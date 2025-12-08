立法會選舉｜選民基礎大不同 新界西南 47 萬選民選出 2 席 選委 1500 人選出 40 席｜Yahoo

吳傑莊（左）在選舉委員會界別連任成功。 (資料圖片，Photo by Leung Man Hei / AFP)

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉選出 20 席地區直選議員，30 席功能界別議員，以及 40 席選舉委員會界別議員，90 名當選者將會組成新一屆的立法會。雖然各位當選者的議席、薪津、各項資源等全部劃一，但由於各個界別的選民的選民基礎不相同，部份採取個人票，部份採取「團體票」。同一場選舉，不同選票的「含金量」不盡相同。

新界西南選民票值最低

根據政府資料，2025 年立法會選舉的地區直選選民登記數字為 4,131,298 人。港島西的選民登記數字為 10 區最少，有 342,123 人；至於新界西南的選民登記數字為最多，有 471,045 人。換言之，地方選區內每名選民選票佔全個登記冊的份額，只介乎 0.000212% 至 0.000292% 之間。

選委票值較直選選民高 321 倍

至於選舉委員會界別方面，制度訂明 1,500 名選舉委員會委員，負責選出 40 個選委會界別議席，每名選委可最多可以投 40 人，最高得票的首 40 人勝選。今屆選委會界別選舉的選民登記數字為 1,466 人，換言之，每名選委佔全個登記冊的份額，就達 0.068213%，已經比起地區直選選民高出 233 倍至 321 倍。

教育界選民近 7.5 萬人

至於功能界別方面，28 個界別合共的選民登記數字為 191,916 人。各個功能界別的選民登記人數都相當懸殊，有 4 個界別的選民登記人數過萬，分別是教育界的 74,618 人，醫療衞生界的 49,316 人，會計界的 23,937 人，以及社會福利界的 11,217 人。這些界別都是以「個人票」為基礎，譬如教育界容許註冊教師，醫療衞生界容許註冊醫生或註冊護士登記為界別選民。如果以教育界為例，每名選民選票佔全個登記冊的份額就是 0.00134%。

教育界是最多選民的功能界別。鄧飛在教育界以 13,759 票當選，擊敗 11,206 票的張澤松。

科技創新界票值達 1.4% 高直選選民最多 6,634 倍

不過，大部份功能界別都是以「團體票」形式產生，由機構代表選出業界議席。現時，有 20 個界別的登記選民人數不超過 1,000 人，當中 7 個界別人數不超過 200 人，金融界和科技創新界更分別只有 91 名和 71 名登記選民。以科技創新界為例，每名選民選票佔全個登記冊份額是 1.41%。如果將新界西南選民的選票，跟科技創新界選民的選票「含金量」相比，兩者相差達 6,634 倍。

個別人士可達「一人四票」

另外除了有選民票值不均等的情況，個別人士更可以出現一人兩票，一人三票，甚至一人四票的情況：一名選民如果擁有功能界別個人票，他同時身兼功能界別的機構代表，也是選委會委員，加上地方界別選民身份，就會出現一人四票情況。在上屆立法會選舉，《傳真社》就曾經報道至少 41 人屬於「一人四票」選民，包括實政圓桌的田北辰，港鐵行政總裁金澤培等。

科技創新界只由 71 張團體票選出。此界別錄得 100% 投票率，由邱達根以 65 票擊敗對手麥騫譽，成功連任。

【選舉委員會登記選民人數：1,466】

【地方選區登記選民人數】

港島東 379,926

港島西 342,123

九龍東 441,663

九龍西 345,661

九龍中 421,235

新界東南 439,546

新界北 408,660

新界西北 436,087

新界西南 471,045

新界東北 445,352

【功能界別登記選民人數】

教育界 74,618

醫療衞生界 49,316

會計界 23,937

社會福利界 11,217

工程界 9,699

建築、測量、都市規劃及園境界 8,212

法律界 6,328

批發及零售界 1,673

商界（一） 903

勞工界 881

金融服務界 562

地產及建造界 557

香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 557

工業界（二） 474

工業界（一） 345

商界（二） 323

紡織及製衣界 322

進出口界 311

商界（三） 307

體育、演藝、文化及出版界 255

航運交通界 217

旅遊界 173

漁農界 172

鄉議局 155

飲食界 129

保險界 111

金融界 91

科技創新界 71

