立法會選舉｜廉署再拘4人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。

被捕4人年齡介乎33歲至41歲，廉署表示，將依法及按既定程序作出跟進，並會在完成調查後向律政司索取法律意見，以決定是否作出檢控。

廉署先後拘捕共11人 涉煽惑他人不投票或投無效票

廉署就本屆立法會選舉，以涉嫌干犯該罪行先後拘捕共11人，並落案起訴其中三人。廉署重申，在選舉期間內公開煽惑他人不投票或投無效票，會觸犯條例；又稱絕不姑息任何人士擾亂選舉，必定會嚴正果斷執法，以捍衛選舉安全，確保選舉公平、公開和誠實進行。

