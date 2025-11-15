立法會選舉｜五名港島西候選人出席政府選舉論壇(容裕礽報道)

【Now新聞台】政府舉辦立法會選舉香港島西地方選區論壇，候選人都表達對發展海濱和離島的建議。

政府於香港公園奧林匹克廣場舉辦港島西選區選舉論壇，是首次在戶外進行，一度因為機件故障暫停約10分鐘。

港島西選區共有5人參選，當中3人是應屆立法會議員，選區範圍包括中西區、南區和離島區，候選人都表達對海濱和海島發展意見。

立法會港島西候選人楊哲安：「很多地方沒有英文指示和服務他們的人不懂英語，所以我想問所有候選人，你會如何服務非華語居民和旅客？蘭桂坊在海濱可以想一想，但不能擾民。現在有新的『又蒲又不嘈』，稱為無聲派對，若沒有試過，可以去一去。」

廣告 廣告

立法會港島西候選人陳學鋒：「說起『蒲』，我的經驗肯定沒有哲安那麼多。事實上，要令海濱長廊活化，的而且確需要有不同元素，『的士高』是可以有的、酒吧是可以有的，不同國籍的人士來到要服務，作為參與者都是可以有，所以歡迎我們的海濱多元化。」

立法會港島西候選人陳家珮：「我自己都提過政府，是否可以在發展保育和旅遊時做平衡，例如南丫島經常有藍(綠)海龜出現，但政府只是懂得封沙灘。其實我們在南丫島可以做例如藍(綠)海龜研究中心，將旅遊賺回來的錢，投放在研究生態保育，做到相互平衡。」

立法會港島西候選人黃秋萍：「我建議透過活化中環碼頭的設施，以擴展渡輪非票務收入，從而減輕營運商的財政壓力，幫助離島居民擺脫船費上漲所帶來的經濟壓力。這樣同時可提振海島經濟，釋放旅遊潛能，兼顧保護和發展。」

立法會港島西候選人郭偉強：「街坊需要海濱長廊，既然是先打通後優化，現在優化就是要增加健體設施，無論老、中、青的選民都是跟我說同一番說話，希望我們的海濱更有活力。另外，我們在點亮離島建議書中提出要增加跳島接駁。」

政府周六完成港島西及港島東地方選區論壇後，周日則會舉辦選舉委員會界別論壇。

2025立法會選舉候選人(地區直選)

2025立法會選舉候選人(功能界別)

2025立法會選舉候選人(選委會界別)

#要聞