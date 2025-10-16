不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今（16日）累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。
李家超表示，深信第八屆立法會將延續現屆立法會所展現的良好勢態，進一步展現行政主導和「愛國者治港」原則相適應下的良政善治，他期待和新一屆立法會衷誠合作。他說，政府會與選舉管理委員會緊密合作，為投票日做好準備，確保選舉公平、公正、誠實、安全有序地進行，並呼籲所有選民投票，履行公民責任。
梁君彥：過往換屆逾三成不連任
梁君彥在研討會表示，近日有多名議員表示不競逐連任，「相信大家都理解每個議員都有自己嘅選擇同考慮，例如個人發展、家庭因素、交棒傳承等」。他說，不計第六屆立法會有部分議員被取消資格、反對派不參選連任，對上幾次換屆平均超過三成議員不連任，其中第四和第五屆更超過四成，「可見立法會每一次換屆出現相當數目議員更新換代是健康自然常態」。他稱，相信不連任的議員會繼續關心社會，以不同方式貢獻國家和香港。
梁君彥並指：「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福，佢係會同初次參選嘅一模一樣，大家都要喺同一條起跑線公平競爭，大家都要經過選舉嘅洗禮，爭取支持至有機會脫穎而出。」他寄語有意初選的人做好選舉工程，向社會展現出能力，爭取選民支持。他又稱，相信今次選舉會選出更多年輕有為的新一代，來自不同界別的賢能之士，為香港和國家發展增添動能，「成功連任嘅議員一定要向新議員分享議會經驗，薪火相傳」。
譚耀宗：轉換角色更接地氣
全國港澳研究會副會長暨香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，人才是良政善治的根本，立法會是重要平台，是培養和輸送行政機關人才的重要來源，被視為「政治旋轉門」。他指，過去不乏立法會議員獲委任成為問責團隊成員，亦有經驗豐富的官員擔任立法會議員，他認為這些角色轉換能令政策制定更接地氣，亦令立法會監督和質詢更精準，而非政治表現。
對於立法會換屆，譚耀宗稱樂見有新面孔加入，帶來新視野、新思維、新動力，展現立法會薪火相傳的活力和生命力。他呼籲全港市民、公務員、社團組織等動員投票。
施榮懷：政協委員「係你嘅兵」
全國政協委員施榮懷在台下發言：「我希望特區政府，行政同立法（機關）都多啲可以用著我哋政協委員，各省級嘅，包括同鄉社團，要用得著嘅地方，請大家隨時出聲。我經常同行政長官講話，政協委員其實係你嘅團隊之一，係你嘅兵。」
