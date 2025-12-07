精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉．投票率｜截至早上11時半 地方選區整體投票率10.33% 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】完善選舉制度後的第二次立法會選舉於今（7 日）舉行，主要票站投票時間由早上7時半，至晚上11時半。截至上午11時半，首 4 個小時，全港地方選區整體有約 42.6 萬人投票，累計投票率10.33%。今屆立法會選舉的投票時間較上屆提早一小時，而上屆首3小時，即至 11 時半的累計投票率為9.35%。
截至 9 時 30分的資料，十個地區直選中，新界西南選區投票率最高，累計有4.49%，有 2.1 萬名登記選民已投票，投票率最低是新界東北選區，有 1.7 萬人投票，累計投票率為3.95%。
功能界別方面，投票率最高是商界（三），投票率96.09%。最低是會計界，投票率3.81%；選舉委員會界別方面，在1500名選委會委員中，已有540人投票，投票率為36.83%。
傳政府目標投票率達30%
今屆共有 161 人參選，全部通過資格審查，沒有民主派參選。地區直選 20 席方面共有 51 人參選，十個選區有九個出現「5爭2」局面，九龍中更有 6人競逐，包括現屆議員李慧琼。惟今屆各候選人、政黨的選舉工程展開不足一個月，即因大埔火災煞停，為選情添上變數。
上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。
特首李家超和多名官員早前紛紛拍片宣傳，政府向全體公務員發信呼籲，推出各種便利投票措施，各大社團、商界亦用不同方式鼓勵員工投票。大埔火災發生後，李家超在選舉前夕亦再呼籲，市民應投下關鍵一票，因為是「代表推動改革的一票，代表守護災民的一票」。
相關報道：
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
其他人也在看
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉．大埔︱宏福苑、廣福邨居民票站移施 76歲災民投票：料議員「幫唔到」居民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉今天(12月7日)舉行，政府今年延長投票時間，全港票站提早於早上七時半開放。受宏福苑大火影響，位於受影響區域內的三個票站移施至附近三間中學，包括香港教師會李興貴中學，主要開放予宏福苑、廣福邨居民的投票。從宏廣需步行到新票站至少15分鐘，政府安排巴士接載居民投票。記者在場觀察，首一小時約有七十多人入內投票，期間已有不少人經過票站但沒有進入，票站人員在門外指示選民入內。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉丨濕地公園、公眾泳池、科學館、太空館免費開放 憑投票心意謝卡獲$50現金券、戲院購票半價
12月7日是立法會換屆選舉投票日，因應宏福苑大火，政府將不會舉辦選舉繽紛日，西九文化區的「同心投票創未來大滙演」、多區嘉年華亦會取消，而部分優惠則會繼續推行，包括康文署免費開放公眾游泳池、香港科學館、香港太空館等。YAHOO著數 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜火災後如期選舉不顧民情？選管會主席陸啟康：選出議員盡快處理災後檢討才是負責任做法｜Yahoo
大埔宏福苑上周發生五級火災，造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。行政長官李家超早前宣布立法會選舉如期於明日（12月7日）舉行，呼籲市民投票，形容這一票是「代表推動改革嘅一票，係代表我哋守護災民嘅一票」。選舉管理委員會主席陸啟康亦表示，在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，有嚴謹規定，香港亦不例外。陸指出，選出新一屆立法會議員在明年履職後，會盡快處理災後需要實行的檢討和改革，防止悲劇重演，他形容這「才是為受災市民和廣大社會負責任的做法」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜政界料投票率未必達 3 成 陳克勤拍告急片：民建聯選情非常嚴峻｜Yahoo
大埔宏福苑五級火上周三（11 月 26 日）發生後社會全力救災，甚至有討論指立法會選舉應該延期，直至行政長官李家超周二（2 日）宣布選舉將於周日（12 月 7 日）如期舉行。《明報》政情專欄「聞風筆動」今日引述不同黨派政界的消息人士指，評估投票率「不樂觀」，能否保住上屆 3 成投票率亦成疑問。專欄並引述尋求連任的議員直言，周日投票已變成「走程序」。至於建制派第一大黨民建聯昨日（4 日）就發布影片「告急」，主席陳克勤在片中批評有人「以災亂港」，抹黑民建聯，選情「非常嚴峻」，呼籲選民投票支持。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【JHC日本城】憑投票心意謝卡即享9折（只限07/12）
今日係立法會選舉投票日，今日投票後於全線日本城JHC/生活提案/生活工房分店，出示由政府派發嘅心意謝卡，即可享全單9折！YAHOO著數 ・ 1 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全城拆棚網 政府：非懲罰承辦商 未來將有安全守則
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災造成嚴重傷亡，政府要求全港棚網三日內拆除，昨日(6日 )是最後限期。政府今日（7日）指拆棚網的目的不是懲罰承辦商，強調只是想安全，未來會有新的守則確保圍網安全。on.cc 東網 ・ 1 小時前
秦啓維為TVB效力10年現宣布離巢 ：相信未來一定有好嘅發展
綠葉演員秦啓維宣布離巢，結束與TVB的10年主僕關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
國密3：1挫白帽揚威美職聯
【Now Sports】球王美斯又增添一個榮譽，說的是美職，他於周六在總決戰協助國際邁阿密以3:1打敗溫哥華白帽，歷史性首奪賽事錦標。now.com 體育 ・ 6 小時前
立法會選舉｜宏福苑火災區內三票站更改位置 居民乘免費接駁交通到站投票
【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 16 小時前
遭爆料曾涉偷竊性侵！趙震雄宣布引退 結束21年演員生涯
韓劇《Signal》的49歲男星趙震雄昨日被爆未成年時曾多次犯罪，爆料者指他十多歲時曾是流氓，經常霸凌同學....東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
立法會選舉︱青協要求上載「心意謝卡」換半日假 員工憂不投票或影響工作 多間機構有類似要求︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，香港青年協會今日（5 日）向員工發出內部通告，表示會在立法會選舉投票日推出多項便利安排，包括提供交通津貼及額外半日有薪假期，以鼓勵同工投票。有員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火慘劇死傷枕藉，一街之隔的廣福邨居民目擊大火災毁七幢大廈。在最接近火場的廣禮樓，住戶一度撤離，有居民重返單位後長關窗簾，更有人曾留在公園過夜，避免看到災場。紅十字會心理專家提醒，無論是否宏福苑居民，都有可能因目擊慘劇而出現創傷後壓力症（PTSD），感到自身安全同樣受威脅，建議情緒受困的市民做情緒轉化練習，如發現情緒影響日常生活更應盡快求助。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
電影公司宣布《阿凡達：火與燼》香港上映日期押後
【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的荷里活矚目新作《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），原定本月17日在香港上映。不過電影發行商今日就宣布影片將押後上映。<br/>20世紀霍士東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前