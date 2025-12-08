精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
立法會選舉 ⎜ 平均一席花 1,422 萬元 廢票歷屆最多
香港特區第八屆立法會選舉完成，選出 90 名議員。今屆選舉每席都有超過一人獲「入閘」候選資格，形成「全部 90 議席都有競爭」的場面。根據政制及內地事務局提供數字，今屆立法會選舉的開支預算為 12.8 億元，換言之，平均每個議席耗用了 1,422 萬元公帑。
916.9 元一張選票
根據選舉管理委員會統計。2025 年立法會換屆選舉合共有 1,396,078 人次的選民投票，當中有部分人可以同時在地方選區、功能界別或選舉委員會界別投票。總票數當中，有 1,317,680張地方選區選票、76,940 張功能界別選票，以及 1,458 張選舉委員會界別選票。
政制及內地事務局早前回覆立法會特別財委會查詢稱，今屆立法會選舉預算開支為 12.8 億元，其中員工開支佔 2.89 億元，宣傳費佔 1.77 億元，其餘涉及租用場地及印刷費等。換言之，耗費 12.8 億元產生出來的 90 個議席，平均一席就花掉了 1,422 萬元公帑。
若以選票的成本分析，今屆各界別總投票數目為 1,396,078 張，即平均每張選票耗費了 916.9 元公帑。不過這些已點算的選票當中，並非每張均為有效選票。單是地方選區，就有 41,145 張無效票，廢票率達 3.12%，較上屆的 27,594 張廢票及 2.04% 廢票率，顯著上升。
「災區」新界東北投票率僅 30.15%，為各區最低，而在 134,268 張選票當中，有 129,634 為有效選票，即無效票多達 4,634 張，為各區之冠，廢票率為 3.45%。 儘管如此，行政長官李家超仍在今早（8 日）宣稱，今屆選舉「體現選民支持政府災後重建和改革向前的決心，亦展現出市民團結一致和互愛互助的精神」。
其他人也在看
立法會選舉・功能界別｜江旻憓無界別投票權下勝選 贏對手馬軼超逾百票 會計界黃俊碩連任失敗｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，90 席當中佔 30 席的功能界別結果已經公布。最受外界關注的旅遊界功能界別議席，由巴黎奧運女子重劍金牌得主，馬會對外事務助理經理江旻憓以 131 票當選，她在未有旅遊界別投票權的情況下當選。至於他的對手，任職旅行社東主的馬軼超，就以 23 票落敗。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
立法會選舉．功能界別｜江旻憓參選旅遊界 並非該界別登記選民 無份投票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會選舉今（7 日）舉行，功能界別 30 席由28個界別組成，除勞工界三席，其餘界別各有一席。今屆有60名候選人競逐功能界別，其中最受關注的是奧運重劍冠軍江旻憓「空降」旅遊界，由於她並非該界別登記選民，報名參選時需要申報與旅遊界的「密切聯繫」，意味她今日無份在旅遊界功能組別投票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 7 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 5 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指鉅亨網 ・ 2 小時前
立法會選舉｜港澳辦：投票率大幅超越上屆 駐港國安公署：破壞選舉企圖徒勞無功｜Yahoo
立法會選舉昨日（7日）完成，地方選區累積投票率為 31.9%，較上一屆的 30.2% 高，但整體投票人數較上屆少 3.3 萬人。國務院港澳辦表示，選委會、功能界別和地方選區的投票率均大幅超越上屆，充分代表香港民意，反映社會對選舉的高度重視及積極認同。發言人提及大埔火災，稱特區政府快速反應，高效專業有序的善後工作等，得到社會各方充分肯定，形容「歷經重大災難考驗，廣大選民更加切身體會此次選舉的重要意義，化悲痛為力量，進一步激發參與投票的意願」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜有選民不知憑心意謝卡可換取優惠：投票非為着數
