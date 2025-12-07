立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 4 萬人｜Yahoo

12 月 7 日是立法會選舉投票日。 (AP Photo/Chan Long Hei)

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，截至下午 4 時 30 分，地方選區累計 897,152 人投票，累積投票率為 21.72%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 4 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 940,327 人，換言之現屆選舉至今減少了 4.3 萬人投票。

政府上月公布，將今屆選舉的投票時間提早 1 小時舉行，延長 1 小時結束，投票時間為早上 7 時半至晚上 11 時半，長達 16 小時。今早 8 時半，地區直選首小時有 67,991 人投票。到了 9 時半，今屆地區直選累計有 172,537 人投票，較上屆的 142,304 人投票，增加逾 3 萬票。不過往後數小時，累計人數的「優勢」逐漸收窄：10 時半較上屆多 1.5 萬人；11 時半較上屆多 8,800 人。

到了 12 時半，累計投票人數為 536,527 人，較上屆少 3,809 人。到了下午 1 時半，較上屆少 1.6 萬人，在 2 時半就較上屆少 2.6 萬人，3 時半就較上屆少 3.1 萬人。

總投票人數差異，15:30

2021 年的立法會選舉，選民登記人數為 4,472,863 人，地方選區最終有 1,350,680 人投票，地方選區總投票率為 30.2%。至於今屆的立法會選舉，選民登記人數為 4,131,298 人，比上屆少了 34.1 萬人。今屆地方選區投票率較去年略升，過往數小時的投票率增幅都較上屆多 0.7 至 1 個百分點，但原因是來自選民登記基數減少了 7.6% 有關；如果以總投票人數計，按現時趨勢預料將不如上屆。