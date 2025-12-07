精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉｜陸啟康：投票率高低各有解讀 冀香港邁向「復常」 陳國基：社工不會強迫災民投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，對於今屆投票率截至下午僅比上屆稍稍微升，選管會主席陸啟康強調，選管會對投票率一向沒有指標，「我哋使命唔係提高投票率，係要搞一場公正公平誠實嘅選舉，對於投票率本身係高低，或者點樣比較，各人有各人嘅解讀，我哋唔會畀任何評論」；政務司司長陳國基今天較早前見記者時則指，「一戶一社工」不會強迫災民投票。
陸啟康今日傍晚見記者時稱，在今屆選舉出現很多正面、積極的事情，包括職員為完成籌備工作感到光榮，也看見災民積極出來為將來投票，「我覺得呢個選舉畀到香港正能量，希望係香港復常第一步，如果選舉做得呢一樣嘢，已經係成功」。
李家超：投票代表推動改革守護災民
一眾政府官員今早陸續到票站投票，特首李家超與太太早上約8時半在港島西選區高主教書院票站投票。他形容投票過程方便順暢，重申政府今次有多項措施方便選民投票，包括提早和延長投票時間等。
對大埔宏福苑大火，李家超表示，政府有很多支援和善後工作，現正物色合適主持獨立委員會的法官，會查個水落石出，並推動制度改革；當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出議案，討論如何支援災民和重建。他呼籲選民踴躍投票，形容是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行的一票。
陳國基：沒有預設目標投票率
政務司長陳國基今早8時45分到火炭保良局蕭漢森小學投票，他表示，明白市民因大埔火災傷痛，但幫助災民、救災改革的工作需要立法會配合及監督，呼籲選民盡早投票。他表示，沒有預設目標投票率。
陳國基指，社署對大埔宏福苑災民提供「一戶一社工」的安排並不是強迫他們投票，「他們並不會要求市民投票，這不是他們的工作範圍。」如果有受災市民想去投票，社工可應要求去幫助，「不是去迫他去投票」。
20戶災民需特別交通安排
勞工及福利局長孫玉菡今早到外展票站視察，他表示，「一戶一社工」每日會兩次致電住戶，了解他們需要，亦會詢問是否需要在投票方面提供協助，他稱，有約20戶提出需要特別交通安排。
梁振英：需處理火災揭露的問題
前特首、全國政協副主席梁振英在會展投票後表示，當前大埔宏福苑火災的善後和因火災揭露出來的問題，包括居民的住屋問題、宏福苑單位的裝修、重建或重置問題，都需要立法會和特區政府一齊處理。
