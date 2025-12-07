立法會選舉｜黃碧嬌捲宏福苑火災爭議 陳克勤指黃繼續助選 網上抹黑致民建聯「全線告急」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉今（7 日）舉行，爭取連任新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤表示，民建聯面對抹黑及謠傳，各區選情「全線告急」。被問到捲入宏福苑火災爭議的大埔區議員、黨友黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指對方的助選工作仍在繼續，「她按自己的方法進行」。陳克勤又強調，完成調查後，必須嚴格處理任何失職的人和官員。

陳克勤：民建聯第一個拿大聲公籲市民撤離

民建聯是現屆議會中的建制派最大黨，同時在地區直選佔半數，今屆派出 26 人參選，但早前該黨區議員黃碧嬌因擔任上屆宏福苑法團事務顧問、被指是大維修「推手」之一，引起爭議。民建聯早前已兩度「告急」，陳克勤今日再指，民建聯面對網上抹黑及謠傳，形容各區選情「全線告急」，呼籲支持者盡早投票。

他指，網上的抹黑言論沒有事實根據，但選情「當然」會受到影響，他強調，民建聯在火災後是第一個站在前線，「當時火警鐘無響，民建聯的區議員拿着大聲公，一路呼籲市民撤離，直到救援車消防車到達。」火災後亦即時暫停選舉活動，到不同庇護中心接觸災民，稱目前已接觸約1000户災民。

民建聯稱已找到土地適合重建

被問到黃碧嬌有否協助拉票，陳克勤指，她的助選工作沒有停，「她是按自己的方法繼續進行」。

陳克勤表示，在宏福苑火災中，任何人只要違法、違反規章制度的都必須嚴懲，民建聯絕不姑息。他指，相信獨立委員會公正處理，調查結果必須讓市民清楚。

陳克勤表示，民建聯支持政府立法禁止地盤吸煙，及完善大廈維修招標制度。他又指，民建聯團隊已在大埔找到一塊已平整的土地，認為適合用作重建，但最終需與政府商討，及聆聽災民意願。

新界東北其他候選人包括李梓敬（新民黨、公民力量）、黃頴灝、古偉冰（工聯會）、鄧肇峰（經民聯）。

