立法會選舉．新界西南︱選舉論壇「打氣團」長者為主 郭芙蓉標榜當區長大：我喺荃灣「七街瞓」︱Yahoo

打氣團為新界西南候選人4號新民黨張文嘉歡呼。

【Yahoo新聞報道】立法會選舉投票在即，新界西南選區今早於荃灣大會堂舉辦首場立法會選舉論壇。論壇以「愛國者同心治港」爲主題。論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場、外加50名「打氣團」。介紹政綱後各設30秒打氣時間。

新界西南區5女將混戰，選舉論壇環節包括自我介紹、介紹政綱等，每名候選人可邀100名觀眾或義工到場。

現場所見打氣團及觀眾多為長者，有打氣團穿著同色背心。各候選人打氣團更自備宣傳字牌，惟開場前不斷被司儀提醒不要舉得太高、盡速坐下。

新界西南選區是次有5名候選人，包括1號民建聯盧婉婷、2號民建聯郭芙蓉、3號工聯會陳穎欣、4號新民黨張文嘉及5號經民聯莫綺琪。5位候選人政綱均關注基層民生議題。

廣告 廣告

新界西南候選人：2號民建聯郭芙蓉

郭芙蓉發言時標榜在當區長大，「我喺荃灣『七街瞓』」，也是三屆直選區議員。她會聚焦民生、爭取增加托兒名額、兒童券及關注青年精神健康等。惟最後拉票時，不慎口誤將「新界西南」稱為「新西蘭」。

新界西南候選人：3號工聯會陳穎欣

陳穎欣拉票「1加2等於3（號）」

3號的工聯會陳穎欣指1號和2號屬同一政黨，稱「1加2等於3」，籲選民支持自己，票投3號。

新界西南候選人：1號民建聯盧婉婷