馮淬帆逝世 演《精裝追女仔》堅哥深入民心
立法會選舉｜電訊盈科選舉日向員工發半日有薪假 集團董事總經理：呼籲齊心踴躍投票｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會換界選舉將於 12 月 7 日舉行。電訊盈科向員工發公告，將於立法會選舉日向當值員工發放半日有薪假，鼓勵員工投票。
集團董事總經理許漢卿在公告中表示，「2025年 12 月 7 日將會是立法會選舉的日子，這是我們攜手行動、共同展現大家對香港的承擔的重要時刻。您手中的一票，不僅是公民權利，也是每位市民應盡的重要責任。集團藉此呼籲大家齊心踴躍投票，體現我們社會的集體力量，共同為香港的美好明天作出貢獻。」
許漢卿宣布，集團為鼓勵大家積極投票，將會向所有於 12 月 7 日當天需要值班的員工，發放半天有薪假期，以便同事有充裕時間投票，實踐公民責任。
電訊盈科旗下逾九千名香港員工，門市超過 50 間，包括 csl 及 1010 等分店。
其他人也在看
網上熱話｜仙氣女警現身蘭桂坊疏導萬聖節人潮 網民：影佢嘅人多過cosplay
萬聖節吸引大批市民在蘭桂坊「扮鬼扮馬」歡度節日，但一名「仙氣女警」則意外吸引大家的眼球，網民指「影佢嘅人多過cosplay」。 網民昨日在社交平台Threads上載影片，一名女警在蘭桂坊疏導人潮時，吸引大批市民駐足拍照，令到女警露出笑容，邊說「行啦，行啦」，又提醒市民小心腳步。旁邊另一名女警就不停大叫「行返落去啦am730 ・ 1 天前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網上熱話｜內地旅客讚大角咀一街道譯名「封神」 神譯名背後有段故？
近年內地旅客來港不再僅是購物，更喜愛城市深度遊，而香港不少街道譯名均十分有特色，引來遊客熱議。近日有網民在小紅書發文，提到位於大角咀的一條名為「詩歌舞街」的街道。該網民直言，香港這麼多條街道，「詩歌舞街」可說是「封神之作」。他稱，sycamore本意是無花果，但中文譯名把其升格了，更能夠保留相近發音。am730 ・ 2 小時前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
習近平送小米手機 李在明問通訊保安 習近平神回「你看看有沒有後門」引全場大笑︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】中國國家主席習近平昨日（ 11 月 1 日）在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會後，與南韓總統李在明舉行會談，兩國領導人互贈禮物。習近平贈送李在明夫婦 2 部小米旗艦曲面手機及文房四寶，李在明笑問手機的通訊是否安全，習近平幽默回應「你看看有沒有後門」，令在場人士大笑。這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 2 天前
港媽「成功爭取」要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花 網民狂轟行為自私
最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。 事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬am730 ・ 1 天前
37歲裕美IG出PO公開首次到韓國整容 直言要整到好似全智賢
現年37歲嘅裕美，喺2002年參加歌唱大賽奪冠後加入樂壇，星途一直平平，但戀愛生活豐富，直至2018年情歸林作，至今感情相當穩定，經常拍片打情罵俏。近年裕美不時被指外貌有變化，甚至有人猜測佢整容。去到近日，裕美喺社交網站出PO上載一條「我的整容歷程 in 🇰🇷」影片，表示自己首次前往韓國整容。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【大生生活超市】雙11勁賞買 精選零食 $22/2件（即日起至15/11）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，大量零食低至平均 $11/件，包括Bealyke牛奶米餅、日本明治迷你五寶朱古力、Freshnuss有機甘栗 $22/2件，Club朱古力餅、Zottis乳酪、YBC夾心餅 $33/3件！YAHOO著數 ・ 1 天前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 4 天前
輸波輸埋威嚴？熱刺雙將無視領隊法蘭
【Now Sports】熱刺周六於主場被車路士以1:0擊敗，賽後遭球迷狂噓之餘，主帥法蘭更被自己的隊中成員無視，場面極為尷尬。事情發生在比賽結束之後，雲迪芬（Micky van de Ven）和史賓斯（Djed Spence）這對防守組合似乎極為沮喪，一邊抱怨一邊走向球員通道，法蘭（Thomas Frank）迎向他們似乎想要握手並作出安慰，但兩名球員卻無視法蘭，有如陌生人一樣。法蘭當時非常愕然，站在原地怒瞪，但明顯2人都沒有留意，似乎只想離開球場。這個插曲當然被記者看到，問及2人的反應是否合適時，法蘭表示：「我認為這只是小問題之一。雲迪芬和史賓斯已經竭盡所能，在今季的表現亦非常好，所以我明白大家今天會感到沮喪。這只是我們的表達方式有所不同，所以我不認為這是大問題。球隊表現總有起落，要保持一致性很困難，但亦是我選擇像往常一樣去跟球迷揮手的原因。」英國球壇名宿舒利亞（Alan Shearer）認為球員的反應被過度解讀：「我完全明白為何球員們想盡快進入更衣室，他們很尷尬，邊被嘘邊離場，只想進去更衣室再向領隊道歉。儘管法蘭是喜歡向球迷致謝的人，但我理解球員的觀點，因為表現實在太不堪入目，想儘快now.com 體育 ・ 7 小時前