立法會選舉今日(7日)舉行，政府與商家推出優惠措施鼓勵投票。其中，已投票的選民憑政府送贈的心意謝卡，可以半價優惠購戲票。有市民表示不清楚有優惠，認為是否有優惠不影響投票意欲。am730 ・ 19 小時前
美戰爭部長面臨黨內外要求下台壓力
（法新社華盛頓6日電） 美國戰爭部長赫格塞斯因多起爭議面臨愈來愈大壓力，包括對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，以及使用Signal訊息軟體討論敏感軍事資訊，引發外界越來越多批評和要求辭職的聲浪。針對涉嫌販毒者的攻擊——尤其是一場在初次攻擊後仍存活的倖存者又遭到後續攻擊身亡的事件——以及使用商用訊息軟體Signal討論即將在葉門展開的軍事行動，都讓對赫格塞斯的反對聲浪進一步升高。法新社 ・ 21 小時前
立法會選舉｜屯門新墟街市派茶葉罐「谷票」逾百長者排隊 怡樂花園居民：沒有特別看好的人選︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】2025 年立法會選舉今（ 7 日）舉行，《Yahoo新聞》記者到屬新界西北選區的屯門新墟一帶觀察。井財街社區會堂及蒙恩小學兩個票站早上 7 時半人流不多，至 8 時半起陸續有人投票。投票後選民可獲「心意卡」，各候選人競選團隊把握最後機會拉票。宏福苑火災涉事承建商「宏業建築工程」同為屯門怡樂花園做大維修。居於怡樂花園的選民形容今屆候選人不夠理想，沒有特別看好的人選。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜六度參選方國珊勝出成「票后」 工聯會鄧家彪奪「票王」成功連任(梁柏晞報道)
【Now新聞台】新界西南選區第六次參選的專業動力方國珊，取代上屆最高票的民建聯李慧琼，成為新一屆「票后」。至於「票王」就是在九龍東選區成功連任的工聯會鄧家彪。第六次參選的方國珊獲近5.9萬票，大幅抛離排第二、同樣成功當選的民建聯葉傲冬超過3.2萬票，方國珊是所有候選人中得票最多，她感謝競選團隊的付出。立法會新界東南當選人方國珊：「其實沒有奇蹟，只是累積才有成績，所以今次我很衷心感謝各位選民與我見證這個奇蹟。等了這麼久，參選這麼多次，今次能當選其實不是在於票數，是在於市民對我的信任，每一票都非常重要。正如我之前都說，我沒有大黨的資源，多年走來不易，我的團隊比任何的團體做得更艱辛。」至於得票第二高的是贏得超過5.3萬票、九龍東的工聯會鄧家彪，他同區有兩名民建聯對手，競逐連任的顔汶羽和首次參選立法會的觀塘區議員張培剛。張培剛得票約2.9萬票，以少於300票優勢驚險取得區內第二席，顏汶羽僅得2.4萬多票，連任失敗。立法會九龍東落選人顏汶羽：「如果民建聯一隊出選票數還是跌了，所以對民建聯來說都是一個訊息，整體上我們的票都跌了，所以今次都是市民一個選擇。(但對結果是否都失望？)當然，在九龍東過了這now.com 新聞 ・ 4 小時前
立法會選舉．大埔︱拉票區喧囂歸於寂靜 候選人棄用大聲公 新界東北投票率全港最低︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】 今天(12月7日)選舉日截至下午五時半，立法會選舉地方選區投票率為23.76%，大埔所在的新界東北區投票率為全港最低，僅有22.62%。《Yahoo 新聞》記者全日遊走大埔市區，見各政黨助選團都棄用大聲公，比大埔以往的選舉日都要寂靜，候選人也格外嚴肅。有投票市民表示政府落力宣傳選舉，因此不覺得選舉氣氛靜局，另有市民希望無論是那位候選人當選，都能為區內受災居民「盡做」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
立法會選舉・選舉委員會｜姚柏良讓路旅遊界後成選委「票王」 爭取連任者全數過關｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉，在 90 席中佔 40 席的選舉委員會界別結果出爐。原先透露會參選旅遊界功能界別的姚柏良，後期「讓路」予江旻憓參選旅遊界，結果江旻憓當選，姚柏良自己轉戰選委界後即時成為「票王」，所得票數 1,397 票。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜選管會主席陸啟康：大埔火災後仍有 130 萬人投票感鼓舞 無法阻止「心意謝卡」放售行為｜Yahoo
