立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀「同香港一齊贏」盼生兒育女 馬軼超支持者：跑馬都有大熱倒灶︱Yahoo

立法會旅遊界候選人江旻憓（左）及馬軼超（右）。

【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。

兩名候選人在論壇前握手。

編號為 M1 候選人江昊憓在選舉論壇和月初參選記者會上，同樣穿純白上衣出席。

愛國者「同心治港」功能界別選舉論壇連日於荔枝角政府合署舉行，今日（20日）下午輪到旅遊界。論壇開始前，江旻憓和馬軼超提早約 45 分鐘先後到場，並於台上合照。二人打氣團亦輪流叫喊口號造勢，其中江旻憓打氣團當中，包括旅議會前主席徐王美倫及粵海（國際）酒店管理集團董事總經理趙爽，及其競選辦公室主任、九龍城區議員黃文莉。

穿上藍色西裝的 M2 候選人馬軼超會前與台下打氣團合照。

另一名候選人馬軼超本身為觀塘區區議員，有到場支持他的觀塘區市民向記者大讚馬勤力和經驗豐富。其中匯景花園業委會主席表示對馬有信心，「當然對手知名度高，但知名度高唔等於一定贏，跑馬都有大熱倒灶。」

江旻憓論壇開首發言時指，會以運動員「追落後」的心態參加這場選戰，她又希望用旅遊界議員的身份發揮體育精神，讓「無處不旅遊」成為現實，「真正嘅贏，唔係自己贏，而係大家一齊贏，同香港一齊贏」。

馬軼超（右）經營旅行社多年，強調擁有導遊牌照和行業經驗。

馬軼超：從事旅遊界27年

對手馬軼超則標榜從事旅遊界27年，97年已考獲外遊領隊證，由帶團做起。他形容旅遊業正處於關鍵時刻，需要有旅遊及從政經驗的議員代表。

問答環節觸及生育政策 江：渴望生兒育女

論壇主持陳芷菁在必答題環節分別向兩位候選人問到如何推動銀髮經濟、鼓勵市民生育及政府應怎增加香港應對極端天氣的能力。馬軼超回答生育政策時表示育有三名子女，提議新生嬰兒獎勵金應由兩萬元增加到十萬元，台下觀眾即時叫好。

未婚的江旻憓則透露渴望生兒育女，「我嘅朋友入面10個有8個都唔想生小朋友，我就係嗰兩個想生嘅之一，我真係好鍾意小朋友」，認為應專注鼓勵有意生育的年輕人，「支持佢哋做咁偉大嘅決定」。

江旻憓在台上透露希望生兒育女。建議政府專注支援有意生育的年輕人。

現任議員姚柏良現身：最緊要踴躍投票

論壇於下午五時許完結，現任旅遊業議員姚柏良亦有到場旁聽，離開時未有接受傳媒訪問，僅呼籲「最緊要大家踴躍投票」。姚來屆不爭取在同界別連任，「轉跑道」至選委界，被指是讓路予空降的江旻憓。

現任立法會旅遊業議員姚柏良到場觀戰，未有回應記者提問。

江於論壇結束後即時離場，未有接受傳媒採訪。

立法會旅遊界選舉論壇約有200人出席。

江旻憓助選團成員包括旅議會前主席徐王美倫（前排中），並由九龍城區議員黃文莉（後排右三）出任競選辦公室主任。

本身是觀塘中區議員的馬軼超，獲藍田匯景花園業委會主席林日明（右）、觀塘區街坊兼銀河建築工程公司董事劉三煌（左二）撐場。

月初為江站台 譚光舜澄清非表態：馬生無搵我

旅議會主席譚光舜早前在江旻憓報名記者會站台，他今日出席論壇後澄清並非支持江，指「馬生（馬軼超）無叫我（站台），佢無叫我，點同佢站台？都唔知佢幾時報名。Vivian 問我可唔可以站台，我覺得有心選舉都應該畀機會佢，無論點我哋（與議員）都要合作」。他解釋假如馬軼超請他支持，他亦願意簽署支持同意書。他以「各有千秋」形容今日二人表現，指會繼續「聽其言、觀其行」，期望在本月 28 日的業界見面會「畀最後一次考驗佢哋」。

旅議會主席譚光舜澄清並非傾向支持江旻憓，若馬軼超邀請站台他亦會支持。

徐英偉：相信有業界已有支持傾向

前民政事務局局長、酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在論壇後表示，相信有業界人士在論壇後已有支持傾向，聯會期望在月尾的業界見面會再與候選人交流，了解對方打算如何做好旅遊業界的橋樑角色，「過埋月尾見面會後，我哋會再睇有無一啲傾向性表態」。

旅議會總幹事楊淑芬表示，透過論壇更了解候選人背景和理念，希望之後能多看到他們各方面的應對。

旅遊社東主陳先生指江較年輕有名氣，馬則擁 27 年旅遊業界經驗，各有千秋，在記者追問下終表示傾向支持馬軼超。