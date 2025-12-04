宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
立法會選舉｜廉政公署拘捕4人 涉嫌煽惑他人不投票或投白票 索律政司意見決定是否檢控｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將在本周日（7 日）舉行，廉政公署今（4 日）最新再拘捕4名男子，指他們涉嫌在社交平台留言或轉載貼文，煽惑他人不投票或投無效票。
4名被捕男子年齡介乎37歲至62歲。廉署表示，會依法及按既定程序作出跟進，會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。
廉署早前已就本屆立法會選舉落案起訴另外 3 人有關罪行。
廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯《選舉條例》第27A條。《選舉條例》於2021年新增第27A條，先後有12人被定罪。
其他人也在看
客戶提170萬人民幣遇劫致失明 銀行稱保安沒看到
【on.cc東網專訊】河南鄭州一名男子近日發文控訴，他去年到中國農業銀行中牟白沙支行提取170萬元（人民幣，下同，約187萬港元）現金後，在銀行門口遇劫，和歹徒纏鬥近20分鐘，惟銀行工作人員和保安無動於衷，最後歹徒逃離現場，他的面部則受重傷，一隻眼睛失明。農行周on.cc 東網 ・ 5 小時前
性侵兒童拍逾2.5萬影像 英幼兒園華裔員工認26罪
【on.cc東網專訊】英國倫敦一名華裔男子被控於幼兒園工作期間，性侵學童並拍攝大量不雅影像。他周三（3日）在伍德格林法院出庭，並承認26項控罪，法官將於下月23日判刑，警告他將面臨多年監禁。on.cc 東網 ・ 6 小時前
川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯舉行大選之際，前總統葉南德茲獲美國總統川普赦免引發政壇震盪，他因毒品走私被判45年徒刑。葉南德茲獲得特赦，被視為川普力挺這位前宏都拉斯總統所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。法新社 ・ 3 小時前
警破特大涉黃案 團夥廣州南站男廁留色情廣告
【on.cc東網專訊】內媒周二（2日）報道，廣東省廣州鐵路警方近日通過一張火車站的小廣告，破獲一宗特大傳播淫穢物品牟利案，在全國搗毀5處犯罪窩點、打掉3間技術運維公司，抓獲47名犯罪團夥成員；同步協調網信部門查堵5,653個涉黃域名，市場監管部門吊銷涉案公司營業on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門安定邨定福樓單位起火 50歲女子有刀傷及燒焦痕跡送院亡 51歲丈夫涉謀殺被捕｜Yahoo
屯門安定邨定福樓今早（2 日）有單位起火，女子有刀傷，被送往屯門醫院搶救後不治，一名男子涉嫌謀殺被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
漁護署3名職員遭蜜蜂螯 將軍澳田下山巡邏期間受傷 直升機送院治理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳大坳門路田下山今（4 日）發生蜜蜂螯人意外。據了解，三名年齡介乎 25 至 57 歲男子，為漁農自然護理署職員，3 人於上址一帶巡邏，期間遭受蜜蜂攻擊，分別導致頭部、頸部及背部受螫傷。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
監獄變網吧？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
6人涉訛稱工程期間不關警鐘被捕 詐騙集團扮政府發確認捐款短訊呃資料
警方就宏福苑大火再拘捕6人，被捕人士為消防裝置承辦商，年齡由44至55歲，涉嫌向消防處作虛假陳述，表示工程期間不會關閉消防警鐘。1人已獲保釋，其餘正扣查，警方較早前已拘捕15人，分別涉嫌誤殺。 另外，警方上周六至本周一又接獲報案，指有人在社交平台涉嫌聲稱是火災災民，聲稱失去親人及家園，希望其他人伸出援手，有4名巿am730 ・ 13 小時前