葉劉港辦APEC「最後提案」黯然退場 習主席指定深圳共商亞太區發展
國家主席習近平在亞太經合組織東道主交接環節上，宣佈中方將於明年11月在深圳舉辦亞太經合組織峰會，香港特首李家超稱會全力配合。習主席指定深圳為亞太區重要窗口，暫時未有當中的財政部長會議移師香港的消息，意味由葉劉淑儀在棄選前提出的「香港舉辦2026年APEC」的提案可能落空。預計在成功舉辦APEC後，深圳將成為中國的亞太區重心之一，隨著正在開發的香蜜湖「新金融中心」落成，2027年更有可能實現「張五常預言」，成為大灣區龍頭Yahoo財經 ・ 8 小時前
【Aeon】11.11購物節 精選商品買1送1（01/11-11/11）
由11月1日起至11月11日，AEON舉行「11.11購物節」，多款精選商品有買1送1優惠 。仲有不同價格嘅商品，只需要$11，$111或者$311就有得交易，仲有唔同折扣優惠，各款服裝及電器商品都有咁多至抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
珍惜生命｜觀塘女子膠袋笠頭輕生 母揭發惜太遲
昨晚(1日)8時許，警方接獲一名女子報案，指其29歲的馮姓女兒在觀塘敬業街61號一個單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女子倒卧在單位床上，頭笠膠袋，膠袋連著一罐氣體。女子當場證實死亡。am730 ・ 5 小時前
被入波呃咗？希斯基：沙拿已跌watt多年
【Now Sports】曾效力利物浦的前英格蘭國腳希斯基，對於沙拿今季表現低迷不感意外，因為他覺得對上2至3個球季，這名球星的狀態已經持續下滑。儘管上季利物浦英超封王，沙拿（Mohamed Salah）整季的表現被指回到首季加盟紅軍時的巔峰，在英超射入29球成為神射手，但希斯基認為只是入球蒙蔽了大家的眼睛：「有些比賽，他大部份時間表現都不好，但他入了球，哪怕只是一球12碼，抑或比賽結束前的補射，而我們就忽略了他其他方面的表現。」「現在的情況是，他最近一段時間既沒有入球，也沒有其他貢獻，然而我們去指責他，但這並非甚麼新鮮事，不是突然發生的，這種情況已持續了2至3個球季。」希斯基續向10bet Casino說：「隨著年齡增長，狀態下滑也是不可避免的，任何30多歲的人，都會有所下降。不過，他的下滑幅度不算很大，因為他非常專業，而且很注重保養。」上周對賓福特，沙拿只射入今季在英超的第3球，但上季同期，他已在英超有6球進帳。不過，希斯基同意要在比賽中換走沙拿很困難：「他是那種你永遠不敢換走的球員，因為無論他狀態如何，始終是一個威脅。有時候，對教練來說很棘手，因為你總是想讓他留在場上，等他入球，但now.com 體育 ・ 23 小時前
紅魔鬼末段入波 逼和森林2：2
【Now Sports】曼聯周六英格蘭超級聯賽，未能將連勝場數再增多，憑阿麥迪亞路下半場後段入波，最後逼和主場的諾定咸森林2:2，各得1分。爭取4連勝的曼聯，領隊阿摩廉沿用上場勝利陣容，以錫斯高、安保姆及古拿任攻擊組合，而主隊諾定咸森林則以沙斯把關，前線由伊哥捷西斯衝鋒陷陣。事實上，森林上半場初段有點氣勢，只是未能破紅魔鬼門將拉文拿十指關，反而34分鐘因一次問題角球失手，當時沙方拿控球時，皮球疑仍未過界，但旁證判曼聯得角球，結果卡斯美路門前無人看管下輕鬆頂入，客隊的曼聯領先1:0。森林下半場甫開賽即反撲，先於48分鐘由懷恩耶斯右路傳中，傑斯韋治力壓對手下頂入成1:1。2分鐘後，沙方拿在主隊一次攻門中，乘曼聯未能及時解圍，近門搶到腳下球，再快腳射入，森林2分鐘內連入兩球，反超前2:1。曼聯到了81分鐘追平，當時右路角球開出，阿麥迪亞路乘森林球員解圍不遠，於禁區頂窩利抽射入網，VAR一度介入調查有否曼聯球員越位遮擋門將視線，而最後判入球有效，紅魔鬼追成2:2。補時4分鐘，阿麥再有一次近門抽射，僅被森林守將梅里路救空門，最後兩隊踢和，各得1分。now.com 體育 ・ 15 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至06/11）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有原味家作養生飲品1公升平均 $19/件、卡樂B 薯片25克平均 $4/包、超值牌餅乾平均 $11.95/包！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【惠康】呢度仲抵優惠 秋月梨 $18/盒（即日起至06/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有秋月梨、Amatake各款即食雞胸、急凍黃花魚、灣仔碼頭辣味水餃、獅球嘜純正粟米油3支裝、雀巢牛奶公司乳酪、童星香菜味寬條麵、道地各款支裝茶、佳能背心保鮮袋(細)/食物保鮮袋細/大袋同埋精選護膚產品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前