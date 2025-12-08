立法會選舉｜90 名當選議員名單一次睇 民建聯 20 席續成為最大黨｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】2025 年立法會換屆選舉已經結束，20 名地區直選議員，30 名功能界別議員，40 名選舉委員會界別議員全部產生。

地方選區當中，民建聯在直選獲 10 席，工聯會 3 席，新民黨 2 席，專業動力，新社聯，實政圓桌，西九新動力都獲 1 席，唯一無黨籍人士是九龍中楊永杰。

功能界別當中，經民聯獲 6 席，自由黨獲 3 席，民建聯和工聯會各獲 2 席，教聯和勞聯各得 1 席，另外有 15 席是無黨籍人士獲得。

選舉委員會方面，民建聯獲 8 席，工聯會 2 席，經民聯 2 席，教聯 2 席，自由黨 1 席，勞聯 1 席，新民黨 1 席，無黨籍和獨立議員 23 席。

全議會 90 席方面，民建聯繼續是最大黨，有 20 席，經民聯有 8 席，工聯會有 7 席，自由黨有 4 席，新民黨有 3 席，教聯有 3 席，勞聯 2 席。

民建聯在現屆即將結束的立法會，有 19 名議員。

【地方選區】

港島東

吳秋北（工聯會），植潔鈴（民建聯）

港島西

陳學鋒（民建聯），陳家珮（新民黨）

九龍東

鄧家彪（工聯會），張培剛（民建聯）

九龍西

鄭泳舜（民建聯），梁文廣（西九新動力）

九龍中

李慧琼（民建聯），楊永杰（無黨籍）

新界東南

方國珊（專業動力），葉傲冬（民建聯）

新界東北

李梓敬（新民黨），陳克勤（民建聯）

新界北

譚鎮國（新社聯），姚銘（民建聯）

新界西北

周浩鼎（民建聯），莊豪鋒（實政圓桌）

新界西南

陳穎欣（工聯會），郭芙蓉（民建聯）

【功能界別】

鄉議局：劉業強（經民聯）

漁農界：陳博智（民建聯）

保險界：陳沛良（無黨籍）

航運交通界：林銘鋒（無黨籍）

教育界：鄧飛（教聯）

法律界：陳曉峰（自由黨）

會計界：吳錦華（無黨籍）

醫療衛生界：林哲玄（無黨籍）

工程界：卜國明（經民聯）

建築、測量、都市規劃及園境界：劉文君（無黨籍）

勞工界：林偉江（工聯會），李廣宇（工聯會），周小松（勞聯）

社會福利界：陳文宜（無黨籍）

地產及建造界：黃浩明（無黨籍）

旅遊界：江旻憓（無黨籍）

商界（第一）：林偉全（經民聯）

商界（第二）：姚祖輝（無黨籍）

商界（第三）：嚴剛（無黨籍）

工業界（第一）：許文俊（經民聯）

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）

金融界：陳振英（無黨籍）

金融服務界：李惟宏（無黨籍）

體育、演藝、文化及出版界：霍啟剛（無黨籍）

進出口界：鍾奇峰（無黨籍）

紡織及製衣界：陳祖恒（經民聯）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）

科技創新界：邱達根（無黨籍）

飲食界：梁進（自由黨）

港區人大政協及有關全國性團體代表界：陳勇（民建聯）

【選舉委員會】（按得票多至少順序排列）

姚柏良（無黨籍），陳凱欣（無黨籍），李浩然（無黨籍），李鎮強（自由黨）

陳恒鑌（民建聯），魏明德（無黨籍），陳仲尼（民建聯），吳傑莊（無黨籍）

黃錦輝（無黨籍），葛珮帆（民建聯），梁美芬（經民聯），陳曼琪（無黨籍）

林振昇（勞聯），文頴怡（無黨籍），劉智鵬（教聯），陳紹雄（獨立）

陳永光（民建聯），簡慧敏（無黨籍），何俊賢（民建聯），何君堯（無黨籍）

管浩鳴（無黨籍），樓家強（無黨籍），何敬康（新民黨），黃錦良（教聯）

莊家彬（無黨籍），李家駒（無黨籍），林筱魯（無黨籍），黃國（工聯會）

伍煥杰（無黨籍），林琳（民建聯），范駿華（無黨籍），朱立威（民建聯）

梁子穎（工聯會），蘇紹聰（無黨籍），鄧銘心（經民聯），陳祖光（無黨籍）

陳宗彝（無黨籍），洪錦鉉（民建聯），范凱傑（無黨籍），吳英鵬（無黨籍）