男子涉安定邨單位內殺妻及放火燒書、被控謀殺及縱火 待警調查還押明年2.26再訊
51 歲男子被指於周二（12 月 2 日）在屯門安定邨一單位謀殺妻子，及縱火燒屬於妻子的書籍，被控「謀殺」及「縱火」，案件周四（4 日）在屯門裁判法院首提堂。法庭線 ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜雙程證女子涉以火災支援名義詐騙被捕
【Now新聞台】警方拘捕27歲持雙程證中國籍女子，涉嫌以火災支援名義在網上模仿社福機構網頁，企圖詐騙市民捐款。警方指，目前未收到有市民被騙。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達：「警方強烈譴責這些不法分子在我們香港最沉痛的時刻，利用香港人的善心以及團結精神，作出這些卑鄙的詐騙行為，我們警方必定會繼續追查，不會放過這些幕後黑手。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
愛馬仕繼承人就持股被轉手向法國富豪阿諾特與LVMH等提出民事訴訟
《路透》報道，奢侈品牌愛馬仕(Hermes)繼承人Nicolas Puech對法國富豪阿諾特(Bernard Arnault)及其LVMH奢侈品集團等相關方提出民事訴訟，聲稱被剝奪愛馬仕股份。Puech為愛馬仕創辦人Thierry Hermes曾孫，指稱其愛馬仕股份多年前在不知情下被轉手。 據法庭文件，訴訟5月15日在法國巴黎法院提出，涉及曾屬於Puech的600萬股愛馬仕股份，估值定為約140億歐元(163億美元)。Puech在文件中表明保留索償權，從任何或被認定犯刑事罪行的當事人索賠。案件上月20日首度開庭。 據法國雜誌《L'Express》，Puech去年初提起刑事投訴，指控其已故前財富經理Eric Freymond違反信託並挪用資產。巴黎公共檢察官辦公室證實，Puech案件的刑事調查正在進行，但阿諾特及其公司尚未被正式立案調查。(fc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
三名男子在清水灣田下山遭蜜蜂螫傷
【Now新聞台】三名男子在清水灣行山時，遭蜜蜂螫傷。 飛行服務隊直升機將三人救起，送到東區醫院治理。警方中午近12時接報，五名男子在大坳門路田下山附近行山時，其中三人遭蜜蜂螫傷，消防到場協助將他們救起。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑火災死亡人數增至159人 31人仍失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示7棟受火災波及的大樓已全數完成內部搜索工作。根據階段性總結，截至今日(3日)下午約2時再發現3具遺體，令死亡人數增至159人，死者年齡介乎1歲至97歲。當中140人已初步確定身分，當中包括5名工人、10名外傭及1名殉職消防員；19具遺體有待確認。死者主要身處於最早起火的宏昌閣及宏泰閣，分別涉及70人和82人。 傷者方面，現時有42人已出院，37人仍然留醫，其中4人危殆，9人嚴重，24人情況穩定。 警方表示，現時仍有31人失聯，除已發現的159名死者外，在火場各處亦有發現疑似人類或動物遺骸，由於現場難以確認，將交由法醫及政府化驗所作進一步檢驗，因此不排除死亡人數或會再作調整，接下來將搜查大廈外圍，期望在安全情況下移除已倒塌的棚架、雜物及灰燼，以確認是否有遺體被壓在下方。 針對有人假扮受火災影響的宏福苑居民，利用港人善心在網上收取捐款，警方表示於11月29日至12月1日接獲多人報案，涉及騙款約2.55萬元，網罪科隨後要求支付平台暫停相關收款傀儡戶口的運作，並要求網上社交平台刪除有關徵求捐款的帖文，目前已拘捕及扣查1名32歲男子，報稱任職廚師，將落案起訴AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜涉假扮災民騙逾2.5萬元捐款 32歲男廚師被捕
