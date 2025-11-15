立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。

論壇第一個環節是個人及政綱介紹，開始後不久，5號候選人民建聯李清霞發言中途突然身體不適，主持人陳芷菁示意工作人員上前協助，其後表示由在場民安隊接手，直播中斷 10 分鐘。

至恢復直播時，主持人表示，李清霞因身體不適，無法繼續參與論壇，「但係我哋有選舉精神，之後的論壇我會照讀出5號候選人的名字，亦希望打氣團繼續為她打氣。」現場可見，李清霞坐在輪椅上由救護車送院治理。