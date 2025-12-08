精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉｜90 名當選議員名單一次睇 民建聯 20 席續成為最大黨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉已經結束，20 名地區直選議員，30 名功能界別議員，40 名選舉委員會界別議員全部產生。
地方選區當中，民建聯在直選獲 10 席，工聯會 3 席，新民黨 2 席，專業動力，新社聯，實政圓桌，西九新動力都獲 1 席，唯一無黨籍人士是九龍中楊永杰。
功能界別當中，經民聯獲 6 席，自由黨獲 3 席，民建聯和工聯會各獲 2 席，教聯和勞聯各得 1 席，另外有 15 席是無黨籍人士獲得。
選舉委員會方面，民建聯獲 8 席，工聯會 2 席，經民聯 2 席，教聯 2 席，自由黨 1 席，勞聯 1 席，新民黨 1 席，無黨籍和獨立議員 23 席。
全議會 90 席方面，民建聯繼續是最大黨，有 20 席，經民聯有 8 席，工聯會有 7 席，自由黨有 4 席，新民黨有 3 席，教聯有 3 席，勞聯 2 席。
民建聯在現屆即將結束的立法會，有 19 名議員。
【地方選區】
港島東
吳秋北（工聯會），植潔鈴（民建聯）
港島西
陳學鋒（民建聯），陳家珮（新民黨）
九龍東
鄧家彪（工聯會），張培剛（民建聯）
九龍西
鄭泳舜（民建聯），梁文廣（西九新動力）
九龍中
李慧琼（民建聯），楊永杰（無黨籍）
新界東南
方國珊（專業動力），葉傲冬（民建聯）
新界東北
李梓敬（新民黨），陳克勤（民建聯）
新界北
譚鎮國（新社聯），姚銘（民建聯）
新界西北
周浩鼎（民建聯），莊豪鋒（實政圓桌）
新界西南
陳穎欣（工聯會），郭芙蓉（民建聯）
【功能界別】
鄉議局：劉業強（經民聯）
漁農界：陳博智（民建聯）
保險界：陳沛良（無黨籍）
航運交通界：林銘鋒（無黨籍）
教育界：鄧飛（教聯）
法律界：陳曉峰（自由黨）
會計界：吳錦華（無黨籍）
醫療衛生界：林哲玄（無黨籍）
工程界：卜國明（經民聯）
建築、測量、都市規劃及園境界：劉文君（無黨籍）
勞工界：林偉江（工聯會），李廣宇（工聯會），周小松（勞聯）
社會福利界：陳文宜（無黨籍）
地產及建造界：黃浩明（無黨籍）
旅遊界：江旻憓（無黨籍）
商界（第一）：林偉全（經民聯）
商界（第二）：姚祖輝（無黨籍）
商界（第三）：嚴剛（無黨籍）
工業界（第一）：許文俊（經民聯）
工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）
金融界：陳振英（無黨籍）
金融服務界：李惟宏（無黨籍）
體育、演藝、文化及出版界：霍啟剛（無黨籍）
進出口界：鍾奇峰（無黨籍）
紡織及製衣界：陳祖恒（經民聯）
批發及零售界：邵家輝（自由黨）
科技創新界：邱達根（無黨籍）
飲食界：梁進（自由黨）
港區人大政協及有關全國性團體代表界：陳勇（民建聯）
【選舉委員會】（按得票多至少順序排列）
姚柏良（無黨籍），陳凱欣（無黨籍），李浩然（無黨籍），李鎮強（自由黨）
陳恒鑌（民建聯），魏明德（無黨籍），陳仲尼（民建聯），吳傑莊（無黨籍）
黃錦輝（無黨籍），葛珮帆（民建聯），梁美芬（經民聯），陳曼琪（無黨籍）
林振昇（勞聯），文頴怡（無黨籍），劉智鵬（教聯），陳紹雄（獨立）
陳永光（民建聯），簡慧敏（無黨籍），何俊賢（民建聯），何君堯（無黨籍）
管浩鳴（無黨籍），樓家強（無黨籍），何敬康（新民黨），黃錦良（教聯）
莊家彬（無黨籍），李家駒（無黨籍），林筱魯（無黨籍），黃國（工聯會）
伍煥杰（無黨籍），林琳（民建聯），范駿華（無黨籍），朱立威（民建聯）
梁子穎（工聯會），蘇紹聰（無黨籍），鄧銘心（經民聯），陳祖光（無黨籍）
陳宗彝（無黨籍），洪錦鉉（民建聯），范凱傑（無黨籍），吳英鵬（無黨籍）
其他人也在看
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 18 小時前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元
美國紐約市的「換邊停車政策」高額罰款，令不少車主叫苦連天。當時正失業的 Sydney Charlet 從危機中 […] The post 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 first appeared on OLO. 這篇文章 失業女子創「代客坐車」助車主避罰單 90 分鐘爽賺 50 美元 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜投票率不斷更新（18:30）
