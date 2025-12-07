立法會選舉．選委會界別︱票站雲集政商名人 曾鈺成、曾德成結伴現身 梁君彥：有得揀先係老闆︱Yahoo

【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞

