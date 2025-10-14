立法會選舉｜李家超：不參選議員來自不同年齡層 尊重個人選擇｜Yahoo

妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
【Yahoo 新聞報道】近期多名立法會議員稱因不同原因，不參選來屆立法會選舉，其中 7 名不參選議員都在 70 歲或以上，形成了「70 歲退下」的揣測。行政長官李家超今早（14 日）出席行政會議前見記者，表示尊重議員的決定，又指不參選的議員來自不同年齡層。
李家超表示，立法會因為換屆而出現人事更替是正常的，他有留意到個別議員宣布不參選下屆選舉，而他們來自不同年齡組別，「有 30 幾歲嘅，有 40 幾歲嘅，亦有 70 幾歲嘅」，他們亦有各自的原因，包括家庭原因，希望更加專注自身關注的事業，又或者學術進修，想薪火相傳，有人接班等等，「呢啲都係佢哋嘅個人選擇，我尊重佢哋嘅決定。」
稱本屆議會「務實高效」
李家超說，一直重視立法會議員的意見，每年《施政報告》都會吸納議員的建議，「我感謝本屆立法會議員的工作，也感謝他們為香港作出的貢獻」。李又說，今屆立法會「務實高效」審議法案工作，四年會期至今總共通過了約 130 條法案，較上一屆立法會同期多 6 成，並處理了多年來難以解決的問題，包括審議和全票通過《維護國家安全條例》， 其他例子則包括簡樸房規管條例，網約車規管草案亦即將恢復二讀等。
選舉提名期本月 24 日就開始，李家超鼓勵愛國愛港，具有才能且有志於服務香港人士積極爭取提名，報名參選；他並呼籲市民踴躍投票，「特區政府會確保選舉公平公正，誠信且安全有序進行。」
未有行會成員表示辭職
被問到行會成員年齡是否同樣以 70 歲為限，李家超就指，行政會議成員任期與特區政府的 5 年任期是一致的，即是到 2027 年 6 月 30 日，「沒有行政會議成員表示打算在任期完成之前辭任。」
