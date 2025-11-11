立法會選舉．新界東北｜選舉論壇辯論每次僅 30 秒 多人問答未完被「叮」走 打氣團字牌後藏「貓紙」︱Yahoo

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【Yahoo新聞】立法會選舉投票在即，第二場「愛國者同心治港」選舉論壇今（ 11 日）下午在新界東北選區的大埔東昌街體育館舉行。選區內共有 5 位候選人，包括兩名現任立法會議員陳克勤及李梓敬，三名區議員黃頴灝、古偉冰及鄧肇峰。辯論環節候選人多次互相提出質詢，惟每人每輪跟進發言僅得 30 秒，多人在提問或作答時間不夠被「叮」走。現場打氣團身著不同主題色背心，大聲呼叫口號，惟記者發現幾位候選人字牌後都寫有或貼有「貓紙」。
字牌貓紙簡體字寫口號 辯論環節問答皆不夠時間
新界東北選區候選人分別為 1 號民建聯陳克勤、 2 號新民黨李梓敬、 3 號報稱無政治聯繫、兼任民思政策研究所社區事務總監的黃頴灝、 4 號工聯會古偉冰，以及 5 號經民聯鄧肇峰。
論壇辯論由陳克勤率先「開炮」，質詢黃頴灝稱推動生態旅遊，但政綱單張僅聚焦綠色旅遊，惟問題未問完已被「叮」走。古偉冰回應時表示，可培訓更多高質導賞員，形成生態旅遊經濟圈，並可借鑑澳洲大堡礁經驗，亦未講完便被提醒時間到。李梓敬向古偉冰提問全港推廣生態旅遊的看法，古回應稱大嶼山也是好地方，「和夏威夷一樣」，未幾再度被「叮」走。
「貓紙」有詳細打氣流程與口號
現場人數約有 300 人，多為當區長者。氣氛熱烈。聲勢以陳克勤與李梓敬兩位現任議員最大，他們的打氣團除字牌外，還帶來印有姓名的 LED 燈牌。不過，記者發現有多名候選人字牌後貼有詳細打氣流程與口號的「貓紙」，如李梓敬打氣團的貓紙上寫有「堅守社區、發聲國際」等選舉口號，而古偉冰的字牌後則以簡體字寫有競選拉票口號。
龐婆婆是陳克勤的打氣團成員，她指自己與朋友是自發參團，並讚賞陳克勤多年投入地區工作，「有議員幫助我地一定支持佢！」她續指較了解的其他同區候選人為李梓敬，不過就不太記得黃頴灝和鄧肇峰的名字。
曾國衞指將根據經驗調整時間 選民指氣氛熱烈
政制及內地事務局局長曾國衞表示，兩場論壇中候選人表現良好，打氣團安排亦理想，能充分展示政綱並提升選舉關注度。被問及辯論環節時間是否足夠時，曾說希望藉辯論加強互動，「大家可以交換意見，講到底都係希望良性競爭」。至於多人在提問或回答時未完即被「叮」走。曾國衞指，這是首兩場論壇，之後會根據經驗調整時間設定。
今日荃灣及大埔兩場論壇的問題皆以施政報告提及政策為題，包括搶人才及生態旅遊等。曾國衞表示，設定問題時會考慮是否具全港性、是否為市民關注議題，又稱選民參加論壇是希望候選人能提出專業意見，讓大家了解其對相關政策的看法。
