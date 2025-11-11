立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 無人質詢對手 郭芙蓉：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。
現場所見，打氣團及觀眾多為長者，有打氣團穿著同色背心。各候選人打氣團更自備宣傳字牌，惟開場前不斷被司儀提醒不要舉得太高、盡速坐下。
論壇設多輪打氣環節，前排打氣團以身著橙色背心、支持郭芙蓉，以及著粉色背心、支持陳穎欣的團員聲勢較大。打氣前團隊有專人帶領大叫不同口號，如「當選、當選」，「保住唯一一個撐勞工、力爭連任」等。
辯論環節未有互相質詢
提問環節設2條問題，各人有2分鐘作答時間。第一條問及應如何發揮香港專上教育優勢以發展本地為高端人才聚集地。第二條則問到應該如何優化本地房屋政策，特別是基層和年輕人的置業需要。
其後進入辯論環節，題目要求指出選區內最逼切的問題，及應該從哪些方面着手，提升選區內特色經濟和改善民生，各人均未有利用互相質詢的機會，而是將時間用於補充解說自身政綱，現場氣氛平和，候選人間較少交流。
郭芙蓉誤稱選區「新西蘭」
新界西南選區是次有5名候選人，包括1號民建聯盧婉婷、2號民建聯郭芙蓉、3號工聯會陳穎欣、4號新民黨張文嘉及5號經民聯莫綺琪。5位候選人政綱均關注基層民生議題。
郭芙蓉發言時標榜在當區長大，「我喺荃灣『七街瞓』」，也是三屆直選區議員。她會聚焦民生、爭取增加托兒名額、兒童券及關注青年精神健康等。惟最後拉票時，不慎口誤將「新界西南」稱為「新西蘭」。
陳穎欣拉票「1加2等於3（號）」
3號的工聯會陳穎欣指1號和2號屬同一政黨，稱「1加2等於3」，籲選民支持自己，票投3號。
盧婉婷也標榜有多年地區工作經驗，政綱提出關注改善區內候車情況、重置高樓齡屋邨及堵塞外勞漏洞等。
曾為仁濟醫院董事局主席的張文嘉則關注醫療及教育議題，銳意推動多元教育發展。莫綺琪則關注基層，特別是基層青年的需要。
曾國衞：望良性競爭
政制及內地事務局局長曾國衞到場視察，指論壇氣氛熱烈，見到各候選人都有充分時間將政綱和議題充分展示，相信有助選民考慮他們的選擇。
被問到辯論環節無人互相質詢時，曾國衞指論壇目標是有優質的選舉文化，「希望大家盡量比政綱，比能力，比承擔，比貢獻」，相信不同選區候選人之間的互動會產生不同化學作用，「希望良性競爭，優中選優」。而辦論壇希望提高社會關注度，相信關注度提高一定會有助投票率。
荃灣區選民莫小姐指，論壇氣氛濃厚，投票時會以政綱和為人決定。她指自己對候選人的了解比之前多：「第一次咁近距離睇真人，聽到佢地嘅聲音聽到佢地嘅政綱……係咪腳踏實地爲市民做嘢，呢個係首要嘅嘢。」
被問到聽完論壇後能否講得出全部候選人名字，莫小姐自信回答「講得出嘅」，但隨後不記得盧婉婷、郭芙蓉及莫綺琪的名字：「盧咩嘢、咩芙蓉、莫咩琪」，尷尬表示「記得但係唔係一字不漏」，只準確回憶陳穎欣及張文嘉。
