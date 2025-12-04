立法會選舉｜廉政公署拘捕4人 涉嫌煽惑他人不投票或投白票 索律政司意見決定是否檢控｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將在本周日（7 日）舉行，廉政公署今（4 日）最新再拘捕4名男子，指他們涉嫌在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票。

4名被捕男子年齡介乎37歲至62歲。廉署表示，會依法及按既定程序作出跟進，會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署早前已就本屆立法會選舉落案起訴另外 3 人有關罪行。

廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。《選舉條例》於2021年新增第27A條，先後有12人被定罪。