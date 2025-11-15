立法會選舉．港島西︱論壇技術故障 8 分鐘 官方直播一度中斷 主持人陳芷菁：做 live 或演戲就係咁㗎啦｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會香港島西地方選區選舉論壇今日（15日）舉行，5 位候選人包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强，將爭奪兩個立法會議席。論壇期間一度出現技術故障約 8 分鐘，當黃秋萍介紹政綱及其打氣團打氣之後，陳學鋒受音響問題影響無法順利發言。期間各候選人把握空檔高叫口號，現場稍為混亂。主持人陳芷菁控場時爆肚說：「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」她又說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦」。政制及內地事務局 facebook 直播一度中斷，沒有顯示故障期間的現場畫面和收錄現場聲音。

立法會選舉港島西地方選區有 5 名候選人，包括自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、黃秋萍、民建聯陳學鋒、工聯會郭偉强。

論壇第一個環節是個人及政綱介紹，每位候選人有 3 分 30 秒，及後其打氣團有 30 秒時間打氣。首 3 位候選人楊哲安、陳家珮及黃秋萍逐一發言，但到陳學鋒發言的時候，主持人陳芷菁指出現「機件問題」，促大會處理。此時，黃秋萍的打氣團持續高叫口號，並未停止，而工作人員向陳學鋒遞上咪高峰，陳芷菁則透過手勢與工作人員溝通示意。

工作人員處理音響期間，各候選人的打氣團把握機會叫喊口號，現場充斥各種聲音，稍為混亂。陳芷菁須兩度高叫：「大家有冇聽到我講嘢啊？」台下觀眾應聲，她再籲大家毋需擔心，有關方面正在處理故障問題，電視台同事亦跟進中。

陳芷菁持續發言控場：「嗱，呢個就係畀大家感受一下，直播節目嘅刺激喇」，台下觀眾傳出笑聲。她又讚賞打氣團：「你哋好好啊，多謝你哋啊，Thank You」，「你哋 3 號（候選人打氣團）嘅威力太大啦！」過了約 3 分鐘，陳芷菁與工作人員溝通，工作人員說剛才出現了「嘭一聲，跟住應該跳咗掣呀個喇叭」。期間，各候選人繼續利用空檔，高叫口號。

擾攘近 6 分鐘後，陳芷菁安撫台下觀眾稱：「好感激大家，其實我覺得你哋好叻，冇咪嘅情況下，你哋都係用丹田氣支持候選人，畀掌聲自己先。而因為我哋威力太強勁啦，我哋 Speaker 突然之間停電。」她着候選人試咪及大會測試音響，再說：「我哋做 live 或演戲就係咁㗎啦，轉頭返嚟就要當……（大會測試噹噹聲打斷）我哋要一齊演一演戲，一陣返嚟要當 3 號（候選人打氣團）已經打氣完畢，然之後我就會扮係 4 號候選人介紹政綱，咁樣，O 唔 OK？」

由音響故障至完成修復歷時 8 分鐘，其後論壇繼續，由陳學鋒發言。值得留意的是，政制及內地事務局 facebook 直播並沒有顯示故障期間的現場畫面，畫面只顯示「2025 立法會選舉論壇 地方選區 香港島西」。

政制及內地事務局的選舉論壇直播，在技術故障期間並沒有顯示現場畫面。（直播截圖）