立法會選舉．新界北｜天水圍候選人「選情告急」 選民指區內選舉氣氛「麻麻」｜Yahoo

有老人家坐在拉票位置食橙

區內到處可見宣傳投票橫額

涼亭掛滿宣傳投票單張

有候選人街站廣告指「選情告急」

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，投票時間到今晚 11 時半。隸屬新界北選區的天水圍一帶滿佈各候選人街站，《Yahoo新聞》記者下午到天瑞社區中心、樂善堂梁球琚學校兩個票站，現場人流不多，有選民投票後持心意卡在票站門口「打卡」。

有候選人指「選情告急」，惟未見落力拉票。

選舉團工作人員合照

助選人員向市民拉票。

選民投票後持心意卡合照。

天瑞邨街坊：後生較少出來

雖然有候選人街站廣告指「選情告急」，但未見競選團隊有向選民落力拉票，工作人員亦多為長者。有天水圍居民指，區內選舉氣氛一般，較少年輕人出來投票。

天瑞邨選民鄺先生指選舉氣氛一般

天瑞邨居民鄺先生指，預計該區應該民建聯會勝出，因為該黨「大啲，以往多人揀」。鄺先生稱會以能否「為公民謀福利」做投票準則，希望候選人關注社福。他續指，天水圍選舉氣氛「麻麻」，「我諗後生都少出來投。」

選民黃先生希望議員關注區內交通

選民：望議員支持政府

天瑞邨居民陳伯伯表示，希望當選議員「起碼支持政府、支持立法會、支持區議會，幫居民搞好生活，個個都有嘢做。」他表示大埔火災後心情都不好，但對政府選舉如期舉行則沒有意見：「政府安排點就點，政府安排今日咪今日，照辦。」

天瑞邨居民陳伯伯表示大埔火災後心情都不好，但對政府無延後選舉則沒有意見

流浮山居民黃先生則希望當選議員能關注區內交通問題，讓居民出入能更方便。被問及對候選人的政綱有什麼看法或印象，他則指全部選舉人政綱都「差唔多都係嗰啲」。而被問及覺得選舉應否延後，他則表示「雖然大埔件事係好傷心，但社會都要運作，人也要生活下去。」

