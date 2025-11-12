最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
立法會選舉．新界北︱選舉論壇多架旅遊巴接送長者 新民黨廖子聰助理：包車費用計選舉經費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新界北地方選舉論壇今天上午(12日)於天瑞體育館舉行，該區共五位候選人競逐兩個議席。從現場所見，一號候選人、新社聯譚鎮國，以及五號候選人、民建聯姚銘的打氣團聲勢較浩大。論壇開場前夕，門外亦聚集大量身穿背心的支持者等候入場，場內聽眾多為長者。
多名長者對政綱「不清楚」
論壇結束後，體育館門外停泊數量旅遊巴，有候選人團隊人員組織安排論壇聽眾排隊上車離場，大多為長者。有排隊待登旅遊巴的長者表示，與朋友今早與朋友從上水清河邨出發，經譚鎮國區議員辦事處安排坐旅遊巴到天水圍收看論壇。被問到對哪一位候選人的政綱較深刻，該長者稱：「我們是老人家，有時候聽得不是很明白，年紀大，身體不是太好。」他稱其入場券由區議員團隊在區內派發。《Yahoo新聞》正向譚鎮國查詢，有否動用區議員辦事處資源助選。
廖子聰助理：包車費用計入選舉經費
現場亦有來自四號候選人、新民黨廖子聰團隊的工作人員點名安排長者排隊等候旅遊巴離開，記者向隊內長者詢問其認同候選人哪些政綱，多名長者並未回答，表示「不清楚」。廖子聰助理黃先生表示今早八時半安排了兩輛旅遊巴，從上水彩園邨接載約 80 名人士到場，均為義工邀請、有空閒時間的支持者。黃先生表示會包車費用用會計算在選舉經費內，到場的支持者亦不會獲發「車馬費」、「食飯錢」。
民建聯李世榮撐新社聯譚鎮國：姚銘是我的好兄弟
民建聯現任議員李世榮亦有出席新界北競選論壇。他今次未獲該黨安排競逐連任，同為新界社團聯會副會長的他今前來支持新社聯一號候選人譚鎮國。李多次帶領身穿藍色背心助選團叫喊口號、拿起道具合照打卡，期間未見與民建聯五號候選人姚銘有交流。
李世榮表示滿意譚鎮國表現，認為在他首次參選下發揮已相對出色，能夠運用自身商界背景經驗回應北都發展相關議題。李世榮又指今次新社聯今年首次派人競逐立法會議席，自己作為過往十年在黨內擔任要職的人士，非常重視譚鎮國代表參選，相信會為新社聯未來發展帶來巨大影響力：「雖然姚銘是我的好兄弟、好黨友，但是一區有兩個議席，我們當然希望能雙雙步入教堂。」
