立法會選舉｜港澳辦：投票率大幅超越上屆 駐港國安公署：破壞選舉企圖徒勞無功｜Yahoo

立法會選舉於昨日（12月7日）完成。(資料圖片/Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉昨日（7日）完成，地方選區累積投票率為 31.9%，較上一屆的 30.2% 高，但整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。國務院港澳辦表示，選委會、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映社會對選舉的高度重視及積極認同。發言人提及大埔火災，稱特區政府快速反應，高效專業有序的善後工作等，得到社會各方充分肯定，形容「歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願」。

廣告 廣告

駐港國安公署發言人表示，大埔火災發生後，特區政府團結帶領各界眾志成城，抗災救災，共克時艱，統籌推進救災善後與選舉如期舉行，廣大選民化悲痛為力量投票。

國安公署：境外勢力「逢選必鬧」

發言人並指，選舉期間，「境外敵對勢力和反中亂港分子死性不改」，「不斷攻擊抹黑選舉制度和參選人」，妄圖「以災亂港」，消費廣大市民悲情，抹黑詆毀特區政府抗災救援的努力，煽惑選民不投票或投無效票，「以遂其『以災阻選』的政治目的」，批評是「逢選必鬧」和「借災生事」。發言人指，特區執法機構及時澄清，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌「借災生事、生亂及破壞選舉人員」，為選舉如期舉行創造有利條件。

斥反中亂港份子「無法改變香港由治及興大勢」

發言人續指，選舉結果反映在國安法下，「香港正加速走出『泛政治化泥沼』，保安全求發展的社會共識不断凝聚。一切干擾破壞立法會選舉的企圖注定徒勞無功，無論反中亂港分子還是外部干預勢力，都無法阻擋香港高質量民主發展步伐，都無法改變香港由治及興大勢」。

港澳辦：李家超擔起「當家人」

港澳辦發言人表示，突如其來的大埔火災事故給香港造成嚴重創傷，面對災情，特區政府快速反應，爭分奪秒、全力以赴撲滅火災。發言人指，廣大選民化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願，選舉圓滿成功，充分彰顯香港社會齊心協力、克難前行、團結堅韌的獅子山精神。

發言人形容，行政長官李家超和特區政府擔起「當家人」、「第一責任人」責任，深入細緻開展選舉工作，有力統籌選舉和救災。發言人並指今次選舉競爭激烈程度顯著提升，特別在大埔火災發生後，「許多候選人挺身而出、率先行動、衝在一線，全力投入抗災救災工作，以實際行動證明自己的品德和才幹」。

中聯辦：展對良政善治具重要意義

中聯辦發言人表示，選舉圓滿舉行，是香港特區全面落實「愛國者治港」原則、鞏固發展符合香港實際高質量民主的又一次成功實踐，彰顯了「一國兩制」制度優勢和新選舉制度先進性優越性，展現了火災後香港撫慰傷痛、克難前行、共建家園的不屈精神，對香港實現良政善治、加快由治及興、保持長期繁榮穩定具有重要意義。