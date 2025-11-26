珠海長隆飛船酒店買2送2
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。
周大福集團又呼籲社會各界踴躍投票，支持立法會換屆選舉，日前已向全體員工發出電郵，為鼓勵員工參與投票，公司提供半天特別假期。
相關優惠涵蓋購物、餐飲及醫療健康服務，周大福集團指，期望在促進消費活力的同時，推動更多市民走進社區、參與公共事務，「以實際行動共建更具活力的香港」。
投票「心意謝卡」可享優惠包括：
新世界發展旗下 K11 MUSEA 及 K11 Art Mall 現金消費券（消費滿 100 元便可獲得 50 元折扣），每日名額 1,207 名，共派 33 日，總值約 200 萬元；
周大福創建提供會展價值 500 元餐飲優惠券（消費滿 1,000 元可用），共 1,500 張，總值 75 萬元；
港怡醫院價值 1,000 元體檢或醫美優惠券（消費滿 2,000 元可用）共 500 張，總值 50 萬元；
周大福人壽價值 1,000 元保費折扣券（指定產品消費滿 10,000 元可用）共 127 張，總值 12.7 萬元；
啟德零售館提供價值 300 元電子消費優惠券（消費滿 600 元可用）共 4,000 張，總值 120 萬元；
佐丹奴購物優惠券（消費滿 600 元便可獲得 100 元扣減）共 3,000 張，總值 30 萬元。
