立法會選舉｜投票率分析 稍勝上屆 惟投票人數較上屆少 3.3 萬人｜Yahoo

12 月 7 日是立法會選舉投票日。 (AP Photo/Chan Long Hei)

【12 月 8 日 01:20 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉，選舉事務處表示截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%。由今日中午開始，地方選區的累計投票人數就不如上屆，差距呈擴大趨勢。以下午 10 時 30 分計，上屆 2021 年選舉的累計投票人數為 1,350,680 人，而本屆同時段累計投票人數 1,298,261 人，相差 5.2 萬人。最後在今屆選舉投票最後 1 小時（10 時半至 11 時半），增加了 1.94 萬人投票，最終地區直選整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。

廣告 廣告

政府上月公布，將今屆選舉的投票時間提早 1 小時舉行，延長 1 小時結束，投票時間為早上 7 時半至晚上 11 時半，長達 16 小時。今早 8 時半，地區直選首小時有 67,991 人投票。到了 9 時半，今屆地區直選累計有 172,537 人投票，較上屆的 142,304 人投票，增加逾 3 萬票。不過往後數小時，累計人數的「優勢」逐漸收窄：10 時半較上屆多 1.5 萬人；11 時半較上屆多 8,800 人。

到了 12 時半，累計投票人數為 536,527 人，較上屆少 3,809 人。到了下午 1 時半，較上屆少 1.6 萬人，在 2 時半就較上屆少 2.6 萬人，3 時半就較上屆少 3.1 萬人，4 時半就較上屆少 4.3 萬人，5 時半就較上屆少 5.2 萬人，6 時半就較上屆少近 5.4 萬人。

在 7 時半和 8 時半的時段，差距一度收窄，分別較上屆少 5 萬人和 4.8 萬人，不過在 9 時半和 10 時半的時段，差距又再拉開，分別較上屆少 5.2 萬人。

地區直選總投票人數差異，23:30

選民登記人數較上屆少 34 萬人

2021 年的立法會選舉，選民登記人數為 4,472,863 人，地方選區最終有 1,350,680 人投票，地方選區總投票率為 30.2%。至於今屆的立法會選舉，選民登記人數為 4,131,298 人，比上屆少了 34.1 萬人。今屆地方選區投票率較去年略升，投票率增幅都較上屆多 0.7 至 1.1 個百分點，但原因是來自選民登記基數減少了 7.6% 有關，結果以總投票人數計，數字就不如上屆。