今屆立法會選舉的地方選區投票率為31.9%，有131.7萬人投票，投選出立會90個議席中的20個地方選區議員。選舉管理委員會主席陸啟康今（8 日）凌晨會見傳媒，他指在大埔火災影響下，昨日仍有超過 130 萬名選民參與投票，認為這是一次非常成功的選舉，對此感到鼓舞，但亦強調對投票率沒有指標。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
俄羅斯缺勞動力 準備迎接無限量印度勞工
應印度總理莫迪邀請，俄羅斯總統普京於 12 月 4 日至 5 日對印度進行國是訪問。據《今日俄羅斯》上周六（6 日）報導，普丁訪印期間俄印兩國簽署了勞動力流動協議。鉅亨網 ・ 9 小時前
美國特使：俄烏和平協議「非常接近達成」！剩這「兩大」主要議題
美國對烏克蘭和俄羅斯特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，結束俄烏戰爭的協議已經「非常接近達成」，目前只剩兩個主要懸而未決的議題。鉅亨網 ・ 14 小時前
駐港國家安全公署約談國際新聞機構 並罕見發出警告
【彭博】— 香港當局周六罕見約談部分國際新聞機構，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的「虛假信息和炒作抹黑」發出警告。Bloomberg ・ 1 天前
川普2.0國安戰略 收縮回西半球並嚴詞抨擊歐洲
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普政府今天提出國家安全戰略報告，徹底重塑華府外交政策主張，對外重心從全球回到西半球，將遏制大規模移民列為優先事項，另還批評歐洲文明正面臨淡出舞台的危機。這份戰略主張「調整美國在全球的軍事部署，應對自家西半球內迫切的威脅」，首先就是移民問題。法新社 ・ 1 天前
美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！
美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。鉅亨網 ・ 1 天前
中日就雷達照射事件互提抗議 中方當場駁回並提出反交涉
日本指稱中國航母「遼寧艦」上周六在日本近海航行期間，艦載戰機兩度對日本自衛隊戰機進行火控雷達照射。日本外務事務次官船越健裕召見中國駐日大使吳江浩，提出強烈抗議，對發生危險行為表示極其遺憾，並嚴正要求防止再次發生。吳江浩即場作出反駁，指責日方戰機滋擾中方訓練，並提出嚴正交涉和強烈抗議，批評日方執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，卻對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，做法極其不負責任。 中國外交部發言人表示，中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉，中國軍隊已就有關問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰機對中方正常軍事活動頻繁抵近、偵察干擾，才是最大的海空安全風險。 發言人批評，在當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心，中方對此堅決反對，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。 (ST)#雷達照射事件 #中日 (ST)infocast ・ 3 小時前
立法會選舉｜鄧家彪及張培剛奪九龍東直選席位 顏汶羽連任失敗
【Now新聞台】九龍東選區，工聯會鄧家彪及民建聯張培剛當選，現任的民建聯顏汶羽連任失敗。九龍東有五人競逐，現任的工聯會鄧家彪取得5.3萬多票，成功連任；民建聯在這區派兩人出選，區議員張培剛取得逾2.9萬票，以282票力壓無黨派的梁思韻當選，他的黨友、現任議員顏汶羽僅得2.4萬多票未能連任。九龍東落選人顏汶羽：「如果民建聯一隊出選，票數還是跌了，所以對民建聯來說都是一個訊息，整體上我們的票都跌了，所以今次都是市民一個選擇。(但對結果是否都失望？)當然，在九龍東過了這麼多年，我亦在區內服務這麼長時間，我希望我的支持者會繼續支持民建聯，我一定會繼續留在九龍東。」2025立法會選舉結果(地區直選)2025立法會選舉結果(功能界別)2025立法會選舉結果(選委會界別)#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前