立法會選舉．新界東南︱方國珊張美雄師徒對戰 張出動短裙女打氣︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會新界東南地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，五位候選人將爭奪兩個立法會議席。曾五度落敗、第六次參選的方國珊與徒弟張美雄同場較量，曾於2019年區議會選舉敗予民主派素人的葉傲冬則首次參選立法會。

新界東南1號候選人：民建聯葉傲冬

新界東南五名候選人分別為民建聯葉傲冬、工聯會李貞儀、專業動力方國珊、無黨派張美雄及新民黨陳志豪。論壇焦點集中在區內旅遊與經濟發展。

師徒因政治路線分道揚鑣

選情中最受注目的，是兩位康城／將軍澳區地區工作者方國珊與張美雄。張美雄曾師承方國珊，是其創立的「專業動力」核心成員，但兩人其後因政治路線差異而分道揚鑣，今次同區對戰。據記者所見，兩師徒今日在會場零交流。方國珊支持者長者較多，張美雄的支持者則較為年輕，打氣團更有「短裙女」現身，與張的妻子一同高叫口號，聲勢浩大。

新界東南4號候選人：無黨派張美雄

張美雄追問陳志豪：西貢有幾多外島？

不過方、張兩日並無互相質詢，張美雄多次追問同樣打中產旗號的陳志豪，批評陳志豪政綱口號式，質疑「你知唔知西貢有幾多外島？」陳就反擊指「我覺得呢條問題完全無意思，一啲喺網上搵到嘅問題你問我做咩呢？」張美雄就繼續狙擊陳志豪於西貢發展低空經濟的論述，陳志豪就反指內地亦有直升機接載旅客等低空經濟項目，他亦曾實地考察。至於方國珊就追問同為女性的工聯會李貞儀有關無障礙旅遊的言論，質疑西貢不少景點山多路窄，難以推動無障礙旅遊。

新界東南5號候選人：新民黨陳志豪

工聯會李貞儀：責任制優化協商機制 可改善滲水

論壇亦有「候選人必答題」，當中要求候選人評論部門首長責任制。當中標榜自己為雙碩士的李貞儀的答稱，責任制提升政府管治威信，「最緊要係咩呀，為民措施要落實，同我哋初心完全一致」，其後提及工聯會保障僱員權益、完善交通網絡、提升訊號系統及當區醫療服務。她話鋒一轉，把責任制扯到滲水問題，稱過去處理不少滲水個案，「部門首長責任制可以優化我哋嘅協商機制，改善滲水同樓宇冷氣機滴水問題」。