立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數跌 下午同時段累計少 4 萬人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，截至下午 4 時 30 分，地方選區累計 897,152 人投票，累積投票率為 21.72%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距持續擴大。以下午 4 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 940,327 人，換言之現屆選舉至今減少了 4.3 萬人投票。
政府上月公布，將今屆選舉的投票時間提早 1 小時舉行，延長 1 小時結束，投票時間為早上 7 時半至晚上 11 時半，長達 16 小時。今早 8 時半，地區直選首小時有 67,991 人投票。到了 9 時半，今屆地區直選累計有 172,537 人投票，較上屆的 142,304 人投票，增加逾 3 萬票。不過往後數小時，累計人數的「優勢」逐漸收窄：10 時半較上屆多 1.5 萬人；11 時半較上屆多 8,800 人。
到了 12 時半，累計投票人數為 536,527 人，較上屆少 3,809 人。到了下午 1 時半，較上屆少 1.6 萬人，在 2 時半就較上屆少 2.6 萬人，3 時半就較上屆少 3.1 萬人。
2021 年的立法會選舉，選民登記人數為 4,472,863 人，地方選區最終有 1,350,680 人投票，地方選區總投票率為 30.2%。至於今屆的立法會選舉，選民登記人數為 4,131,298 人，比上屆少了 34.1 萬人。今屆地方選區投票率較去年略升，過往數小時的投票率增幅都較上屆多 0.7 至 1 個百分點，但原因是來自選民登記基數減少了 7.6% 有關；如果以總投票人數計，按現時趨勢預料將不如上屆。
立法會選舉．投票率｜截至下午4時半 地方選區整體投票率21.72% 89.7 萬人投票 票站較上屆提早 1 小時開放｜Yahoo
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。
立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問，被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，今日將到會展投票選立法會選委界議員，同時亦意味有被選資格。
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，廉政公署拘捕4人，涉嫌選舉期間在社交平台留言，煽惑他人不投票或投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條。
立法會選舉｜廉署今通緝 1 人及拘 4 人 涉煽惑他人不投票或投無效票 累計共拘 11 人｜Yahoo
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗

【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。
宏都拉斯大選5天後結果仍未出 兩派候選人陷膠著
（法新社德古西加巴5日電） 宏都拉斯民眾今天仍在等待5天前舉行的總統大選結果出爐。這場選情緊繃的選舉中，獲美國總統川普支持的右翼候選人與他的保守派對手，目前仍陷入技術性平手。法新社 ・ 1 天前
投票首3個鐘收47宗選舉投訴 累積至今2248宗
【on.cc東網專訊】立法會換屆選舉今日(7日)進行投票，選舉管理委員會主席陸啟康視察幾個票站，指截至10點半，選管會今日共接獲47宗選舉投訴，會盡快處理，而選舉至今一共接獲2,248宗投訴，主要涉及選舉廣告。on.cc 東網 ・ 3 小時前
立法會選舉投票開始 市民陸續到票站投票
【Now新聞台】立法會選舉早上七時半開始投票。在土瓜灣一個投票站外，票站未開門前已有市民在門外排隊等候投票，七時半票站開放後，市民陸續有秩序入內。投票時間會直到晚上十一時半結束，共16小時。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前
立法會選舉｜投票首6小時 地區直選累計超過62萬人投票
【Now新聞台】今日是立法會選舉，投票已進行超過6小時。立法會選舉投票時間在早上7時半開始，晚上11時半結束。截至下午1時半，地區直選已經投票的選民超過62萬人，投票率是百分之15.18。在10個地方選區中，投票率最高的是新界西南，投票率有百分之15.88，而投票率最低的選區就是九龍西，投票率是百分之14.53。立法會選舉｜投票率不斷更新2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
