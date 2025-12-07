立法會選舉｜黃碧嬌連任三屆選委 有份投票選立會選委界議員 曾提名林鄭做特首｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，地區直選、功能界別和選委會界別共 90 個議席，其中 40 席選舉委員會界別議席將由 1,500 名選舉委員會委員投票互選產生，每名委員可投票選40名候選人。《Yahoo 新聞》翻查資料發現，因擔任上屆宏福苑法團事務顧問、被指是大維修「推手」之一的民建聯黃碧嬌，自 2011 年起連任選委，料今日將到會展投票選立法會選委界議員。

2021以691 票當選選委會委員

現年 60 歲的黃碧嬌是民建聯成員，現任香港大埔區議會大埔南選區議員，大埔區防火委員會前主席，現時為大埔區分區委員會委員。她在 2011 年、2016 年分別當選選委會選委，曾於 2016 年特首選舉提名林鄭月娥；2021年，黃碧嬌在選委會界別分組一般選舉（第四界別），即新界分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會界別中，以 691 票當選，成為新界分區組別80名委員之一。

黃碧嬌是今屆立法會選舉中，選舉委員會的委員之一。料她今天會到香港會議展覽中心票站投票。

2021 年度當選的選舉委員會委員，任期為2021年10月22日至2026年10月21日。每名委員可在 2021 年立法會選舉中投票選出選委會界別議員，及於 2022 年行政長官選舉投票，第6屆行政長官選舉由李家超當選。

上一屆 2021 年立法會選舉，地區直選投票率為30.2%，創三十年新低。今屆投票率備受外界關注，雖然政府未有對投票率預設目標，但早前有傳政府期望投票率至少達到30%。

民建聯地區直選兩度告急

現屆議會中的建制派最大黨、同時在地區直選佔半數的民建聯，今屆派出 26 人參選，但早前因黃碧嬌捲入宏福苑火災爭議，已兩度「告急」。

