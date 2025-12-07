立法會選舉．新界東北︱湯家驊助拉票指香港人「慢熱」 黃頴灝宣傳片提親人住宏福苑被轟情緒勒索︱Yahoo

行政會議成員、資深大律師湯家驊與新界東北候選人黃頴灝現身大埔墟體育館外，向街坊拉票。

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今（7日）投票，不少候選人均現身拉票，其中新界東北候選人黃頴灝獲行政會議成員湯家驊站台，兩人齊到大埔墟拉票。湯家驊表示，大埔區的氣氛未有想像中沉重，「唔係萬人空巷（投票）啦當然，但反應都OK」。受宏福苑火災影響，新界東北候選人事後暫停拉票，湯指黃頴灝是無黨派候選人，「係蝕底㗎喇」，但認為立法會換屆是憲制責任，因此政府對能否延期選舉是沒有選擇。

今日下午約3時，行政會議成員、資深大律師湯家驊與新界東北候選人黃頴灝現身大埔墟體育館外，向街坊拉票。不少街坊駐足拍照，又向湯家驊打招呼，湯則高舉3字手勢回應，籲街坊投票予3號的黃頴灝。

廣告 廣告

湯家驊指，留意到今午的投票氣氛比早上好，「香港人都係慢熱咗啲」。他指，之前預計大埔區整體氣氛，會受宏福苑火災影響而比較沉重，「但嚟到之後覺得唔係，同我以往做選舉差唔多，唔係萬人空巷（投票）啦當然，但反應都OK」。

「延一兩個禮拜，對香港人嘅情緒嚟講未必有好大幫助」

宏福苑火災後，新界東北的候選人均暫停拉票活動，政府決定選舉如期舉行。黃頴灝所屬的民主思路，今年改名為民思政策研究所。湯家驊稱黃頴灝屬無黨派候選人，情況會比較「蝕底啲」，「對我哋係不利啲囉，因為無黨派，候選人亦都無呢個公眾嘅認知度」。不過，他認為政府對能否延期選舉並沒有選擇，「（立法會）交替喺憲制上係冇任何空間，你唔可以有一段時間係冇立法會議員負責，呢個係絕對不可接受，同埋你延幾耐呢？你延一兩個禮拜，對香港人嘅情緒嚟講未必有好大幫助」。

早前黃頴灝拍攝一條宣傳短片，提及有親人居住宏福苑，被網民怒轟「情緒勒索」。

黃頴灝上屆亦有參選立法會新界東北選區，他指，今早投票氣氛與上屆相約，「不過睇到今朝除咗頭一兩個鐘比上屆少啲，之後嘅數字其實同上屆差唔多」，認為選情比去屆樂觀。

被問到如進入議會後對宏福苑的災後跟進，黃指會集中處理善後和跟進的問題，「如果入到議會，我哋係立法機關，係修改法律去監管圍標嘅問題」。他續指，目前《防止賄賂條例》中只能針對公營機構的圍標問題，認為法律需擴闊至涵蓋私營機構。

短片引熱議 黃：我無咩睇法

早前黃頴灝拍攝一條宣傳短片，提及有親人居住宏福苑，被網民怒轟「情緒勒索」、「點解要用呢樣嘢嚟做自己政綱？好可悲」、「玩還玩，唔好攞宏福苑三個字嚟玩」。提到短片引起網上熱烈討論，黃反問記者「咩片呀？」，隨即指「無，我無咩睇法」。

新界東北其他候選人包括陳克勤（民建聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、古偉冰（工聯會）、鄧肇峰（經民聯）。