立法會選舉｜張欣宇宣布因家庭原因不參選下屆立法會︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會議員、「香港新方向」張欣宇今日（12 日）宣布，因家庭原因決定不再參選下一屆立法會。他表示，過去四年能夠以議員身份服務香港，是他最大的光榮，感謝國家的信任及市民的支持。

張欣宇表示，雖然自己並非在香港出生，但能夠在港求學、成家及立業，「始終對這裡的人和事深懷感恩，此處也才是我真正的家。」他感謝「香港新方向」多年來的無條件支持，強調大家都熱愛香港，並會繼續努力令這個家變得更好。

他又特別感謝傳媒，指過去四年多得各界願意給予採訪機會，讓他能更好地發揮所長，履行議員職責。