選委會主席呼籲市民周日參與投票
【彭博】— 香港選舉管理委員會主席呼籲市民參加周日的立法會選舉投票。香港前不久發生數十年來最嚴重的火災後，一些人呼籲推遲選舉。Bloomberg ・ 22 小時前
立法會選舉｜李家超到票站視察電子點票流程演練等 呼籲市民踴躍投票
【Now新聞台】立法會選舉明天投票，行政長官李家超視察票站準備情況，並呼籲市民踴躍投票。選管會主席陸啟康則指，選舉日期有重要性，如期舉行可避免立法會真空。立法會換屆選舉投票前一天，行政長官李家超到訪東涌文東路體育館一般票站，及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境票站，了解場地布置及工作人員的準備情況，包括觀看票站人員就電子選民登記冊系統發票安排和點票流程演練。李家超指，完善選舉制度後，立法會覆蓋面更全面與均衡，聲音和意見更多元，呼籲市民要踴躍投票。一同巡視票站的選管會主席陸啟康在一個電台節目就提到，選舉日期有重要性，不能夠隨便更改，又強調立法會選舉與救災善後工作無牴觸。選舉管理委員會主席陸啟康：「在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，否則政府可以任何不相關理由輕易更改選舉日期，所以很多地方的法例對更改選舉日期有嚴謹規定，香港亦不例外。所以按照現行選舉法例規定，如期選舉，選出有能力、有擔當人士擔任立法會議員，避免立法會出現真空，這是非常重要。」今次選舉投票時間提早至七時半開始，至晚上十一時半結束。港鐵大部分路綫周日早上會提早開出頭班車，方便票站人員前往票站。九巴表示，部分路線會延長服務時間，途經較多票站的區內路線有需要時會加強服務。城巴表示，會密切留意各路線的需求，適時加強服務。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
香港立法會選舉週日投票日有什麼要點？
BBC News Chinese香港立法會選舉一般在9月舉行，直到2021年選舉制度修改後改於12月投票。 第八屆中國香港特區立法會選舉定於12月7日舉行。 這是2021年3月中國全國人大常委會以確保「愛國者為主體的『港人治港』」等原則修改香港選舉制度後，第二次立法會改選。 在2021年選舉改制後，美國和歐盟發聲明批評該改變。 由數以十計國家的立法者組成的「對中政策跨國議會聯盟」在當年形容，香港立法會選舉「不過是專制主義的展示」。 ...BBC News 中文 ・ 9 小時前
立法會選舉｜李家超到票站視察電子點票流程演練等 呼籲市民踴躍投票(羅家晴報道)
【Now新聞台】立法會選舉明天投票，行政長官李家超視察票站準備情況，並呼籲市民踴躍投票。選管會主席陸啟康則指，選舉日期有重要性，如期舉行可避免立法會真空。 立法會換屆選舉投票前一天，行政長官李家超到訪東涌文東路體育館一般票站，及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓的鄰近邊境票站，了解場地布置及工作人員的準備情況，包括觀看票站人員就電子選民登記冊系統發票安排和點票流程演練。李家超指，完善選舉制度後，立法會覆蓋面更全面與均衡，聲音和意見更多元，呼籲市民要踴躍投票。一同巡視票站的選管會主席陸啟康在一個電台節目就提到，選舉日期有重要性，不能夠隨便更改，又強調立法會選舉與救災善後工作無牴觸。選舉管理委員會主席陸啟康：「在很多有選舉的地方，選舉日期不可輕易改動，否則政府可以任何不相關理由輕易更改選舉日期，所以很多地方的法例對更改選舉日期有嚴謹規定，香港亦不例外。所以按照現行選舉法例規定，如期選舉，選出有能力、有擔當人士擔任立法會議員，避免立法會出現真空，這是非常重要。」今次選舉投票時間提早至七時半開始，至晚上十一時半結束。港鐵大部分路綫周日早上會提早開出頭班車，方便票站人員前往票站。九巴表示，部分路線會延長now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜宏福苑火災區內三票站更改位置 居民乘免費接駁交通到站投票
【Now新聞台】立法會選舉投票因應宏福苑火災，區內三個票站重新安排。受影響的選民主要包括宏福苑、廣福邨、大埔滘以及大埔墟，原定位於大埔浸信會公立學校的票站改至香港教師會李興貴中學，廣福社區會堂的票站改至大埔崇德黃建常紀念學校，大埔社區中心的票站就改至羅定邦中學。當局安排免費接駁交通，便利有關選民往返新票站。在李興貴中學，有搬到啟德的宏福苑居民到場投票。宏福苑居民：「本身都會一樣來投票，是公民責任。本身有車接送我們，但9時半與我下一個活動重疊，時間很趕，不知道是否多人。」董女士：「火災真的令人很心痛，我都在這裡做義工，捐款、捐物資，但消防問題很重要，政府及立法會議員要特別重視這個問題，這個是民生最大安全問題。」2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
