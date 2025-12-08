立法會選舉｜選民基礎大不同 新界西南 47 萬選民選出 2 席 選委 1500 人選出 40 席｜Yahoo

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉選出 20 席地區直選議員，30 席功能界別議員，以及 40 席選舉委員會界別議員，90 名當選者將會組成新一屆的立法會。雖然各位當選者的議席、薪津、各項資源等全部劃一，但由於各個界別的選民的選民基礎不相同，部份採取個人票，部份採取「團體票」。同一場選舉，不同選票的「含金量」不盡相同。
新界西南選民票值最低
根據政府資料，2025 年立法會選舉的地區直選選民登記數字為 4,131,298 人。港島西的選民登記數字為 10 區最少，有 342,123 人；至於新界西南的選民登記數字為最多，有 471,045 人。換言之，地方選區內每名選民選票佔全個登記冊的份額，只介乎 0.000212% 至 0.000292% 之間。
選委票值較直選選民高 321 倍
至於選舉委員會界別方面，制度訂明 1,500 名選舉委員會委員，負責選出 40 個選委會界別議席，每名選委可最多可以投 40 人，最高得票的首 40 人勝選。今屆選委會界別選舉的選民登記數字為 1,466 人，換言之，每名選委佔全個登記冊的份額，就達 0.068213%，已經比起地區直選選民高出 233 倍至 321 倍。
教育界選民近 7.5 萬人
至於功能界別方面，28 個界別合共的選民登記數字為 191,916 人。各個功能界別的選民登記人數都相當懸殊，有 4 個界別的選民登記人數過萬，分別是教育界的 74,618 人，醫療衞生界的 49,316 人，會計界的 23,937 人，以及社會福利界的 11,217 人。這些界別都是以「個人票」為基礎，譬如教育界容許註冊教師，醫療衞生界容許註冊醫生或註冊護士登記為界別選民。如果以教育界為例，每名選民選票佔全個登記冊的份額就是 0.00134%。
科技創新界票值達 1.4% 高直選選民最多 6,634 倍
不過，大部份功能界別都是以「團體票」形式產生，由機構代表選出業界議席。現時，有 20 個界別的登記選民人數不超過 1,000 人，當中 7 個界別人數不超過 200 人，金融界和科技創新界更分別只有 91 名和 71 名登記選民。以科技創新界為例，每名選民選票佔全個登記冊份額是 1.41%。如果將新界西南選民的選票，跟科技創新界選民的選票「含金量」相比，兩者相差達 6,634 倍。
個別人士可達「一人四票」
另外除了有選民票值不均等的情況，個別人士更可以出現一人兩票，一人三票，甚至一人四票的情況：一名選民如果擁有功能界別個人票，他同時身兼功能界別的機構代表，也是選委會委員，加上地方界別選民身份，就會出現一人四票情況。在上屆立法會選舉，《傳真社》就曾經報道至少 41 人屬於「一人四票」選民，包括實政圓桌的田北辰，港鐵行政總裁金澤培等。
【選舉委員會登記選民人數：1,466】
【地方選區登記選民人數】
港島東 379,926
港島西 342,123
九龍東 441,663
九龍西 345,661
九龍中 421,235
新界東南 439,546
新界北 408,660
新界西北 436,087
新界西南 471,045
新界東北 445,352
【功能界別登記選民人數】
教育界 74,618
醫療衞生界 49,316
會計界 23,937
社會福利界 11,217
工程界 9,699
建築、測量、都市規劃及園境界 8,212
法律界 6,328
批發及零售界 1,673
商界（一） 903
勞工界 881
金融服務界 562
地產及建造界 557
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 557
工業界（二） 474
工業界（一） 345
商界（二） 323
紡織及製衣界 322
進出口界 311
商界（三） 307
體育、演藝、文化及出版界 255
航運交通界 217
旅遊界 173
漁農界 172
鄉議局 155
飲食界 129
保險界 111
金融界 91
科技創新界 71