【Now新聞台】警方指，近日有詐騙集團冒充特區政府向市民發送虛假的捐款確認通知短訊，誘使手機用戶提供個人資料，呼籲市民提高警覺，另外警方拘捕了一名32歲男廚師，涉嫌假扮宏福苑災民，騙走四名市民共25500元。 警務處處長周一鳴：「在此譴責一些利用市民的善心，嘗試作出欺詐行為的騙徒，這些行為絕對是天理不容，我們警隊一定會盡我們能力，將他們抽出來。」警務處網罪科高級警司李經晞：「我們明白在這麼艱難的時間，有很多市民想用不同的方法幫助不同受影響的家庭，警方都想藉這機會提醒市民，網絡上充斥著很多假的資訊，特區政府絕對不會透過這類短訊要求市民提供個人敏感資料，或進行轉款，市民如果接獲類似的來訊，必定要提高警覺。」#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
警方籲小心假冒官員來電指控散播大埔火災消息
香港警方表示，有騙徒假冒內地公安和香港政府部門，打給市民虛構以下指控：(1)「你在內地發帖文，以大埔火災名義非法籌款」；(2)「你散播大埔火災消息，涉嫌違法」。騙徒之後作出恐嚇，要求市民前往內地接受調查，然後索取個人資料或要求轉帳。 香港警方提醒，如：(1)如果來電者自稱「公安」，立即收線；(2)內地官員或執法機關絕不會致電至香港辦案，更不會要求香港市民親赴內地；(3)警剔來電顯示「+86」為首的電話號碼；(4)真正的執法人員調查案件時，並不會索取網上理財密碼或指示將錢轉帳至指定銀行戶口。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
泰國打擊詐騙集團 充公24億資產並通緝陳志等42人
泰國政府近日採取行動，打擊4間跨國詐騙集團，充公超過100億泰銖(約24億港元)資產，並向42名涉案人士發出逮捕令，涉及有組織犯罪、詐騙和洗錢等罪行。當局指，被通緝和充公資產的人士，包括詐騙集團「太子集團」華裔創辦人陳志、柬埔寨前首相洪森的親信郭安等，涉及的資產包括豪華汽車、遊艇、銀行賬戶和土地。泰國總理阿努廷表示，政府高度重視相關罪行，將全力支持相關機構採取行動，不會對任何人或集團給予例外或特殊優待。 美國與英國今年10月亦聯手打擊陳志的詐騙集團，制裁與陳志相關的多間公司和個人，凍結和充公相關資產，指相關公司在柬埔寨各地經營詐騙園區，並強迫被拘禁的人參與稱為「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙。 (ST)#陳志 #太子集團 #泰國 (ST)infocast ・ 6 小時前
中國男子持刀闖東京迪士尼酒店 潛逃一日後落網
一名中國男子涉嫌持刀闖入東京迪士尼海洋觀海景大飯店，潛逃一日後落網。當地警方指，當地周一晚，被捕34歲男子進入酒店的宴會廳，用刀指向一名31歲男子，並用中文威脅會殺死對方。宴會廳當時有一間公司正在舉行聚會，而持刀男子曾在該公司工作。他事後逃離現場，周二在神奈川縣川崎市的寓所附近被捕。被捕男子向警方供稱，事發時準備在宴會廳派發抗議單張，但被阻止，於是從袋裡拿出刀，但否認用刀威脅任何人。 (ST)infocast ・ 1 天前
泰國查獲4家跨國詐騙集團資產 共涉逾24億港元
泰國媒體報道，泰國反洗錢辦公室昨日(3日)召開記者會，宣布在近日行動中查獲多家跨國詐騙集團超過100億泰銖(約24.3億港元)資產。 泰國總理兼內政部長阿努廷、泰國警察總監和反洗錢辦公室秘書長等官員出席發布會，共同宣布泰國技術犯罪打擊中心與反洗錢辦公室近期合作開展的打擊跨國詐騙行動的成果：泰國警方查獲4家跨國詐騙集團總額超過101.65億泰銖的資產，包括豪車、遊艇、銀行賬戶和土地；警方還對42名嫌疑人發出逮捕令，並抓獲29人，他們被控犯有組織犯罪、詐騙和洗錢等罪行。 阿努廷在發布會上表示，泰國政府高度重視此類犯罪行為，並將全力支持相關機構依法採取行動，不會對任何集團或任何人給予例外或特殊優待，希望公眾對政府抱有信心和信任。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
中國男持刀闖東京迪士尼酒店 自稱僅拿菜刀出來（更新）
【12月3日更新】日本警察公布被捕男子是34歲中國籍的姜春雨，他被指在周一晚於東京迪士尼海洋的酒店內，用刀指嚇其中一名參與宴會的男人，並稱「再走近來就殺死你」。男子在受查中，否認部份指控，他指自己到現場只是要發抗議單張，未有襲擊人，並指因為在現場派發單張被阻止，才於背包中拿出中式菜刀。 日本東am730 ・ 1 天前
台灣檢方就台積電機密竊取案起訴東京威力科創
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前