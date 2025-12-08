立法會選舉｜民建聯取 20 席但直選得票大跌 陳克勤稱「有人借火災抹黑」礙選情｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】民建聯在立法會選舉的地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，惟地區直選整體得票較上一屆大跌近 25 萬票。民建聯今日（8日）下午見記者總結選舉結果，主席陳克勤表示，民建聯取得議席較上一屆多一席，留意到總體得票下降，黃俊碩和顏汶羽更連任失敗，該黨會認真總結選舉結果並不斷改善，回應社會期望。

「有人借火災抹黑民建聯」

45 / 110問選舉結果是否受大埔宏福苑火災影響，陳克勤回應稱，所有候選人已盡最大努力拉票，又指「有人借火災抹黑民建聯」，承認「對選情確實有影響」，但相信選民眼睛雪亮。陳克勤又指，民建聯會全情投入支援宏福苑受災居民工作，協助重建家園。他稱，在大埔富亨邨後方找到一片熟地可重建，是否最適合及重建多少座則由特區政府決定；民建聯已就重建賠償工作制定方案，稍後會立即向特區政府提出，並對外公布。

「市民有更多選擇，優中選優」

對於民建聯在直選總得票大跌 25 萬票，陳克勤稱，民建聯非常重視在直選得到多少市民支持，但得票率受不同因素影響，會檢討選舉策略以及提出的政綱和建議。他形容今次每個選區都有多個優秀的候選人，而且政綱與民建聯接近，民建聯 5 位競逐連任的議員得票都下跌，「證明市民有更多選擇，優中選優，選票流向不同政團的候選人」。

部份選區派兩人 陳：策略有正面效果 得票不低

此外，民建聯今次在 3 個地區派出兩名候選人出戰，包括港島東、九龍東及新界西南。被問這個策略是否影響選舉結果，陳克勤稱這是執委會深思熟慮的決定，重申讓市民有更好選擇，優中選優，並鼓勵候選人努力爭取選民支持。他承認選舉策略「另類」而且以往無做過，但民建聯 6 名候選人表現優秀，得票不低，認為選舉策略有正面效果。