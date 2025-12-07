立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo

逾百名長者排隊領取茶葉罐等「谷票」禮品。

【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。

新墟街市則人流較多，繼續有不同人士「谷票」。 有人派發印有「 12 月 7 日齊投票」 選舉廣告的茶葉罐，罐上除投票廣告外無其他文字；派發的證件套亦印有「立法會選舉齊投票， 12 月 7 日」的字樣，還有手機支架，頓時吸引約百名長者排隊領取。

派發人士自稱「冇政黨」，茶葉罐上也沒有其他文字。

茶葉罐貼有呼籲投票的廣告。

茶葉包裝紙箱寫有簡體字，另外有手寫字「齊投票」。

記者向派發物品的工作人員查詢身分，只回答是「冇政黨」，沒有回覆是否政府部門人士。現場可見茶葉的包裝紙箱以簡體字印刷，未有寫明來源公司。有正在排隊的婆婆稱住在友愛邨，5 個候選人中，她較看好新民黨甘文鋒，指他平時有派日常用品如米、油，「有嘢派喔，咁就支持吓佢啦！」

屯門有票站工作人員立牌，顯示等候時間少於30分鐘。

2025年立法會選舉開鑼。

選民：保持傳統投票 議員應該要幫手

大埔火災後，屯門怡樂花園大維修承辦商被揭同為「宏業建築工程」，早前更有工人追討欠薪。住戶徐先生早上 8 時半到附近蒙恩小學票站投票，指今屆候選人不是特別理想，希望當選議員能幫助居民：「（候選人）唔係心目中咁理想，但都係要投票，因為由咁多年第一屆區議會開始沒有停過，所以都會保持傳統」，「議員應該要幫手，因為有啲嘢始終我哋會唔識唔知。」

新界西北選區候選人分別為 1 號民建聯周浩鼎； 2 號實政圓桌莊豪鋒；3號報稱獨立的梁明堅；4號新民黨甘文鋒；五號工聯會陸頌雄。