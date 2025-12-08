立法會選舉 ⎜被批濫用個人資料 青協承認接觸 25 萬會員義工催票

青協昨日（8 日）在社交平台發帖，呼籲公眾投票，圖為總幹事徐小曼（中間站立者）與眾人手持標語宣傳。 （青協 / facebook）

今屆政府傾力催谷立法會選舉投票率，不僅動用 12.8 億元預算開支，亦動員公務員以至公私營機構宣傳。《Yahoo 新聞》接獲非牟利青年服務機構青香港青年協會的會員投訴，自今年 11 月起收到大量由青協社工打出的電話，要求他們投票。投訴人不滿青協濫用會員個人資料，曾去信投訴但未獲回應。青協回覆《Yahoo 新聞》查詢時承認曾主動接觸 25 萬名青協會員及義工，呼籲他們履行公民責任。

「我哋做會員唔係畀你咁樣用㗎嘛」

選管會主席陸啟康表示，昨日（8 日）接獲 457 宗與立法會選舉有關投訴，主要涉及在私人及政府樓宇進行競選活動、投票安排及選舉廣告。《Yahoo 新聞》亦有接獲投訴，不滿青協要求會員投票。

一名自稱青協會員的讀者向《Yahoo 新聞》透露，由 11 月開始 ，他和其他會員均收到大量電話，由青協社工致電， 「唔係叫參加活動， 而係叫我地投票」。投訴人不滿，其個人資料被利用成 cold call 對象，「我哋做會員唔係畀你咁樣用㗎嘛」。他更進一步指稱，有社工向他反映，青協要求每個單位要打出 200 個催票電話，否則會被處分。

青協一眾高層上月曾上載大合照，宣傳選舉。 （青協 / facebook）

投訴人向《Yahoo 新聞》提供了一份致函青協的投訴信副本，內文形容青協在大埔火災期間致電會員要求投票是「墮落」的表現。《Yahoo 新聞》向青協查詢，要求就投訴人的指控作出回應，包括是否承認有濫用會員個人資料，及曾否指令屬下單位須打出 200 個呼籲投票的電話。

青協：投票是參與建設香港的重要方式

青協對《Yahoo 新聞》的回覆並無直接回應濫用個人資料及打出多少個電話等指控，但承認青協職員按「投票為香港」項目，主動接觸 25 萬名 18 歲或以上的青協會員、義工及相關網絡，呼籲選民履行公民責任。查閱青協網站，近期設立了一個「投票為香港」網頁，表示從認知，呼籲到實際行動三個層面，「希望大家透過選票，對香港社會長遠發展作出具體承擔」。

根據「投票為香港」網頁，青協推出了「響鈴行動」，表示會主動接觸 25 萬名 18 歲或以上的青協會員、義工及相關網絡，呼籲選民踴躍參與 12 月 7 日的投票。青協回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，投票是每位公民的基本權利，亦是參與建設香港的重要方式。作為青年服務機構，青協一直鼓勵年輕人及市民履行公民責任，關心公共事務。

根據青協網站，該機構成立的主要宗旨是提供專業而多元的服務及活動，使青少年在德、智、體、群、美等各方面獲得均衡發展；其經費主要來自政府津貼、公益金撥款、賽馬會捐助、信託基金、活動收費、企業及個人捐獻等。青協贊助人為行政司官李家超，會長為立法會前秘書長陳維安，任內曾 DQ 多名泛民立法會議員。