投票）啦當然,但反應都OK」。受宏福苑火災影響,新界東北候選人事後暫停拉票,湯指黃頴灝是無黨派候選人,「係蝕底㗎喇」,但認為立法會換屆是憲制責任,因此政府對能否延期選舉是沒有選擇。
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行,《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多,至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」,各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想,沒有特別看好的人選。
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行,廉政公署拘捕4人,涉嫌選舉期間在社交平台留言,煽惑他人不投票或投無效票,觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。
宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」
【Yahoo新聞報道】鄰近宏福苑的廣福休憩處自火災發生後成為悼念場地,供市民往獻花,涼亭設有留言區供市民訴心聲。惟「悼念涼亭」昨晚貼出告示,表示悼念活動將於今晚 23:59 完結。警方今回應傳媒時稱,經商討及協調後,現場人士同意自行離開現場。
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指,有120多位公務員是大埔宏福苑居民,另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信,指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制,齊集六千名公務員,參與多項應急支援行動,包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品,感謝他們的付出,又呼籲他們積極投票,讓新一屆立法會議員上任後,更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。
查路巴利入波脫水貨之名
立法會選舉｜投票首10小時 地區直選累計超過98萬人投票
【Now新聞台】立法會選舉投票已進行超過10小時。 立法會選舉投票時間在早上7時半開始,晚上11時半結束。截至下午5時半,地區直選超過98萬名選民已經投票,投票率是百分之23.76。投票時間比上屆提早一小時,結束時間亦延遲一小時。按時段劃分與上屆比較,投票率稍為上升。在10個地方選區中,投票率最高的是新界西南,投票率有百分之24.52。而投票率最低的選區就是新界東北,投票率是百分之22.62。看完地方選區後轉看選舉委員會界別,投票率超過九成七,是三個界別之中最高。至於功能界別方面,商界(第三)和科技創新界的投票率達到百分百。
立法會選舉︱261 個中心獲兩萬元便
【Yahoo新聞報道】今次立法會換屆選舉新增多項協助長者及行動不便人士的措施，其中 261 個中心各獲 20,000 元投票便利津貼，涉款約 522 萬元，例如安排車輛和職員接送有需要的長者、殘疾人士等前往票站投票。當勞工及福利局局長孫玉菡今日（7 日）到訪古洞北福利服務綜合大樓視察院舍外展投票站，形容運作暢順，讓院友可在院舍內便捷投票。Yahoo新聞 ・ 18 分鐘前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
上水直擊｜鄰近邊境票站人流不斷 選民指方便投票一盡公民責任
【Now新聞台】立法會選舉今日投票，一般票站由上午7時30分開始，至晚上11時30分結束。政府在多個口岸設有邊境投票站，本台記者江瓔庭下午1許，身處上水一個鄰近邊境票站，現場所見，到票站投票的人絡繹不絕，更有人拉喼到場。今次是繼前年區議會選舉後，再次使用上水這個遴近邊境投票站。有選民向記者表示，對於有關安排及投票過程都覺得方便，只要過關後便能投票，盡公民責任。 立法會選舉｜投票率不斷更新立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒立法會選舉｜各界別投票時間一覽立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前