【Now新聞台】立法會選舉投票今日舉行，下列為選舉事務處公布的最新投票率。2025立法會選舉｜投票站地址連結一文睇晒2025立法會選舉｜各界別投票時間一覽2025立法會選舉｜投票須知及票站內禁止行為一文睇晒【18:30】地方選區累積投票人數1,063,755，投票率是25.75%地區 / 選民人數 / 累積投票人數 / 累積投票率(%)香港島東 / 379,926 / 99,022 / 26.06%香港島西 / 342,123 / 86,483 / 25.28%九龍東 / 441,663 / 115,833 / 26.23%九龍西 / 345,661 / 86,581 / 25.05%九龍中 / 421,235 / 108,829 / 25.84%新界東南 / 439,546 / 115,049 / 26.17%新界北 / 408,660 / 103,379 / 25.30%新界西北 / 436,087 / 114,537 / 26.26%新界西南 / 471,045 / 125,036 / 26.54%新界東北 / 445,352 / 109,006 / 24.48%功能界別累積投票now.com 新聞 ・ 15 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 1 天前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉投票率升惟人數反跌｜摩通料明年港樓價再升半成｜張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光｜12 月 8 日・Yahoo 早報
2025 年立法會換屆選舉結束。今屆投票時間提早 1 小時開始，亦押後 1 小時結束，截至下午 11 時 30 分投票結束，地方選區累計 1,317,682 人投票，投票人數少過上屆 3.3 萬人。至於累積投票率為 31.9%，超越上屆的 30.2%，這個源於選民登記人數減少逾 34 萬有關。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 1 天前
9人皇馬0：2負切爾達
【Now Sports】皇家馬德里周日西甲在臨尾只剩9人應戰下，以0:2不敵切爾達，也是該隊本季主場首敗，在聯賽榜已被榜首的巴塞隆拿拋離4分。皇家馬德里剛在上周中大勝畢爾包，結束西甲3連和，怎料今場對切爾達又失分，而且是3分全失。他們今場多達23腳射門，全部無功而還，而且踢至54分鐘時被切爾達破門，史韋貝治（Williot Swedberg）接應薩拉哥沙橫傳後，撞射得手。皇馬之後便有左閘法蘭加西亞踢跌對手，在64分鐘時兩黃一紅被逐，而去到補時兩分鐘，再有卡利拿斯因向球證抗議，同樣兩黃一紅離場，結果切爾達就趁住打多兩人的優勢，1分鐘後再於反擊中，由艾斯柏斯冷靜交給史韋貝治，扭過皇馬門將古圖奧斯後，帶球入空門梅開二度。賽前，皇馬今季只在聯賽不敵馬德里體育會，而那是作客，因此這是他們本季首次在主場落敗，而且近5場西甲第4度失分，也令他們在積分榜被巴塞隆拿反超後，已經落後至4分差距。now.com 體育 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從暴漲2600%到蒸發86% 加密圈最熱門交易走向坍塌
Bloomberg 【彭博】-- 年初還被視為股市中最佳交易之一的操作，短短數月間已淪為最糟糕的投資之一。眾多上市公司曾以為發現了永動機般的賺錢之道：動用公司現金購入比特幣或其他數字代幣，股價便會飆升，漲幅甚至超過所購代幣的價值。這一策略由Michael Saylor首創，他將旗下公司Strategy Inc.轉型為公開上市的比特幣持有平台。在2025年上半年，效仿Saylor的百余家企業都從中獲益。這些企業由此被稱為「數字資產財庫」(Digital asset treasuries)，成為公開市場最熱門的趨勢之一，股價飆升之際，從Peter Thiel到川普家族等各界人士紛紛湧入。SharpLink Gaming Inc.Bloomberg ・ 1 天前
笑到最後｜回流潮已成事實 2026年必升（高明）
2026年資金回流美股會更強勁，雖然上星期美股感恩節黑色星期五特價時段已過，但只要有信念，選擇回流美股，升幅永遠都會歡迎你。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 小時前
mandycat office：皇恩浩蕩
真係感恩，你肯放我走！ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 小時前