立法會選舉｜ 陳國基：復辦選舉論壇 取消「選舉繽紛日」 大埔區三個票站需重新安排｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官李家超今（ 2 日）早出席行會前見記者，宣布原定 12 月 7 日舉行的立法會選舉如期舉行。政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞下午見記者，陳國基表示，立法會選舉論壇將於明日及後日恢復舉辦餘下八場，每日舉辦四場。
陳國基表示，如期完成選舉是維護社會穩定、災後重建的「有力支撐」，新一屆議員盡早就職，有助推進善後支援，原定上星期三、四舉行的八場功能界別論壇將在明日起復辦，會適當地加入候選人對大埔宏福苑火警救災支援的意見。
因應今次大埔宏福苑火災，選舉事務處會重新安排大埔區內的三個票站，受影響的選民包括宏福苑、廣福苑、大埔滘及大埔墟的選民民。
同時，政府將取消選舉12月6日選舉前夕的「選舉繽紛日」活動，但會保留資訊性活動，並繼續於指定日子免費開放政府設施及提供優惠，包括濕地公園及多個博物館展覽，亦會繼續派發心意謝卡。
陳國基強調，政府有足夠人手同時處理救災和舉辦選舉，兩項工作並無優次，希望市民在關注火災的同時亦能踴躍投票。政制及內地事務局長曾國衞則表示，當局亦會按「一戶一社工」機制通知災民，並視乎災民意願，為願意投票者安排交通。
