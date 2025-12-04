立法會選舉｜九龍中地區直選六人爭兩席位 舊樓維修「十三街」重建各有看法(何嘉駿報道)

【Now新聞台】立法會選舉周日投票，地區直選當中，九龍中的競爭最激烈，6名候選人爭奪兩席，他們關注甚麼議題呢？

立法會九龍中候選人李超宇：「大家好，我是1號候選人，經民聯的李超宇。」

區議員李超宇力爭出任九龍中立法會議員，主張應使則使、應慳則慳。

李超宇：「香港現在這一刻最重要的是搞好經濟，如果我可以當選成為立法會議員，我會推動政府善用公帑搞好經濟、改善民生。」

立法會九龍中候選人楊諾軒：「大家支持2號，多謝你們，請支持2號楊諾軒一票。」

他的對手之一，是另一位區議員楊諾軒，想利用地區經驗，闖出新希望。

楊諾軒：「我是直選的區議員，正正是我們了解到一些政策背後在做甚麼，亦有信心、有能力，真的為大家發聲。」

立法會九龍中候選人楊永杰：「你好街坊大家好，我是3號楊永杰。」

做了一屆議員的楊永杰就爭取連任，希望做得更多，共建更好家園。

楊永杰：「為大家解決，老、大、難的問題，過去4年，成果是有目共睹，所以我希望大家，未來一定要支持我進入議會，繼續為大家發聲。」

立法會九龍中候選人李慧琼：「多多支持，多謝、多謝，拜託你了。」

同樣爭取連任的李慧琼指，面對競爭會堅守初心、跨越挑戰。

李慧琼：「每一次選舉，其實都好像一場賽跑一樣，無論新人還是舊人都各有特點。我承諾會繼續用好人大及立法會的平台，為香港增值。」

這區其中一個焦點議題是區內舊樓臨立，土瓜灣「十三街」重建無期，各候選人有不同看法。

李超宇：「長遠來說，一定要加快推動重建，不過短期來說，問題都是需要得到解決，我自己就會認為聯廈聯管是一個很好的計劃。」

楊諾軒：「看到60、70歲的婆婆，還要走6層唐樓(回家)。如何透過科技，方便他們日常生活更重要，就是我們未來要做的事，令到他們更舒適住在舊樓當中。」

楊永杰：「未必是重建無期，我自己認為現在最關鍵就是將十三街劃為綜合發展區，只要將綜合發展區打散，就有機會重建了。」

李慧琼：「我們都會協助居民做好維修工作，亦讓到樓宇在安全狀態下，居民是可以繼續居住。」

九龍中選區還有另外兩名候選人，包括丘燿誠及譚莉儀，兩人透過競選團隊表示不接受訪問。

地方直選採用雙議席單票制，每名選民在所屬選區只能夠投選1位候選人，每區得票最多的兩位可以成為新一屆議員。

