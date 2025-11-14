立法會選舉｜多間傳媒選舉論壇傳取消 陳國基：官辦無分別 不應謾罵、揭瘡疤｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉下月7日舉行，政府首次舉辦 39 場選舉論壇，日前政界傳候選人被「指示」只赴官方論壇，導致多間傳媒的選舉論壇須取消。政務司司長陳國基今（14 日）出席電台節目時表示，由官方抑或傳媒舉辦論壇「分別無乜」，今次選舉參選人眾多，且時間僅餘約一個月，認為「政府舉辦、傳媒到場採訪」的做法更有效率。

陳國基：官辦選舉論壇與傳媒辦沒分別

政務司司長陳國基今日出席新城財經台《財知大道》，主持人提及，今次選舉由政府統籌、主導，傳媒界「似乎無乜機會」舉辦選舉論壇，陳國基起初未有正面回應，僅稱今次是「愛國者治港」後第二次選舉，社會由治及興，市民選出合適的立法會代表很重要。

主持人其後追問，是否由「官方指揮」的選舉論壇較好，陳國基回應指，過去有傳媒舉行論壇，「今次係政府去做，有咩分別呢？其實分別就無乜嘅啫」。他續指，無論官方或傳媒辦選舉論壇，流程和規則都相若，由於今次換屆選舉有161名參選人，人數多且時間緊迫，要求傳媒舉辦39場選舉論壇的難度較高，「如果你舉辦幾場，他舉辦幾場，大家如何融合？所以我們開完會後（決定），不如由我們（政府）做，傳媒嚟採訪，一樣啫。」

官辦論壇被指欠火花

至於由政府舉辦的選舉論壇，被指缺乏候選人互相質詢環節，各候選人表現客氣甚或答非所問，過程欠火花。陳國基指，選舉論壇設有辯論環節，會互相提問，若「火花」是指以往論壇中出現互相謾罵、講粗口、互揭瘡疤的情況，「呢類『火花』唔係好『正路』地去辯論，政府希望辯論是論市民知悉候選人對議題的看法，是高層次的辯論，不是很市井、互相謾罵的那種。」

陳國基指，候選人之間可互相發問、自由辯論，但在任何情況，候選人都不應以謾罵、「抽後腿」或揭私隱的方式討論，「政府不能夠，叫佢『激啲』，或者叫佢『唔好咁激』」，這方面交由候選人自己發揮，讓選民從中評斷。

陳國基表示，即使是由愛國者治港，每名愛國者代表不同界別，對不同議題的立場都不一樣，候選人要把握機會，在論壇中發表自己的政綱和看法。

陳國基：投票率沒有KPI

上屆2021 年立法會選舉，功能界別和地區直選投票率均為 1991 年以來低點。近日政府部門大力宣傳，鼓勵市民投票。陳國基指，政府透過立法會掌握民意，是香港行政管治的主要部分，對發展非常重要，「坦白講，高投票率又選到出來，低投票率都選到出來，但問題是，高質素的立法會才是最重要，四年那麼長的時間，如果一個立法會議員不能夠反映大家的意見，這不是我們想達到的效果。」

陳國基表示，香港的選舉公平、公正，不會過問選民的投票選擇，政府的目標是所有選民都投票，沒有就投票率訂立關鍵績效指標(KPI)，但會提供便利措施，方便市民或僱員投票，不希望有市民因要上班而未能投票。