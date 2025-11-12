立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo

（左起）一號候選人、民建聯周浩鼎；二號候選人、實政圓桌莊豪鋒；三號獨立候選人梁明堅；四號候選人、新民黨甘文鋒；五號候選人、工聯會陸頌雄。

【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」

現場仍然以年齡較大的聽眾為主，但坐在前排的「打氣團」則見到有不少較年輕面孔。

少數候選人互相提問

政府今年首次主辦 39 場立法會選舉論壇，昨日已完成首兩場論壇，外界質疑辯論環節未見候選人利用 30 秒跟進發言時間互相質詢。新界北、新界西北地區選舉論壇今日舉行，辯論環節有少數候選人互相提問對政策的看法。

唯一交鋒場面出現在下午在元朗體育館舉行的新界西北選舉論壇，屯門區議員、新民黨候選人甘文鋒質疑現任立法會議員陸頌雄在立法會的工作，指其加入很多委員會，但似乎屯門繞道和 11 號幹線落成仍遙遙無期 ：「我哋喺屯門區議會一路講一路講，講到口水都乾埋都未有，你哋喺立法會其實做咗啲咩去推進呢件事呢？」

陸頌雄回應指，屯門繞道興建難點在於「中部通風大樓」選址引起附近居民不滿，「加快基建的同時，都要顧及當區居民情況，我們和很多部門去協調，希望解決這個卡住這個位置。」

除身穿背心的「打氣團」，元朗體育館外排隊等候入座公眾席位的人數亦不少。

梁明堅無提問 莊豪峰主打「田北辰接班人」

除甘文峰以外，其他候選人已有互相提出疑問，但未見有針對性發問。當中三號報稱無黨派、元朗區議員梁明堅未有在辯論環節向其他參選人提出問題，且每次發言時間尾聲都預留約五秒叫喊「新界必勝、明堅必勝」、「共建城鄉、西北必贏」等口號。

二號新民黨候選人莊豪鋒則主打「田北辰接班人」稱號，現場雖未見田北辰前來支持，但莊闡述政綱期間都引述不少田北辰政績工作，包括協助其推動政府強制虐兒舉報立法、六年前田自資推出的英文學習計劃書，亦指自己跟隨田北辰工作七年，明白要敢於批評政府、言之有物：「希望各位可以支持我莊豪鋒接棒，讓我延續田議員敢言的風格。」

同樣爭取連任的民建聯周浩鼎，現場支持聲勢較大，在競選論壇多次提及要繼續守護一男一女傳統家庭婚姻價值。

實政圓桌莊濠鋒的宣傳道具上亦不乏「田北辰接班人」等字句。

梁明堅報稱無黨派，現為元朗區區議員。

四號候選人甘文鋒來自新民黨。