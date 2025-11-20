立法會選舉．旅遊界︱江旻憓冀在議員崗位發揮體育精神：同香港一齊贏 馬軼超：業界需有旅遊經驗代表︱Yahoo

立法會旅遊界候選人江旻憓(左)及馬軼超(右)。

【Yahoo 新聞報道】立法會旅遊界選舉論壇今日（20日）下午 4 時半在荔枝角政府合署舉行，奧運金牌得主、候選人江旻憓約下午 3 時 40 分到場，與支持者合照後未有發言直入會場。另一名候選人、觀塘區議員馬軼超隨後到場，獲支持者舉牌歡迎，馬受訪時表示期待論壇已久，對表現有信心。

愛國者「同心治港」功能界別選舉論壇連日於荔枝角政府合署舉行，今日（20日）下午到旅遊界論壇上場。江旻憓論壇開首發言時指，會以運動員「追落後」的心態參加這場選戰，她又希望用旅遊界議員的身份發揮體育精神，讓「無處不旅遊」成為現實，「真正嘅贏，唔係自己贏，而係大家一齊贏，同香港一齊贏」。

馬軼超：從事旅遊界27年

對手馬軼超則標榜從事旅遊界27年，97年已考獲外遊領隊證，由帶團做起。他形容旅遊業正處於關鍵時刻，需要有旅遊及從政經驗的議員代表。

廣告 廣告

論壇開始前，江旻憓和馬軼超提早約 45 分鐘先後到場，並於台上合照。二人打氣團亦輪流叫喊口號造勢，其中江旻憓打氣團當中，包括旅議會前主席徐王美倫及粵海（國際）酒店管理集團董事總經理趙爽，及其競選辦公室主任、九龍城區議員黃文莉。

另一名候選人馬軼超本身為觀塘區區議員，有到場支持他的觀塘區市民向記者大讚馬勤力和經驗豐富。其中匯景花園業委會主席表示對馬有信心，「當然對手知名度高，但知名度高唔等於一定贏，跑馬都有大熱倒灶。」