立法會選舉｜屯門新墟氣氛不算熱烈 怡樂花園承建商涉宏福火災 投票居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo

屯門有票站工作人員立牌，顯示等候時間少於30分鐘。

【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。

2025年立法會選舉開鑼。

選民：保持傳統投票 議員應該要幫手

大埔火災後，屯門怡樂花園大維修承辦商被揭同為「宏業建築工程」，早前更有工人追討欠薪。住戶徐先生早上 8 時半到附近蒙恩小學票站投票，指今屆候選人不是特別理想，希望當選議員能幫助居民：「（候選人）唔係心目中咁理想，但都係要投票，因為由咁多年第一屆區議會開始沒有停過，所以都會保持傳統」，「議員應該要幫手，因為有啲嘢始終我哋會唔識唔知。」