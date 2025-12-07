立法會選舉｜網售投票心意謝卡索價50元 多間機構員工可憑卡換半日假 醫管局設10萬元抽獎｜Yahoo

網上平台有售投票心意謝卡

【Yahoo新聞報道】立法會換屆選舉今日（7 日）舉行，今屆選民於完成投票後，可獲發一張答謝「心意謝卡」，《Yahoo新聞》日前報道，有機構要求員工上載此感謝卡，作為換取半日假的證明。記者今日中午發現，有人於網上平台徵求心意謝卡，出價 40 元，亦有多名賣家索價30元至50元不等出售，部分列明可實體交收。

今日是立法會選舉投票日，一般票站於上午7時半開放。記者發現，早於昨日（6日）已有網上平台的用戶徵求投票心意卡，出價40元，而今早10時開始，陸續有多名賣家出售，索價30元至50元不等，部分更表明可以實體交收及列出交收地點。

有人在完成投票後，在票站外為心意卡拍照

青協要求員工上載作憑證

日前有青年協會的員工向《Yahoo新聞》反映，半日假期必須上載投票後獲發的「心意謝卡」圖片作憑證，擔心若沒有投票，之後的職場生活會否受到影響。

青協當時回覆《Yahoo新聞》表示，協會積極響應政府呼籲，透過多方宣傳推廣選舉資訊，包括推出「投票為香港」項目，鼓勵同工、青年會員及所有合資格選民行使《基本法》賦予的公民權利。

醫管局憑卡參加員工抽獎

除投票假期，亦有機構推出憑心意卡參與員工大抽獎。醫管局昨向員工發信，指主席范鴻齡將捐出價值港幣10萬元的禮物，局方轄下醫護人員憑投票後領取的心意謝卡可參加抽獎，獎品設有970張價值100元的禮券，以及3張價值1000元的禮券。

多間商會及企業亦配合今次立法會換屆選舉推出投票假或其他便利安排。信和集團早前宣布，會向全體員工提供半日假期，方便當天前往投票；旅遊發展局則為已投票員工設有半日有薪「感謝假」，員工須憑投票後獲派的政府「心意謝卡」申請。

